Столько денег не было никогда: почему АЗС начали платить налоги

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 августа 2025, 13:21 Читати українською

Столько денег не было никогда: почему АЗС начали платить налоги

По сравнению с 2023 годом крупнейшие сети АЗС уплатили в 2,5 раза больше операционных налогов. В чем причина изменений и какие факторы продолжают мешать контролировать рынок горючего, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По сравнению с 2023 годом крупнейшие сети АЗС уплатили в 2,5 раза больше операционных налогов.

Невероятно, но факт: в I квартале 2025 года десять крупнейших автозаправочных сетей уплатили более 3 млрд грн операционных налогов (НДС, НДФЛ, ЕСВ и налог на прибыль). Это в 2,5 раза больше, чем в I кв. 2023 г., и в 1,5 раза больше — чем за аналогичный период 2024 года.

НДС — в 2 раза (в 4,5 раза с 2023 г.). Налог на прибыль — в 1,5 раза (в 1,34 раза с 2023 г.). Зарплатные налоги — на 21,5% (вдвое с 2023 г.).

В целом могу сказать, что столько налогов государство не видело с этого рынка никогда. Также могу сказать, что до 2023 года 95% заправочных сетей налоги вообще не платили. Потому что оклады были на уровне минималки, а о налоге на прибыль некоторые даже и не слышали.

Что же произошло? А просто на эту отрасль навели прожектор и долго удерживали его. Это когда карты на столе и их видят все — налоговики, чиновники, депутаты, участники рынка и неравнодушные граждане. Все понимают «проблемные» места и следят за руками друг друга.

В то же время отсутствие данных не позволяет анализировать показатели и контролировать профильные государственные органы. А с началом большой войны так вообще беда, потому что под прикрытием военного положения засекретили что нужно и что не нужно.

Самый большой абсурд — потребитель даже не может проверить, легальна ли та или иная АЗС, потому что реестр лицензий закрыт Кабмином. Это лишь верхушка айсберга, поэтому и продолжают работать сотни нелегальных «бочек» по всей стране.

Читайте также: Укрнафта завершила приобретение сети АЗС Shell в Украине

Все ли уже хорошо? Нет. Созданные индикаторы позволяют уверенно утверждать — уклонение от уплаты налогов есть. Есть зарплаты в конвертах, есть подозрительно низкие показатели по другим налогам. В отдельных случаях позиция налоговой службы откровенно непонятна: иногда ставят вопросы по выплатам трем сотрудникам, но не обращают внимания на якобы получение «минималок» или около того тысячами работников АЗС.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
neverice
neverice
5 августа 2025, 13:47
#
Навіть в країні, яка нафтою не володіє - паливо це топова сфера, де обертається мало не найбільше грошей. Акцизи, податки, ПДВ. Імпорт, бочки, несплата податків.
І весь цей банкет за рахунок населення. Або прямо — для власників авто. Або непрямо — «здорожчання паливно-мастильних матеріалів». Бо в ціну будь-якого товару закладена доставка.
В усьому світі, певен, ситуація плюс-мінут та сама. Паливо — то ще один величезний податок для всіх.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
5 августа 2025, 14:37
#
Альтернатива — электромобили…

Там невозможно бодяжить и несколького сложнее воровать,
ведь хранить украденное достаточно дорого…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами