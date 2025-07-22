Показатель богатства: пользователи соцсетей делятся состоянием организма

Отслеживание и обмен статистикой нашего здоровья становится все более популярным. Как говорится, здоровье — это богатство, а видимые признаки хорошего здоровья уже давно сигнализируют о социальном статусе. Но в последнее время статистика, которой делятся люди, стала более интимной — уровень гормонов, результаты тестов ДНК. О том, насколько популярным становится обмен схожей информацией, рассказывает портал Dazeddigital. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Здоровье — признак статуса

Генетическое тестирование — это крупный бизнес: прогнозируется, что к 2033 году мировой рынок достигнет отметки в $49,72 млрд, по сравнению с $21,47 млрд в прошлом году (2024). Но если большинство людей сталкивались с ним с целью пренатального скрининга, анализа происхождения или тестирования на отцовство, то сейчас ряд компаний, таких как 10 X Health и Medichecks, предлагают пациентам домашние тесты специально для того, чтобы они могли адаптировать свои планы здравоохранения, в соответствии со своими генетическими склонностями. Это персонализированная гипероптимизация.

«Рост популярности носимых устройств отслеживания состояния здоровья позволяет людям превращать свое внутреннее состояние в показатели, которыми можно делиться», — говорит Дж'Нэй Филлипс, писатель и аналитик трендов. Этот рост осведомленности о здоровье имеет четкий катализатор — пандемию. «То, что когда-то было частными медицинскими проблемами — сила дыхания, иммунная функция, воспаление, — вошло в мейнстримный дискурс. Covid сместил разговор о здоровье от внешнего вида ко внутренней стойкости», — говорит она.

«Если когда-то роскошь означала эксклюзивные материальные блага, сегодня она также включает в себя доступ к высококачественному здоровью. Обмен безупречными результатами лабораторных исследований, оценками биологического возраста или оптимальными вариантами генов действует, как тонкий прием, — он сигнализирует о дисциплине и богатстве, чтобы позволить себе тестирование и биохакинг», — говорит Филлипс. «Так же, как здоровое питание стало эстетизированным на таких платформах, как Instagram, „чистые данные“ сейчас делают то же самое. Это отражает культурный сдвиг, где контроль над собственной биологией рассматривается не только как осознание здоровья, но и как стремление».

По состоянию на конец 2024 года индустрия велнеса (благополучие человека во всех сферах) во всем мире оценивалась в $6,3 трлн и постоянно растет. Саша Миллс, креативный директор спортивного агентства PACER, говорит: «Образ жизни, который создает „хороший“ результат в этих тестах, может быть лишь результатом условий жизни, которые становятся все более недосягаемыми. У вас не может быть восьми часов качественного сна ночью, если вы живете во влажной, шумной арендованной квартире, и вы не можете иметь идеально сбалансированный витаминный профиль без времени и финансовых средств для ежедневного собирания сбалансированного питания».

Поддержка здоровья дорогая, особенно в таких странах, как США, где нет общей медицинской помощи. Физические упражнения требуют достаточно свободного времени для тренировок, а с ростом цен на продукты питания и ухудшением качества воздуха доступ к свежим продуктам и чистому воздуху становится все более сложным. Изменение климата оказывает влияние на здоровье людей на Глобальном Юге. В этом контексте здоровье является ценным товаром и показателем богатства.

Делиться личным

Конечно, когда столько денег тратится на здоровье, мы должны доказать себе и, что более важно, другим, что это было бесполезно. В июне визажист Исамайя Френч опубликовала историю в Instagram с подписью: «Я всегда говорила, что следующим этапом идеалов красоты будет демонстрация вашей ДНК». История была опубликована из Neko Health, так называемого «Apple в сфере здравоохранения», у которого есть клиники в Лондоне и Стокгольме.

Кредо Neko — доступность, и за 300 фунтов клиника проводит полное сканирование тела. Это гораздо доступнее, чем у конкурентов (например, программа Longevity Full Body Check Up у Palazzo Fiuggi стоит от 10,5 тыс. фунтов). Привлекательность интерьеров, шум вокруг клиники и тысячные очереди на прием придали Neko атмосферу эксклюзивности.

Сделать сканирование в Neko означает погрузиться в покой его маслянисто-желтых интерьеров, наблюдать, как геометрические световые узоры сканера танцуют по вашей коже, и позволить тысячам изображений высокой четкости отразить каждую отметку на вашем теле. Это, безусловно, опыт, которым хочется поделиться в соцсетях. Я редко чувствовала себя столь самодовольно контролирующей свою жизнь, как в течение часа, проведенного в Neko.

Итак, что будет дальше? Филлипс говорит, что ожидается будущее, где произойдет еще более глубокая интеграция биометрической идентичности в личный брендинг. «Предстоящие разработки могут включать прямые трансляции биомаркеров, курируемые искусственным интеллектом медицинские ленты и гиперперсонализированные панели управления здоровьем, которыми можно будет делиться. Здоровье станет геймифицированным — на социальных фитнес-платформах могут появиться рейтинги часов голодания или возраста клеток. По ее словам, поскольку эти показатели нормализуются, социальное сравнение может сместиться с «как вы выглядите» на «насколько оптимизированы ваши митохондрии».

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Говорят, что за деньги не купишь счастья, но можно купить здоровье, или видимость здоровья. Но когда речь идет об эфемерном конструкте социального статуса, это может сводиться к одному и тому же.