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4 августа 2025, 12:10 Читати українською

Завершение эпохи ChatGPT: впереди — ИИ, который учится сам

Привычные языковые модели уходят в прошлое, на смену им уже готовится ИИ, который будет учиться на собственном опыте. Что это принципиально меняет и к чему стоит готовиться человечеству, рассказал экономист Алексей Петровский.

Привычные языковые модели уходят в прошлое, на смену им уже готовится ИИ, который будет учиться на собственном опыте.

Как изменится ИИ

Выдающиеся исследователи искусственного интеллекта — Дэвид Силвер (создатель AlphaGo) и Ричард Саттон (пионер обучения с подкреплением) в своей статье «Welcome to the Era of Experience» подвели итог нынешнему этапу развития ИИ, объявив, что эпоха языковых моделей заканчивается, и очертили будущее.

Ниже приведу несколько, на мой взгляд, наиболее интересных тезисов.

Современные модели (ChatGPT, Gemini, Claude) достигли впечатляющих результатов, имитируя человеческую речь. Но это их предел. Весь Интернет уже «съеден» как источник данных. Имитация — это не изобретение, и модели, обучающиеся исключительно на человеческих текстах, не способны создавать действительно новое.

Будущее — за ИИ, который учится на собственном опыте, а не на том, что создал человек. Это переход к агентам, которые действуют, наблюдают, получают вознаграждения и учатся в мире, а не только в текстах.

Три основы новой эры ИИ:

1. Потоки опыта. ИИ учится не в отдельных запросах, а непрерывно, день за днем. Это уже начинает реализовываться, например, в некоторых системах типа Whoop.

2. Заземленные действия и вознаграждения. Агенты И И будут управлять роботами, интерфейсами, API, а их эффективность будут измерять объективные метрики: CO₂, энергозатраты, время, прибыль — а не только человеческие оценки.

3. Нечеловеческое мышление. Новые И И будут создавать собственные логические системы. Пример — AlphaProof, который самостоятельно сгенерировал 100 млн математических доказательств и выигрывал международные олимпиады, оперируя логикой, недоступной человеку.

Что это значит для нас

1. ИИ станет полноценным исследователем — не просто чат-ботом, а инженером, ученым, стратегом.

2. Вместо новых текстов — создание сред и симуляций, в которых ИИ учится действием.

3. Возрастет роль проектировщиков сред, архитекторов мотивации и специалистов по искусственной экологии для ИИ.

Новые вызовы:

  • Как контролировать автономного агента, который сам учится, действует без инструкций и мыслит по-своему?
  • Как объяснить его решения, если логика больше не будет человеческой?

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Языковые модели были лишь прологом. Впереди — ИИ, который не просто знает, а действует, понимает и открывает новое. Мы вступаем в эпоху, где ключевым ресурсом становится опыт — не человеческий, а искусственный…

Автор:
Петровский Алексей
Экономист Петровский Алексей
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+11
financialGenius
financialGenius
4 августа 2025, 12:25
#
Джон Бранкато и Майкл Феррис как будто будущее видели) думаю войны лет через 20 будут совершенно другими , вон Китай уже делает насекомых которые могут делать видео , но их же можно использовать как самоубийц , к примеру комара сделать летающего с ши внутри где он будет распознавать врага и самоуправляться (на батарейках) тогда его не смогут заглушить системы и просто подлетает и вкалывает смертельный яд. После прийдет эпоха машин которые не бояться ничего и нужно только управлять, в последствии станут не подконтрольные. Может кто-то скажет что это все бред — ваше право , но все так быстро развивается что не успеешь оглянуться как станет реальность .
+
0
Kanarej
Kanarej
4 августа 2025, 13:08
#
Пример — AlphaProof, который самостоятельно сгенерировал 100 млн математических доказательств и выигрывал международные олимпиады, оперируя логикой, недоступной человеку.
Вообще бессмысленное утверждение. Что значит «логика, недоступная человеку»? Логика в математике или есть, или ее нет. Если логика человеку недоступна — то это скорее всего бессмыслица, не имеющая отношения к математике. Так выглядит, что логика недоступна автору данной статьи.
Что касается AlphaProof, то это был эксперимент в прошлом году с моделью, заточенной на решение именно математических задач. Она больше ничего не умеет. И она достигла уровня серебрянного призера международной олимпиады. То есть результат очень хороший, но ничего сверхчеловеческого там нет. И задача должна быть четко формализована человеком.
Вообще в статье все преувеличено, как по мне. Да, технология интересная, перспективная, изменяет нашу жизнь уже сейчас, но не все так просто и не все так быстро. Рост не будет линейным. После прорыва технология развивается, пока не упрется в потолок. Потолок уже в принципе нащупали. Дальше экстенсивное развитие, усовершенствование и внедрение во все сферы жизни того что есть, пока не будет достигнут следующий прорыв, а на это могут уйти десятилетия.
+
0
Coreinside
Coreinside
4 августа 2025, 15:43
#
Таке враження,що ніхто з цих розробників не дивився «Термінатора».
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