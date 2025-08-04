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4 августа 2025, 19:38 Читати українською

Укрнафта завершила приобретение сети АЗС Shell в Украине

Государственная компания «Укрнафта» окончательно завершила сделку с Shell Overseas Investments B.V. о приобретении 51% доли в ООО «Альянс Холдинг», которое владеет сетью из 118 АЗС и другим имуществом под брендом Shell в Украине. Таким образом, государство теперь является конечным владельцем 100% сети. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщила пресс-служба Укрнафты, передает Интерфакс-Украина.

Государственная компания «Укрнафта» окончательно завершила сделку с Shell Overseas Investments B.

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Структура собственности и планы развития

После завершения сделки 51% «Альянс Холдинг» принадлежит «Укрнафте», а остальные 49% — Фонду государственного имущества Украины. Поскольку «Укрнафта» также является государственной компанией, вся прибыль от деятельности сети Shell будет поступать к государству через дивиденды.

По словам и.о. директора «Укрнафты» Юрия Ткачука, вместе с заправками Shell, общее количество АЗК под брендом Ukrnafta в течение года возрастет до 663.

История конфискации и приобретения

Эта сделка стала финалом долгой истории по возвращению актива под контроль Украины. Сеть АЗС Shell с 2007 года была совместным предприятием Shell (51%) и российской группы «Альянс» (49%). Впоследствии российская доля перешла в собственность подсанкционного олигарха Эдуарда Худайнатова.

После полномасштабного вторжения, по иску Минюста, Высший антикоррупционный суд конфисковал 49% доли, принадлежавших российскому владельцу, и в апреле 2024 года передал их Фонду госимущества. В январе 2025 года Антимонопольный комитет Украины предоставил Укрнафте разрешение на выкуп контрольной доли в 51%, принадлежавшей Shell.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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