українська
10 августа 2025, 14:03

Канада вслед за ЕС и Великобританией снижает предельную цену на российскую нефть

Канада вместе с Европейским Союзом и Великобританией намерена дополнительно ограничить военные усилия россии, снизив предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Канады.

Канада вместе с Европейским Союзом и Великобританией намерена дополнительно ограничить военные усилия россии, снизив предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сниженная предельная цена призвана ослабить способность россии финансировать свою войну и оказывать усиленное давление на военный аппарат путина. Необходимые регуляторные изменения в Канаде намечены на ближайшие недели.

Этот механизм позволяет корректировку, чтобы ценовой потолок мог быть дополнительно снижен в будущем.

«Дальнейшим снижением предельной цены на российскую нефть Канада и ее партнеры усиливают экономическое давление и ограничивают решающий источник финансирования незаконной войны россии. Наше правительство было непоколебимым союзником Украины, и мы будем продолжать поддерживать ее в защите территориальной целостности, суверенитета и мира», — заявил министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Напомним

Предельная цена российской нефти была впервые введена 2 декабря 2022 года после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Механизм ценового ограничения, введенный в декабре 2022 года, позволяет западным компаниям страховать и транспортировать российскую нефть по морю только при условии, что ее цена не превышает установленный максимум.

Сначала этот предел составлял $60 за баррель. Страны, входящие в коалицию (G7, Австралия и Новая Зеландия), запрещают любые услуги, включая перевозку или страхование, для российской нефти, которая продается выше этой цены.

Ценовые ограничения на российские нефтепродукты остаются неизменными: $100 за баррель — для более дорогих продуктов (дизель, бензин) и $45 — для более дешевых (мазут).

Ранее ЕС и Великобритания сообщали, что новая цена $47,60 за баррель вступит в силу 3 сентября.

«Минфин» писал, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании 18 июля 2025 согласовал 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии.

Этим решением ЕС вводит один из самых серьезных пакетов санкций против россии, направленный на ослабление ее военного потенциала. В частности, ЕС снижает предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Следом за Е С Великобритания объявила о снижении предельной цены на российскую нефть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
