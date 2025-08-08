Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
8 августа 2025, 9:30

россия потеряла миллиарды: нефтегазовые доходы обвалились почти на $17 млрд

За первые семь месяцев 2025 г. федеральный бюджет России от нефтегазового сектора потерял значительную сумму. Поступления сократились на 19% по сравнению с прошлым годом, составив всего $69,2 млрд. Это почти на $17 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

За первые семь месяцев 2025 г.
Фото: pixabay.com

Почему падают доходы

Основные причины этого обвала:

  • Снижение цен на нефть. Средняя цена на российскую нефть марки Urals снизилась на 18,4%, опустившись до $60,37 за баррель.
  • Укрепление рубля. С начала года российский рубль значительно укрепился — на 45% со 113,71 до 81,25 за доллар. Это уменьшает рублевый эквивалент валютной выручки от продаж энергоносителей.
  • Резкое сокращение экспорта газа в ЕС. Поставки газа в Европейский Союз упали вдвое — на 50%, до 9,93 млрд м³.

Реакция правительства

В ответ на сокращение доходов, российское правительство начало уменьшать компенсации нефтяным компаниям, выплачиваемым в рамках так называемого топливного демпфера.

Министерство финансов рф уже пересмотрело свой прогноз нефтегазовых поступлений на весь 2025 год до $104,4 млрд. Это на 24% меньше, чем ожидалось ранее ($137,3 млрд).

Последствия

Снижение энергетических доходов ярко демонстрирует растущую уязвимость российской экономики к внешнему давлению и санкциям. Чтобы покрыть дефицит бюджета, правительство планирует более активно использовать средства Фонда национального благосостояния и сокращать другие статьи бюджета для продолжения финансирования войны против Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

+
0
Lamo
Lamo
8 августа 2025, 10:26
#
За рахунок чого нафто-газові доходи на цьому графіку в липні виросли в 1,5 рази у порівнянні з червнем? Середні ціни були приблизно однакові, в липні навіть більше.
+
0
neverice
neverice
8 августа 2025, 11:20
#
Китай та Індія майже напевно контрактували із запасом. Бо Трамп якраз свій черговий ультиматум оголосив.
