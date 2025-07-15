У украинцев есть две недели, чтобы отказаться от кредита без последствий: как это сделать

Розничный кредитный портфель уже второй год растет почти неизменными темпами — на 34% в годовом исчислении, отмечает НБУ в свежем Отчете о финансовой стабильности. Люди оформляют займ по разным причинам. Какими правами обладают заемщики и как их защитить, «Минфину» рассказала Дарья Щербакова, юрист компании «ВОЛХВ».

По примеру большинства развитых европейских государств, в Украине еще в 2017 году был принят специальный Закон «О потребительском кредитовании», который в том числе преследовал цель защитить права заемщиков. Однако достигнут ли желаемый эффект?

Какие правила отказа от кредита устанавливает закон

Начнем с определения «потребительского кредита». Это денежные средства, которые предоставляются потребителю (заемщику) для покупки товаров (работ, услуг) для удовлетворения потребностей, не связанных с предпринимательской, независимой профессиональной деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника. Следовательно, условия договора должны отражать ключевые признаки, что важно для определения правового регулирования отношений между сторонами.

Одной из особенностей данного вида кредитования является, в частности, законодательно определенное право потребителя на односторонний отказ от договора. Так, ст. 15 Закона «О потребительском кредитовании» установлено, что потребитель имеет право в течение 14 календарных дней со дня заключения договора о потребительском кредите отказаться от договора без объяснения причины, в т. ч. при получении им денежных средств. Исключения составляют случаи, когда:

выполнение обязательств по договору обеспечено нотариально удостоверенным договором (соглашением);

выполнение работ (услуг) и/или покупка работ в счет кредитных средств произошло до истечения 14-дневного срока.

На потребителя возлагается обязанность, во-первых, в письменном виде уведомить кредитодателя о намерении отказаться от договора (в бумажном или электронном виде). Такой отказ может быть подан представителем при наличии у него доверенности на совершение соответствующего действия. Альтернативой доверенности может являться нотариальное удостоверение самого сообщения.

Кроме того, с даты такого уведомления начинается отсчет 7-дневного срока, в течение которого потребитель должен вернуть кредитные средства (если таковые получались) и уплатить проценты за период со дня получения по установленной в договоре ставке. Какие-либо дополнительные платежи в случае отказа законом не предусмотрены.

Как это право используется на практике

Несмотря на то, что норма не новая, судебная практика по данному вопросу почти отсутствует, что обусловлено несколькими факторами. Так, указанное положение рассчитано на непредсказуемое изменение жизненных обстоятельств, когда потребность в товарах или услугах (а соответственно — в кредите) может исчезнуть. Хотя подобная «гибкость» призвана упростить жизнь потребителя, на практике данное право употребляется очень изредка.

Трудная экономическая ситуация и военные действия в стране вынуждают людей оформлять кредиты для удовлетворения базовых бытовых нужд. Следовательно, вероятность отказа крайне незначительная. Подавляющее большинство споров касается взыскания задолженности, начисленных процентов, обжалования договора и т. п.

Кроме того, низкий уровень юридической осведомленности, невнимательность к условиям договора, а иногда недобросовестность некоторых кредитодателей приводит к тому, что рядовые граждане могут не догадываться о существовании такой возможности. Даже в случае нарушений, обращение в суд является длительным, а бывает экономически невыгодным потребителю (если судебный сбор превышает сумму кредита).

Важно помнить о внесудебном способе защиты — обращении в Национальный банк Украины, который осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере потребительского кредитования.

Что говорит суд

Надлежащее юридическое оформление отказа от договора не менее важно, чем его заключение. Например, Верховный суд может оставить кассационную жалобу потребителя без удовлетворения (Постановление КЦС ВС от 26.12.2018 по делу № 311/3281/16-ц), если человек не предоставил достаточные доказательства на подтверждение соблюдения условий, наличие которых обеспечивает возможность отозвать свое согласие на заключение договоров, а именно: подача/отправка сообщения, возврат средств и уплата процентов за период между получением и возвратом средств.

Кроме того, ВС поддержал заключение апелляционного суда (Постановление от 10.10.2018 по делу № 202/3863/15-ц) о том, что поскольку истица не выполнила требований закона (в то время еще «О защите прав потребителей») о возвращении полученных по договору товаров или предоставления подтверждения неполучения такого товара, то основания для расторжения договора в одностороннем порядке отсутствуют. Поскольку в действующей редакции получение товаров/услуг до окончания срока отказа лишает потребителя права на такой отказ, позиция суда применима.

На что обращать внимание при подписании электронных договоров

Отдельного внимания заслуживает введение электронной формы договоров потребительского кредитования. Правовые отношения в сфере электронной коммерции при совершении электронных сделок в Украине регулируются Законом «Об электронной коммерции».

Во-первых, вопреки требованиям законодательства, потребителю часто не предоставляется полный объем информации.

Во-вторых, идентификации личности под вопросом. Так, решением Киевского районного суда г. Харьков ( от 09.08.2024 по делу № 953/2809/24) установлено, что имеющаяся в деле справка об идентификации не дает сведений о том, каким образом она была проведена. Сведения об ознакомлении лица с условиями договора также отсутствуют, что свидетельствует об отсутствии согласования их сторонами.

Аналогично, в решении Володарского районного суда Киевской области ( от 16.12.2024 по делу № 364/817/24), оставленным без изменений апелляционным судом, изложен вывод об отсутствии доказательств существования договора из-за отсутствия доказательств надлежащей идентификации потребителя.

Указанное, среди прочего, создает благоприятные условия для развития мошенничества в сфере кредитования, что стало особенно актуальным во время войны. Следовательно, простота и скорость оформления потребительского кредита имеет обратную сторону в виде указанных рисков. Идентичные сложности возникают как с доказательством факта заключения договора, так и отсутствия такового. Что касается вопроса подтверждения полномочий представителя на заключение электронного договора в свете вышеизложенного — и говорить не приходится.

Соответственно, порядок отказа от договора также остается неопределенным. К примеру, сделка заключается методом заполнения формуляра заявления (формы) о принятии предложения заключить электронный контракт. В то время как формуляр для оформления отказа не предусмотрен.

Следовательно, даже отказ от договора не освобождает от обязанности его надлежащего юридического оформления. На всех этапах существования кредитных отношений важно уделять должное внимание изучению законодательной базы, условиям договора, потенциальным контрагентам и другим аспектам. Данные превентивные меры если и не обеспечат 100% защиту от возможных нарушений, однако сформируют доказательную базу.