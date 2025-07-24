ФОПы снова активно открываются: где прирастает частный бизнес

После сложного начала года, второй квартал 2025-го принес положительные изменения в динамике малого бизнеса в Украине. Количество новых ФОПов превысило количество закрытых, что свидетельствует о постепенной стабилизации предпринимательской среды. Аналитики YouControl.Market исследовали ключевые тренды, характеризующие этот период. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Основные тренды

Разворот тренда: от 53 тыс. «в минус» до 34 тыс. «в плюс». Если в первом квартале количество закрытых ФОПов превысило количество открытых более чем на 50 тысяч, то во втором квартале ситуация изменилась: чистый прирост составил почти 34,4 тыс. новых бизнесов.

Драйвер роста — розничная торговля. Сектор розничной торговли показал значительный рост: количество новых ФОПов здесь выросло на 113%, по сравнению с первым кварталом.

Новые региональные «горячие точки» роста. По данным YC.Market, наряду с традиционными лидерами (Киев и область, Днепропетровская, Львовская, Одесская области), высокие темпы роста количества новых ФОПов продемонстрировали Полтавская (+92%) и Волынская (+81%) области.

Несокрушимость прифронтовых областей. Несмотря на постоянные риски, Харьковская область показала чистый прирост более чем в 2 тысячи новых предпринимателей. Положительное сальдо (превышение количества новых ФОП над закрытыми) также зафиксировано в Запорожье, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.

Женщины — движущая сила предпринимательства. Женщины продолжают доминировать в создании новых бизнесов: на них приходится 61% всех новых ФОПов во втором квартале.

Общая динамика

Смена трендов — начало года характеризовалось резким сокращением количества бизнесов, а уже во II квартале ситуация не просто стабилизировалась, но и продемонстрировала рост.

«Эффект отложенного спроса», вызванного масштабной кибератакой на госреестры в начале года, угас. Количество закрытий вернулось в норму, сократившись почти на 50% — до 55 тысяч. В то же время существенно оживилась деловая активность: в апреле-июне было зарегистрировано почти 89,4 тыс. новых ФОП, что на 55% больше, чем в начале года. Таким образом, соотношение кардинально изменилось: во втором квартале на каждые 100 открытых ФОП приходилось только 62 закрытия. Это позволило малому бизнесу выйти на положительное сальдо, и чистый прирост за квартал составил примерно 34,4 тысячи предпринимателей.

Отраслевое распределение

10 ведущих отраслей практически полностью аккумулируют самую большую долю малого бизнеса — на них приходится более 80% открытий и 86% закрытий ФОПов.

По данным YouControl.Market, безусловным лидером по открытиям микробизнесов стала розничная торговля. Во втором квартале в этой сфере зарегистрировалось 31,4 тыс. новых ФОП — это на 113% больше, чем в первом. Сектор IT занял второе место по количеству открытий (около 9,9 тыс. новых ФОП). Третье место заняла категория «Предоставление других индивидуальных услуг» с показателем 9,6 тыс. открытий. В пятерку лидеров также вошли транспорт и логистика и общепит.

Все ведущие отрасли показали уверенный прирост, по сравнению с началом года, — от +14% в IТ до +65−70% в транспортной, пищевой и оптовой сферах.

Закрытия ФОПов по отраслям существенно сократились, по сравнению с пиковым январем-мартом. Хотя антирейтинг по количеству закрытий возглавляет розничная торговля, это примерно в два раза меньше, чем в первом квартале. Высокие показатели закрытий также наблюдались в IТ (9,1 тыс.) и сфере других услуг (7 тыс.). Важно, что в ведущих областях во втором квартале 2025 года закрытий было примерно в два раза меньше, чем в первом квартале, и существенно меньше, чем новых открытий.

Региональный срез

Самый высокий прирост новых ФОПов зафиксирован в столице: за II квартал зарегистрировано 11 648 новых предпринимателей (в I кв. было 8 542). Среди областей лидером стала Днепропетровская — более 8,1 тыс. открытий за апрель-июнь (против 5,5 тыс. в прошлом квартале). Далее Львовская область, за ней следуют Одесская, Киевская и Харьковская области — совокупно на эти 6 регионов приходится почти половина всех новых ФОПов страны во втором квартале.

В десятку лидеров по открытиям также вошли Полтавская, Винницкая, Хмельницкая и Волынская области — эти регионы Западной и Центральной Украины продемонстрировали ускоренный рост бизнес-активности. В частности, в Полтавской области количество новых ФОП за квартал почти удвоилось, по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается закрытия бизнесов, то картина тоже улучшилась во всех регионах. Киев остается на первом месте по абсолютному количеству закрытых ФОПов, однако у столицы теперь положительный баланс: новых бизнесов открылось почти на 4,5 тыс. больше, чем закрылось.

Устойчивость «горячих» регионов

Примечательно, что устойчивость демонстрируют и находящиеся под постоянным давлением врага регионы. Например, Запорожская область все еще присутствует среди лидеров по количеству закрытых ФОПов (1 736 закрытий во II кв.), однако в то же время там было открыто 2 316 новых ФОПов — регион демонстрирует чистый плюс.

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Положительную динамику показывает и Харьковская область, где чистый прирост составил более 2 тысяч предпринимателей, а также Сумская область, где количество новых регистраций выросло на 79%. Даже в Херсонской и в Николаевской областях, регулярно подвергающихся обстрелам, наблюдается оживление: количество открытий превышает количество закрытий.