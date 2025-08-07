Цены как в Турции: сколько стоит отдых в Карпатах этим летом

Украинские Карпаты заполонили отдыхающие: с июля базы отдыха на большинстве популярных курортов переполнены, а, к примеру, на подъезде к Буковелю выстраиваются километровые пробки. И это при том, что весной местные гиды сетовали на отсутствие туристов и заявляли о перспективах «провального сезона». Как это повлияло на цены, расскажет «Минфин».

«Летний сезон в этом году стартовал с опозданием. В июне людей было мало, по факту поток пошел только с июля», — рассказал «Минфину» местный гид Василий (работает в Яблунице и Буковеле). По его словам, поздний старт сезона объясняется погодным фактором — с начала лета в Карпатах было прохладно и дождливо.

Но затем в горы массово поехали семьи с детьми, особенно из больших городов, в частности, из Киева. Наплыв туристов совпал с усилением вражеских атак на столицу и другие мегаполисы (Днепр, Харьков). По словам Василия, многие базы отдыха и отели в этом году открыли детские лагеря, и некоторые уже распродали путевки до конца сезона.

На фоне ажиотажа отдых в Карпатах стремительно дорожает. Это касается как проживания, так и ресторанов, а также туристической инфраструктуры. К примеру, если билет на подъемники в Буковеле прошлым летом стоил 300 гривен, то сейчас — уже 400 гривен.

Номера заканчиваются

После удачного зимнего сезона владельцы карпатских отелей ожидали, что уже с мая поток туристов резко вырастет. Но этого не произошло. «В этом году на майские праздники у многих украинцев не было длительных выходных. Некоторые брали отпуска на эти даты, но предпочитали уезжать на отдых за границу. В итоге зарубежные туры бронировались намного лучше, чем Карпаты», — говорит менеджер по туризму компании «Феерия» Николай Грепиняк.

Среди факторов, сорвавших майский сезон, он называет также усиление мобилизации и погодный фактор — весна в Карпатах выдалась достаточно прохладной и дождливой.

«Даже крокусов не было видно из-за снега», — говорит Грепиняк.

На фоне снижения спроса многие отели стали объявлять различные акции, сбрасывая цены на проживание. Скидки достигали 15−20% и больше. Но «распродажи» ситуацию не спасли. В июне отдыхающих в Карпатах, по оценкам местных гидов, было как минимум на 10% меньше, чем в начале прошлогоднего лета.

«И только с июля туристический поток начал расти», — рассказывает гид Василий. То есть по факту активный сезон в Карпатах в этом году сместился на 1,5−2 месяца. Причин, по которым украинцы все же поехали в Карпаты, несколько.

Во-первых, в начале лета усилились вражеские атаки на многие города, в том числе столицу.

«Люди стали массово вывозить детей из мегаполисов. Причем увеличилось число „длинных“ бронирований — на месяц и больше. Украинцы, работающие на удаленке, предпочли снять жилье на длительный период, а не просто приехать отдохнуть на неделю. Поэтому резко вырос спрос на старые базы отдыха, которые предлагают сравнительно невысокие цены. Те, у кого нет возможности уехать из дома надолго, отправляют детей в лагеря. Сейчас такой формат отдыха предлагают очень многие отели, даже сравнительно небольшие», — говорит местный гид Ярына Ковалив.

К примеру, в Буковеле работают детские лагеря Dream Life (от 18 700 за смену), Online Camp (свободных мест на лето уже нет), «Цивилизация» (от 15 300 гривен), «Артек Буковель» (от 30 888 гривен за 10 дней), «Юни Кемп» (22 500 гривен за 10 дней), в Яблунице — «Хогвартс» (от 14 900 гривен), в Славском — «Шоколад Карпаты» (от 21 300 гривен за 9 дней), в Татарове — «Петрос» (21 600 гривен за 14 дней), на Драгобрате — «Все свои» (путевок до конца лета уже нет), в Косове — «Фристайл» (23 000 гривен за 10 дней) и т. д.

Детские лагеря предлагают не только комфортное проживание и хорошее питание, но еще и самую различную «специализацию» — от спорта до английского и IT. Поэтому, несмотря на достаточно высокие цены, недостатка в отдыхающих у большинства нет.

В-третьих, после резкого повышения курса евро, многие пересмотрели свои планы на отдых за границей, и предпочли Карпаты.

В-четвертых, по пути в Карпаты стало меньше пропускных пунктов. По факту, если ехать из Киева, придется пройти только через один крупный пункт возле Ривного, тогда как, к примеру, еще весной их было минимум 3−4, и на каждом дежурили военные, вручающие повестки. Это повлияло на настроения многих военнообязанных мужчин, которые опасались выезжать из дома, чтобы не получить повестку.

