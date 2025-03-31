Крупные медицинские компании Украины увеличили доходы на 37%

Совокупный доход десяти ведущих компаний в сфере здравоохранения Украины в 2025 году составил 14,59 миллиарда гривен, что на 37% больше, чем в прошлом году. В топ-10 вошли четыре сети медицинских центров и шесть диагностических лабораторий. Об этом пишет Опендатабот.

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Лидеры по доходам

Медицинский центр «Добробут-поликлиника» — 3,34 млрд грн

Сеть лабораторий «ДИЛА» — 2,75 млрд грн

«Синево Украина» — 2,35 млрд грн

«Смартлаб» — 1,17 млрд грн

«Дом медицины Odrex» — 1,10 млрд грн

Сеть лабораторий «Эскулаб» — 942,44 млн. грн.

Сеть лабораторий «CSD LAB» — 857,78 млн. грн.

«Синево Восток» — 795,83 млн грн

«Lisod» (Медикс-рей Интернешнл групп) — 659,86 млн грн

Сеть клиник «Мать и ребенок» (Неомед 2007) — 627,23 млн грн

Тенденции роста

Рост доходов на 37% свидетельствует об устойчивом развитии медицинского сектора в Украине. Лидерство «Добробута», «ДІЛА» и «Синево» подчеркивает спрос на качественные медицинские и диагностические услуги, тогда как присутствие в рейтинге меньших сетей, таких как «Смартлаб» и «Эскулаб», указывает на расширение конкурентного поля.