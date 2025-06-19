Украинцы набирают кредиты: как защитить свои финансовые права

Украинцы «набирают» все больше денег в долг, — свидетельствует статистика. Как они могут защитить свои права в потреблении финансовых услуг, ЭП рассказал Сергей Великданов, владелец небанковской финансовой группы «ВСК групп». «Минфин» выбрал главное.

Микрокредитование набирает обороты. По подсчетам компании «Опендатабот», в начале 2025 года суммарный долг украинцев по микрозаймам превышал 15 млрд грн, что в 1,7 раза или на 6,47 млрд грн больше, чем в начале 2024 года.

Вырос и средний размер кредита. На данный момент он составляет более 6 тыс. грн. За несколько месяцев из-за начисленных штрафов, комиссий и процентов эта сумма может увеличиваться в три-пять раз, что приводит к возникновению долговых ловушек.

Украинцы обычно попадают в такие ситуации по ряду причин. В первую очередь — из-за отсутствия четкой регуляции рынка, отсутствия эффективного механизма реструктуризации и нехватки действенных способов защиты потребителей розничных займов. Еще одна причина — низкий индекс финансовой грамотности, по сравнению с другими странами.

В то же время в Украине МФО часто выдают людям займы без надлежащей проверки их финансового состояния, что усугубляет долговую проблему. Как следствие, высокая доля займов в сегменте микрокредитования оказывается просроченной.

В странах Европы по-разному регулируют сферу микрокредитования, но системные подходы обеспечивают баланс интересов потребителей микрозаймов и кредиторов.

Как регулируется сфера микрокредитования в странах Европы

Источник: ЭП

Как защищают потребителей финансовых услуг в Британии

В Великобритании одним из механизмов защиты заемщиков стал лимит по ряду показателей займа. Государство установило процентную ставку (до 0,8% в день), ограничило суммы общей переплаты (не более 100% от тела кредита) и штрафов за просрочку (не более 15 фунтов стерлингов — около 820 грн).

Кроме того, в Великобритании (за исключением Шотландии, где действует другая программа) в результате мирового финансового кризиса в 2009 году ввели распоряжение об освобождении от долга — Debt Relief Order (DRO). Эта законодательная инициатива призвана помочь людям, по разным причинам оказавшимся в долговой ловушке.

Программа предусматривает введение моратория на взыскание задолженности — как правило до 12 месяцев. Во время такого «финансового отдыха» выплаты по долгу не взимаются. Также запрещается начисление процентов и штрафов по микрокредитам. Если у человека не изменится финансовое положение в течение оговоренного периода, долги, включенные в DRO, будут списаны.

Для зачисления в программу заемщик должен соответствовать ряду критериев: сумма долга не должна превышать 50 тыс. фунтов стерлингов, или 2,4 млн грн; стоимость активов должна быть менее 2 тыс. фунтов стерлингов, или 110,2 тыс. грн; свободный ежемесячный доход не должен превышать 75 фунтов стерлингов, или 4,1 тыс. грн.

С момента внедрения этот механизм помог более 400 тыс. человек выполнить долговые обязательства. В частности, в 2024 году было зарегистрировано более 43 тыс. DRO, что стало рекордом за время функционирования инструмента. Внедрение такого механизма в Украине способствовало бы решению проблемы чрезмерной задолженности.

Какую защиту предлагают в Польше

В Польше ограничили общую переплату по микрозаймам. С 2016 года непроцентные расходы (комиссии, страхование) по потребительским кредитам не могут превышать 75% от суммы основного долга. Это явилось сдерживающим фактором для дневной ставки. В отчете «Микрофинансирование в Европе» отмечается улучшение качества портфелей микрокредитования: доля просроченных займов и процент неработающих кредитов (NPL) снизились с 11% в 2016 году до 8,2% в 2017 году.

Предотвращает возможные проблемы оценка платежеспособности потребителей микрокредитов. Так, перед согласованием займов польские кредиторы обязаны проверять информацию в соответствующих реестрах о текущем финансовом состоянии заемщика, в частности, наличие кредитов и просроченных платежей.

