Ukraine Facility: ЕС выделил Украине более 3 миллиардов евро, что на 1,3 млрд меньше, чем планировалось

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 августа 2025, 9:28 Читати українською

Ukraine Facility: ЕС выделил Украине более 3 миллиардов евро, что на 1,3 млрд меньше, чем планировалось

Совет Европейского Союза одобрил 3,2 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Совет Европейского Союза одобрил 3,2 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

«Благодаря финансовой поддержке Е С Украина может обеспечить приоритетные социальные и гуманитарные расходы, поддерживать макростабильность и бюджетную ликвидность», — подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

В общей сложности в госбюджет уже поступило 19,6 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Только в 2025 году предусмотрено около 12,5 млрд. евро финансовой поддержки для Украины, из которых 3,5 млрд евро уже привлечено.

Европейский Союз остается крупнейшим донором бюджетной поддержки Украины — 53,5 млрд евро за три года.

«Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе», — отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Урезанный транш

Ранее спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье рассказал, что четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинские власти пригласили еще в июне, будет предоставлен в меньшем объеме, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 обещанных Европейскому Союзу реформ.

Если бы Украина выполнила все обещанные реформы, она получила бы 4,5 млрд евро.

Динамика выплат

  • Первый регулярный транш Ukraine Facility, полученный Украиной в августе 2024 года, составил 4,2 млрд евро (включая грант в 1,5 млрд евро).
  • Второй транш в декабре прошлого года составил 4,1 млрд евро (из которых 1,5 млрд евро — грант).
  • Третий транш Украина получила в начале апреля 2025 года — 3,5 млрд евро (включая грант 0,4 млрд евро).

Ранее Министерство финансов Украины сообщало, что в 2025 году в рамках Ukraine Facility планировалось поступление около 12,5 млрд. евро финансовой поддержки для Украины, из которых 1,5 млрд. евро в виде грантовой поддержки.

В обновленной конце июня программе с МВФ прогноз финансирования по этой программе в этом году составляет $12,9 млрд.

Согласно условиям программы Ukraine Facility объем траншей привязан к выполнению Украиной ключевых индикаторов.

В начале июня этого года министр финансов Сергей Марченко обратился к народным депутатам с просьбой своевременно принимать законы в рамках взятых Украиной обязательств перед международными партнерами.

Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн млрд евро — это грантовые средства, потерявшие из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility", — констатировал тогда Марченко.

Обновленная программа с МВФ предусматривает, что при базовом сценарии, согласно которому война завершится в конце этого года, внешнее финансирование для покрытия дефицита необходимо Украине в этом году в размере $42,8 млрд.

Напомним

Ukraine Facility предусматривает направление Украине в 2024—2027 годах 50 млрд евро, из которых бюджетная поддержка — 38,27 млрд евро. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

Ukraine Facility включает три ключевых компонента:

  • прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд. евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд. евро в форме грантов);
  • специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд. евро);
  • техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
9 августа 2025, 11:17
#
Ой, а що ж сталося? це не тому що українські політики поводять себе як агресивна та неосвідчена школота, зраджуючі ЕС?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами