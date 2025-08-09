Ukraine Facility: ЕС выделил Украине более 3 миллиардов евро, что на 1,3 млрд меньше, чем планировалось

Совет Европейского Союза одобрил 3,2 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

«Благодаря финансовой поддержке Е С Украина может обеспечить приоритетные социальные и гуманитарные расходы, поддерживать макростабильность и бюджетную ликвидность», — подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

В общей сложности в госбюджет уже поступило 19,6 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Только в 2025 году предусмотрено около 12,5 млрд. евро финансовой поддержки для Украины, из которых 3,5 млрд евро уже привлечено.

Европейский Союз остается крупнейшим донором бюджетной поддержки Украины — 53,5 млрд евро за три года.

«Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе», — отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ранее спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье рассказал, что четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинские власти пригласили еще в июне, будет предоставлен в меньшем объеме, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 обещанных Европейскому Союзу реформ.

Если бы Украина выполнила все обещанные реформы, она получила бы 4,5 млрд евро.

Первый регулярный транш Ukraine Facility, полученный Украиной в августе 2024 года, составил 4,2 млрд евро (включая грант в 1,5 млрд евро).

Второй транш в декабре прошлого года составил 4,1 млрд евро (из которых 1,5 млрд евро — грант).

Третий транш Украина получила в начале апреля 2025 года — 3,5 млрд евро (включая грант 0,4 млрд евро).

Ранее Министерство финансов Украины сообщало, что в 2025 году в рамках Ukraine Facility планировалось поступление около 12,5 млрд. евро финансовой поддержки для Украины, из которых 1,5 млрд. евро в виде грантовой поддержки.

В обновленной конце июня программе с МВФ прогноз финансирования по этой программе в этом году составляет $12,9 млрд.

Согласно условиям программы Ukraine Facility объем траншей привязан к выполнению Украиной ключевых индикаторов.

В начале июня этого года министр финансов Сергей Марченко обратился к народным депутатам с просьбой своевременно принимать законы в рамках взятых Украиной обязательств перед международными партнерами.

Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн млрд евро — это грантовые средства, потерявшие из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility", — констатировал тогда Марченко.

Обновленная программа с МВФ предусматривает, что при базовом сценарии, согласно которому война завершится в конце этого года, внешнее финансирование для покрытия дефицита необходимо Украине в этом году в размере $42,8 млрд.

Ukraine Facility предусматривает направление Украине в 2024—2027 годах 50 млрд евро, из которых бюджетная поддержка — 38,27 млрд евро. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