Как борются с долговыми проблемами в Словении

В Словении действует один из самых эффективных подходов к защите потребителей от долговых ловушек. Там займ могут получить только заемщики, способные официально подтвердить доходы и финансовые возможности для обслуживания кредита. Это служит своеобразным стимулом для официального трудоустройства.

В стране действует инструмент, предотвращающий чрезмерную долговую нагрузку: учет дохода заемщика, или Debt Service-to-Income (DSTI). Это соотношение суммы ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу человека. Долг для большинства заемщиков не должен превышать 50% дохода (зарплаты) в месяц и 67% — для людей с высоким доходом. После уплаты ежемесячных платежей у человека должно оставаться не менее 76% от минимальной зарплаты.

Могут ли украинские потребители защитить свои права

В настоящее время в Украине ни одно ведомство не предоставляет действенную защиту заемщикам. Однако стоит упомянуть несколько инициатив.

1. В конце 2023 года вступил в силу Закон № 9422, призванный урегулировать рынок потребительских кредитов и снизить нагрузку на заемщиков. До этого момента законодательно определенных ограничений ставок для МФО не существовало, что позволяло повышать их до 1 500−1 800% годовых.

Закон устанавливает максимальный лимит процентной ставки — 1% в день, но он не ограничивает общую стоимость кредита. Эта норма не включает скрытые комиссии за сопроводительные услуги по договору (обслуживание кредита, страхование, пролонгация), что позволяет МФО свободно менять общую сумму переплаты.

Таким образом, несмотря на лимитирование дневной ставки, при относительно одинаковом уровне выданных займов (по данным «Опендатабота», 8,2 млн — в 2023 году, и 8,4 млн — в 2024 году) общий долг вырос на 69%. То есть закон не защитил потребителей.

2. Другая инициатива работает на рынке с 2019 года, тогда был принят кодекс по процедуре банкротства. Документ предусматривает возможность банкротства физлица. Это означает, что человек может инициировать процедуру признания себя неплатежеспособным для снижения долгового давления. Однако такая возможность реализуется очень редко. По данным «Опендатабота», в 2023 году было открыто 575 дел по банкротству физлиц, за три квартала 2024 года — 651.

Это обусловлено тем, что процедура бюрократически сложная и требует существенных средств. Ее механизм ориентирован в основном на людей с ипотекой или с большим долгом. Иными словами, инициатива не является действенной для защиты прав потребителей МФО.

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Как улучшить ситуацию в Украине

В Украине необходимо создать действенную досудебную защиту прав заемщиков МФО. Сдерживание показателя дневной ставки недостаточное и позволяет МФО манипулировать общей суммой переплаты через комиссии, страхование и штрафы.

На первом этапе следует ограничить общую переплату по микрокредиту, как в Польше и Великобритании. На втором — установить верхний предел суммы, которую заемщик должен ежемесячно платить из зарплаты. Предоставление займа должно происходить после обязательного подтверждения финансовых возможностей клиента, как в Словении.

Это поможет бороться с лудоманией. С января 2025 года в Украине действует реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. В то же время в ряде стран Евросоюза кредиторы обязаны проверять пребывание потенциального заемщика в таком реестре. Если он там есть, это становится препятствием для получения займа.

Следует рассмотреть и законодательный механизм «финансового моратория» для лиц, оказавшихся в долговой ловушке. Инициатива позволяла бы заемщикам, например, с совокупным долгом до 100 тыс. грн, низким доходом и отсутствием значимого имущества получать право на введение моратория на выплаты по кредиту.

Это позволяло бы им стабилизировать собственное финансовое положение, поскольку микрозаймы обычно выбирают уязвимые категории населения с нестабильным или невысоким уровнем дохода без должной финансовой гигиены.

Общий долг украинцев растет, поэтому необходимо внедрять механизмы оценки платежеспособности, инструменты для ограничения долговой нагрузки и защиты прав заемщиков. В перспективе это сделает рынок микрофинансов более прозрачным, уменьшит долю невозвращенных кредитов, повысит доверие со стороны заемщиков к сектору финансовых услуг и будет способствовать его развитию.