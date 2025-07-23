Как банки превращают средства клиентов в кредит и открывают счета без их согласия

В июне читатели «Минфина» оставили удивительно мало отзывов на работу банков — всего 161. Из них засчитаны и отправлены на рассмотрение финучреждениям только четвертая часть. Банки отреагировали на обращения и помогли клиентам в каждом втором случае. С какими проблемами столкнулись наши читатели, что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

Изменения в рейтинге — минимальные

Первый месяц лета принес незначительные перестановки в рейтинге банков. Восток Банк потеснил Кредобанк — поднялся на одну позицию и разместился на 13-м месте. Соответственно, Кредобанк опустился на 14-ое. Также местами поменялись ОТП Банк и Приватбанк, сдвинувшийся на 28-ю позицию.

В общей сложности за звание «народного любимца» соревнуются 29 банков. Новейший участник — Банк Власний рахунок: в конце весны он набрал 100 отзывов, соответственно, автоматически добавился в рейтинг и закрепился на 11-м месте.

Состав первой пятерки долгое время остается неизменным: Абанк, monobank, Прокредит Банк, банки Глобус и Юнекс.

Какие проблемы создает Приват владельцам лизинговых автомобилей и как защитить свое право на собственность

Пользователь под ником OleksiyV рассказал о проблемах с переоформлением лизинговых автомобилей в Приватбанке. По его словам, в конце 2021 года он взял в лизинг машину и регулярно платил за транспортное средство. Но с последним платежом, после выполнения всех обязательств, стать владельцем авто так и не удалось. Причина — долговые обременения на имущество банка, о которых OleksiyV стало известно уже после завершения всех выплат.

«Обратившись в сервисный центр МВД, я узнал, что автомобиль мне не переоформят, потому что из-за определенных судебных долговых обременений отчуждение имущества банка запрещено», — говорит пользователь.

OleksiyV также отмечает, что сейчас его автомобиль с непонятным статусом, он не может провести с ним никаких сделок, и переживает, чтобы транспортное средство не «мобилизовали» или не забрали за банковские долги.

Автор этого отзыва уверен, что банку известно о проблемах с переоформлением лизинговых автомобилей, но финучреждение не прилагает никаких усилий для разрешения этой ситуации.

Приватбанк не отреагировал на отзыв клиента. Также финучреждение проигнорировало запрос «Минфина» по поводу того, почему случилась такая ситуация и как банк пытается ее уладить.

Что говорят юристы

Судя по количеству обращений в суд по этому поводу, описанная ситуация не является единичной. Проблему юристы объясняют тем, что, несмотря на полную оплату стоимости авто, в реестре оно все еще оформлено на Приватбанк, а значит, все ограничения активов банка временно влияют и на это имущество. Есть ли здесь нарушения со стороны банка? — Потенциально, да.

«Если банк продал транспортное средство, зная о наличии ограничений — будь то аресты или долговые обременения — и не предупредил клиента, — это нарушение законодательства о защите прав потребителей», — считает юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесников.

Адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова также отмечает, что автомобиль, на который наложен арест или запрет, не может быть передан в лизинг. По словам эксперта, если Приватбанк все же заключил такой договор, а после завершения выплат клиент не смог переоформить авто из-за этих ограничений, он имеет право обратиться в суд. В таких случаях люди часто просят признать договор недействительным и вернуть все уплаченные за авто деньги.

«Судебная практика положительная и суды встают на сторону истцов, взимают с банка денежные средства. Однако при этом следует учитывать, что соответствующее транспортное средство человек должен вернуть банку в состоянии, в котором он его получил, учитывая амортизацию», — подчеркивает Елена Воронкова.

С решением данного дела не стоит медлить.

Начать эксперты рекомендуют с официального обращения в Приватбанк с требованием разъяснить ситуацию в части статуса авто и предоставить справку об отсутствии обременений, или принять меры по их снятию.

Далее написать запрос в сервисный центр МВД и реестр обременений и получить выписку с информацией об обременении — кем именно и на каком основании внесены ограничения. После этого обратиться в суд или к адвокату с требованием обязать банк устранить препятствия в реализации права собственности или признать право собственности на авто. Параллельно обратиться в НБУ и Госпродпотребслужбу с жалобой на действия банка.

В противном случае, ситуация может обернуться для клиента потерей имущества и ограничением в пользовании, несмотря на то, что формально он оплатил полную сумму.

«Если автомобиль арестован или фигурирует в судебном/исполнительном процессе, он может быть описан или изъят», — обращает внимание Илья Колесников.

Что касается возможности мобилизации транспортного средства, то, по словам эксперта, она возможна только при условии, что авто находится в собственности юридического лица, в данном случае — банка, и подпадает под критерии техники, пригодной к мобилизации.

Чтобы застраховать себя, по крайней мере, частично, от подобных ситуаций, адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова советует потребовать у банка справку из сервисного центра МВД об отсутствии обременений на имуществе на момент заключения договора.

«Это, конечно, не дает 100% гарантии отсутствия нарушений прав в дальнейшем, но существенно снижает риски повторения описанной ситуации», — резюмирует Елена Воронкова.

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Как полученные на карту собственные деньги становятся кредитными и какие последствия от этого для владельца пластика: кейс Ощада

Клиент Ощадбанка под ником MariannaKiew столкнулась с ситуацией, которую сама назвала «циничным навязыванием кредита обманным путем». По ее словам, она получила на карту ожидаемый перевод, отразившийся в мобильном приложении банка, и сразу начала пользоваться этими деньгами. Но впоследствии оказалось, что на самом деле средства не были зачислены, а тратились кредитные.

«…случайно зашли в приложение и увидели, что у нас какой-то кредит, которого мы никогда не брали, и долг! На горячей линии банка сотрудник сообщил, что деньги перевода еще не зачислены и поэтому оформлен кредит. Хотелось бы узнать, как это может быть, что деньги пришли и отображаются на карте, но банк говорит, что они еще не зачислены?» — возмущается клиент.

В Ощадбанке по запросу «Минфина» сообщили, что подобные ситуации возможны, в соответствии с особенностями переводов и правил международных платежных систем. Однако отметили, что клиент при этом не несет никаких финансовых потерь.

«Согласно договору комплексного банковского обслуживания Ощадбанка (п. 6.2.), в случае возникновения несанкционированного овердрафта, плата за пользование им наступает только на шестой день после его возникновения. Соответственно, ни о каком навязывании кредита речь идти не может», — прокомментировали в Ощадбанке.

В финучреждении также выразили готовность идти навстречу клиенту и предлагают, в случае возникновения дополнительных вопросов, обращаться в банк.

Как ситуацию комментируют юристы

Несмотря на уверения финучреждения в правомерности своих действий, юристы в этой ситуации прослеживают признаки нарушения. По словам Ильи Колесника из ЮК «Приходько и партнеры», речь идет, в частности, о ненадлежащем информировании о состоянии счета.

«Если на счете клиента отразилась сумма, которая по факту не была зачислена, но она выглядела как доступная для пользования (например, „доступный остаток“ включал неподтвержденную сумму), это может: вводить клиента в заблуждение; противоречить стандартам информирования; потенциально быть технической ошибкой банка, которая, однако, не снимает с него ответственности перед клиентом», — объясняет Илья Колесник.

Кроме того, он усматривает признаки навязывания кредита. Ведь если клиент воспользовался суммой, которой не было на счету, и банк после этого списал деньги, как кредит, без отдельного согласия клиента, это может квалифицироваться, как навязывание финансовой услуги. Это, по словам юриста практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры», прямо запрещено законом.

Для разрешения ситуации он рекомендует клиенту обратиться в банк с письменной претензией: требовать объяснения его действий и на основании каких документов они были совершены.​

Если ответ банка не удовлетворяет, следует писать жалобы в НБУ, Госпродпотребслужбу и финансовому омбудсмену. В конце концов, юрист обращает внимание, что клиент имеет право на обжалование таких шагов банка с перспективой положительного решения вопроса в судебном или внесудебном порядке.

Конечно, всегда лучше играть на опережение и застраховать себя от попадания в подобные ситуации. А для этого Илья Колесников советует:

Всегда проверять источник зачисления средств : даже если деньги «на карте», желательно подождать, пока они не станут «подтвержденными» (особенно это касается SWIFT, SEPA или межбанковских переводов).

: даже если деньги «на карте», желательно подождать, пока они не станут «подтвержденными» (особенно это касается SWIFT, SEPA или межбанковских переводов). Уточнять в банке назначение каждой подозрительной суммы , особенно если не ожидали поступлений.

, особенно если не ожидали поступлений. Запретить автоматическое открытие кредитного лимита — это можно сделать в письменном виде или через приложение, в зависимости от банка.

— это можно сделать в письменном виде или через приложение, в зависимости от банка. Регулярно проверять выписки со счета и истории транзакций (особенно в случаях, когда суммы зачисляются «частями» или с задержками).

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Открытие счета без согласия владельца: имел ли на это право Сенс под «зарплатный проект»

Ситуация, когда персональные данные неизвестно как попадают в руки посторонних лиц, всегда напрягает. А если этой третьей стороной становится банк — еще и изрядно возмущает.

Читатель «Минфина» под ником 4ndrij пожаловался, что Сенс Банк самовольно открыл на его имя банковский счет и выпустил платежную карту, используя все персональные данные — фамилию, имя, отчество, ИНН, серию, номер и дату выдачи паспорта, адрес места регистрации, номер телефона и т. п.

«Я своих данных АО „СЕНС БАНК“ не предоставлял, третьих лиц на это не уполномочивал, доверенностей и/или поручений другим лицам по этому поводу не предоставлял; никаких договорных отношений с АО „СЕНС БАНК“ не имел, не имею, не планирую иметь…», — категорически заявляет 4ndrij.

Читатель упрекает банк, что в погоне за количеством новых клиентов Сенс забыл, что нельзя открывать банковский счет без согласия на то человека.

В заключение 4ndrij также сообщил, что с соответствующими заявлениями обратился к правоохранителям, НБУ и другим государственным органам контроля и надзора. От некоторых уже получил бумажные ответы.

Что ответил банк

В ответ на ситуацию служба поддержки банка Сенс отмечает, что банк, в свою очередь, не может открыть счет клиенту без его согласия. В то же время отмечает, что такое могло произойти, если работодателем был заключен договор с банком в рамках оформления зарплатного проекта.

«Возможна такая ситуация, что предприятие, на котором вы работаете, заключило договор с нашим банком — тогда у нас оформляется зарплатный проект, к которому сотрудникам выпускаются зарплатные карты для зачисления на них в безналичном порядке заработной платы и приравненных к ней выплат», — говорится в ответе.

В то же время банк отмечает, что никакие расходы или транзакции по таким счетам не могут проводиться без дополнительной идентификации человека.

Что говорят юристы

Юридическая оценка ситуации — критическая. Юристы напоминают: открытие счета без согласия человека запрещено законодательством.

«В соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности» и Законом «О платежных системах и переводе средств в Украине», открытие банковского счета осуществляется исключительно на основании письменного заявления лица или электронного согласия, идентифицированного КЭП/Дія. Підпис/BankID и т. д.

То есть без прямого согласия человека ни один счет открытым быть не может, независимо от того, что работодатель заключил договор с банком", — отмечает юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник.

Эксперт также отмечает, что передача ФИО, ИНН, паспортных данных, телефона и других сведений без согласия работника является неправомерным разглашением конфиденциальной информации. И отсылка финучреждения на «зарплатный проект» не оправдывает нарушение требований закона. Банк не имеет права автоматически открывать счета, если человек не подписывал заявление на открытие счета и не соглашался использовать свои персональные данные в этих целях.

«Действия банка Сенс и работодателя юридически сомнительные и могут нарушать несколько законов Украины, в частности, относительно банковской деятельности и персональных данных. Человек имеет право требовать прекращения нарушения, наказания виновных и компенсации ущерба», — такое окончательное заключение делает юрист ЮК «Приходько и партнеры».

Меры предосторожности

Юристы предупреждают, что открытие банковского счета без согласия на это человека может содержать ряд потенциальных рисков. Во-первых, открытый счет может быть использован мошенниками, коллекторами и т. д. Во-вторых, из-за автоматической открытой идентификации данные могут появиться в открытых финансовых базах. В-третьих, возможно незаконное начисление комиссий или создание кредитной истории без согласия человека.

Поэтому, чтобы обезопасить себя на будущее от подобных ситуаций, Илья Колесник советует:

указать в трудовом договоре или заявлении на трудоустройство, что вы не согласны на передачу персональных данных третьим лицам без отдельного согласия.

регулярно проверять, открывались ли счета на ваше имя (через банки, где вы не являетесь клиентом, или через БКИ).

если подаете резюме или документы — ограничивайте объем предоставляемых персональных данных.

Если же ситуация уже случилась, эксперт предлагает следующий алгоритм действий. В первую очередь обратиться с письменным требованием в банк, чтобы учреждение предоставило копии документов, на основании которых был открыт счет. Требовать немедленного закрытия счета, удаления персональных данных из системы банка, а также официального объяснения. Наряду с этим подать жалобу в НБУ, уполномоченному по правам человека — по незаконному использованию персональных данных, и Госпотребслужбу — на нарушение закона о защите прав потребителей.

Также следует обратиться к работодателю, требуя объяснения оснований передачи персональных данных без вашего согласия и письменного подтверждения, что в дальнейшем это не повторится.