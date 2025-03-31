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31 марта 2025, 11:07 Читати українською

Крупные медицинские компании Украины увеличили доходы на 37%

Совокупный доход десяти ведущих компаний в сфере здравоохранения Украины в 2025 году составил 14,59 миллиарда гривен, что на 37% больше, чем в прошлом году. В топ-10 вошли четыре сети медицинских центров и шесть диагностических лабораторий. Об этом пишет Опендатабот.

Совокупный доход десяти ведущих компаний в сфере здравоохранения Украины в 2025 году составил 14,59 миллиарда гривен, что на 37% больше, чем в прошлом году.
Фото Pixabay

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Лидеры по доходам

  • Медицинский центр «Добробут-поликлиника» — 3,34 млрд грн
  • Сеть лабораторий «ДИЛА» — 2,75 млрд грн
  • «Синево Украина» — 2,35 млрд грн
  • «Смартлаб» — 1,17 млрд грн
  • «Дом медицины Odrex» — 1,10 млрд грн
  • Сеть лабораторий «Эскулаб» — 942,44 млн. грн.
  • Сеть лабораторий «CSD LAB» — 857,78 млн. грн.
  • «Синево Восток» — 795,83 млн грн
  • «Lisod» (Медикс-рей Интернешнл групп) — 659,86 млн грн
  • Сеть клиник «Мать и ребенок» (Неомед 2007) — 627,23 млн грн

Тенденции роста

Рост доходов на 37% свидетельствует об устойчивом развитии медицинского сектора в Украине. Лидерство «Добробута», «ДІЛА» и «Синево» подчеркивает спрос на качественные медицинские и диагностические услуги, тогда как присутствие в рейтинге меньших сетей, таких как «Смартлаб» и «Эскулаб», указывает на расширение конкурентного поля.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
efess
efess
31 марта 2025, 12:31
#
Повысили цены на услуги?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 марта 2025, 12:36
#
Сильно подорожали доки с «правильными» цифрами
показателей для оформления фиктивной инвалидности…
+
+15
bonv
bonv
31 марта 2025, 14:05
#
Наживаються.
+
0
Rubi0
Rubi0
31 марта 2025, 14:49
#
Реформа Супрун для бизнеса прошла успешно.
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