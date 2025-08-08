За первые семь месяцев 2025 г. федеральный бюджет России от нефтегазового сектора потерял значительную сумму. Поступления сократились на 19% по сравнению с прошлым годом, составив всего $69,2 млрд. Это почти на $17 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Почему падают доходы

Основные причины этого обвала:

Снижение цен на нефть. Средняя цена на российскую нефть марки Urals снизилась на 18,4%, опустившись до $60,37 за баррель.

Укрепление рубля. С начала года российский рубль значительно укрепился — на 45% со 113,71 до 81,25 за доллар. Это уменьшает рублевый эквивалент валютной выручки от продаж энергоносителей.

Резкое сокращение экспорта газа в ЕС. Поставки газа в Европейский Союз упали вдвое — на 50%, до 9,93 млрд м³.

Реакция правительства

В ответ на сокращение доходов, российское правительство начало уменьшать компенсации нефтяным компаниям, выплачиваемым в рамках так называемого топливного демпфера.

Министерство финансов рф уже пересмотрело свой прогноз нефтегазовых поступлений на весь 2025 год до $104,4 млрд. Это на 24% меньше, чем ожидалось ранее ($137,3 млрд).

Последствия

Снижение энергетических доходов ярко демонстрирует растущую уязвимость российской экономики к внешнему давлению и санкциям. Чтобы покрыть дефицит бюджета, правительство планирует более активно использовать средства Фонда национального благосостояния и сокращать другие статьи бюджета для продолжения финансирования войны против Украины.