Перед поездкой за пределы Украины на транспортном средстве личного пользования нужно иметь при себе список необходимых документов. Об этом напомнила Государственная таможенная служба.
Таможня назвала перечень документов для выезда за границу на авто
Какие нужно иметь документы
В частности, нужны:
- паспорт и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и обратно;
- опознавательный знак государства регистрации автомобиля;
- водительское удостоверение национального или международного образца (в зависимости от требований страны назначения);
- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта»;
- государственный регистрационный номерной знак (индивидуальный номерной знак действует только территории Украины);
- свидетельство регистрации транспортного средства.
Протокол (сертификат) проверки технического состояния транспортного средства при въезде на территорию Румынии и Молдовы.
Источник: Минфин
