Столько денег не было никогда: почему АЗС начали платить налоги

По сравнению с 2023 годом крупнейшие сети АЗС уплатили в 2,5 раза больше операционных налогов. В чем причина изменений и какие факторы продолжают мешать контролировать рынок горючего, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Невероятно, но факт: в I квартале 2025 года десять крупнейших автозаправочных сетей уплатили более 3 млрд грн операционных налогов (НДС, НДФЛ, ЕСВ и налог на прибыль). Это в 2,5 раза больше, чем в I кв. 2023 г., и в 1,5 раза больше — чем за аналогичный период 2024 года.

НДС — в 2 раза (в 4,5 раза с 2023 г.). Налог на прибыль — в 1,5 раза (в 1,34 раза с 2023 г.). Зарплатные налоги — на 21,5% (вдвое с 2023 г.).

В целом могу сказать, что столько налогов государство не видело с этого рынка никогда. Также могу сказать, что до 2023 года 95% заправочных сетей налоги вообще не платили. Потому что оклады были на уровне минималки, а о налоге на прибыль некоторые даже и не слышали.

Что же произошло? А просто на эту отрасль навели прожектор и долго удерживали его. Это когда карты на столе и их видят все — налоговики, чиновники, депутаты, участники рынка и неравнодушные граждане. Все понимают «проблемные» места и следят за руками друг друга.

В то же время отсутствие данных не позволяет анализировать показатели и контролировать профильные государственные органы. А с началом большой войны так вообще беда, потому что под прикрытием военного положения засекретили что нужно и что не нужно.

Самый большой абсурд — потребитель даже не может проверить, легальна ли та или иная АЗС, потому что реестр лицензий закрыт Кабмином. Это лишь верхушка айсберга, поэтому и продолжают работать сотни нелегальных «бочек» по всей стране.

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Все ли уже хорошо? Нет. Созданные индикаторы позволяют уверенно утверждать — уклонение от уплаты налогов есть. Есть зарплаты в конвертах, есть подозрительно низкие показатели по другим налогам. В отдельных случаях позиция налоговой службы откровенно непонятна: иногда ставят вопросы по выплатам трем сотрудникам, но не обращают внимания на якобы получение «минималок» или около того тысячами работников АЗС.