Завершение эпохи ChatGPT: впереди — ИИ, который учится сам

Как изменится ИИ

Выдающиеся исследователи искусственного интеллекта — Дэвид Силвер (создатель AlphaGo) и Ричард Саттон (пионер обучения с подкреплением) в своей статье «Welcome to the Era of Experience» подвели итог нынешнему этапу развития ИИ, объявив, что эпоха языковых моделей заканчивается, и очертили будущее.

Ниже приведу несколько, на мой взгляд, наиболее интересных тезисов.

Современные модели (ChatGPT, Gemini, Claude) достигли впечатляющих результатов, имитируя человеческую речь. Но это их предел. Весь Интернет уже «съеден» как источник данных. Имитация — это не изобретение, и модели, обучающиеся исключительно на человеческих текстах, не способны создавать действительно новое.

Будущее — за ИИ, который учится на собственном опыте, а не на том, что создал человек. Это переход к агентам, которые действуют, наблюдают, получают вознаграждения и учатся в мире, а не только в текстах.

Три основы новой эры ИИ:

1. Потоки опыта. ИИ учится не в отдельных запросах, а непрерывно, день за днем. Это уже начинает реализовываться, например, в некоторых системах типа Whoop.

2. Заземленные действия и вознаграждения. Агенты И И будут управлять роботами, интерфейсами, API, а их эффективность будут измерять объективные метрики: CO₂, энергозатраты, время, прибыль — а не только человеческие оценки.

3. Нечеловеческое мышление. Новые И И будут создавать собственные логические системы. Пример — AlphaProof, который самостоятельно сгенерировал 100 млн математических доказательств и выигрывал международные олимпиады, оперируя логикой, недоступной человеку.

Что это значит для нас

1. ИИ станет полноценным исследователем — не просто чат-ботом, а инженером, ученым, стратегом.

2. Вместо новых текстов — создание сред и симуляций, в которых ИИ учится действием.

3. Возрастет роль проектировщиков сред, архитекторов мотивации и специалистов по искусственной экологии для ИИ.

Новые вызовы:

Как контролировать автономного агента, который сам учится, действует без инструкций и мыслит по-своему?

Как объяснить его решения, если логика больше не будет человеческой?

Языковые модели были лишь прологом. Впереди — ИИ, который не просто знает, а действует, понимает и открывает новое. Мы вступаем в эпоху, где ключевым ресурсом становится опыт — не человеческий, а искусственный…