В итоге многие базы и мини-отели в Карпатах уже переполнены. К примеру, в отеле «Сховок» (село Дземброня) ближайшие свободные даты начинаются только с 1 сентября. В Yasno Dim в Славском — с 25 августа, в Cheresy Chalet — c 26 августа.

В Gold Palace Wellness&Spa в Полянице на конец августа осталось только 2 свободных номера, и это при том, что за пять дней отдыха придется заплатить около 18 300 гривен на двоих.

Rimma Шешоры — такая же ситуация — ближайшие доступные для бронирования даты — с 26 августа, остался один номер на двоих за 13 000 гривен на неделю.

По несколько номеров на конец августа есть в гостиницах «Вершина» (Яремче), Ashad (Свалява), River Hill (Микуличин), «Карпаты Мигово», «Вилла Медова» (Славское), «Ведмежий двир» (Поляница) и др.

Новые ценники на жилье и услуги

«Возвращение» туристов повлияло и на ценники. В мае многие гостиницы заявляли, что не пересматривали цены, по сравнению с прошлым годом, несмотря на достаточно высокую инфляцию в стране.

Но уже с конца июня, заметив оживление спроса, отельеры «передумали» и стали повышать прайсы. К примеру, номер на двоих в отеле Vershina в Яремче, который в мае предлагался за 23 400 гривен, сейчас стоит почти 25 800 гривен на неделю.

Carparosa Hotel подорожал с 13 900 гривен до 20 400 гривен за неделю. Отель «Терем» в Славском, который в начале сезона снизил ценник с 17 400 до 8 400 гривен за неделю в двухместном номере, стоимость не повысил, но свободные номера там уже закончились.

На Booking на август еще есть предложения со скидками, но их намного меньше, чем было в начале сезона, плюс дисконт не такой большой. То есть действующие «акции» — скорее, маркетинговый ход, чем реальная распродажа.

К примеру, номер в отеле River Hill в Микуличине предлагается за 14 400 гривен на неделю вместо 16 000, а номер в Villa Paraiso Karpaty — за 5 400 гривен, вместо 6 000 гривен. Номер в шале «АНСО» в Микуличине подешевел с 10 500 до 8 500 гривен, а в «Медовой вилле» — с 16 900 до 15 200 гривен за неделю.

Отметим, что в Карпатах продолжается строительный бум, и многие отели соседствуют со строительными площадками, о чем туристов заблаговременно, как правило, не предупреждают.

Новые прайсы выставили также местные рестораны и сфера туристических услуг. Скажем, если билет на подъемник в Буковеле прошлым летом стоил 300 гривен, то сейчас — 400 гривен. Подняться на Драгобрат можно за 250 гривен, вместо 200 гривен в минувшем году.

Групповой выезд в горы на джипах на Драгобрате стоит 700 гривен с человека в одну сторону, хотя прошлым летом можно было договориться о поездке по 500 гривен.

В Яремче за индивидуальную поездку в горы придется заплатить от 2 500 до 3 000 гривен, что на 500 гривен дороже, чем в прошлом году.

А в окрестностях Верховины за путешествие в джипе на полонину и вовсе просят 5 000 − 6 000 гривен, что на тысячу дороже, чем в минувшем сезоне.

Расценки на чаны тоже подросли, но несущественно — на 100−200 гривен. В среднем попариться в чане сейчас можно за 2 500 гривен.

Рестораторы переписали прайсы более радикально. К примеру, в ресторанах Буковеля за пиццу придется заплатить порядка 400−500 гривен, бокал вина обойдется в 120−180 гривен, бограч — 300−600 гривен и т. д. Ценники на 10−15% выше, чем прошлым летом, что сами рестораторы объясняют подорожанием продуктов.

Продавцы сезонной карпатской ягоды — черники, которые прошлым летом продавали ее по 200 гривен за банку, сейчас просят уже 250 гривен.

Все это влияет на общий ценник отдыха в Карпатах. К примеру, если арендовать номер в отеле уровня 4 звезд в окрестностях Буковеля, придется выложить до 20 000 гривен за пять дней, питание и развлечения потянут еще как минимум на 2 000 гривен. Итого — 35 000 гривен на двоих за неполную неделю, что, мягко говоря, немало.

Для сравнения: за 39 300 гривен предлагается тур в отель 4 звезды в турецкий Бельдиби по программе «все включено».

При этом общий уровень сервиса на карпатских курортах, хоть и вырос за последнее время, все еще явно не дотягивает до европейского.