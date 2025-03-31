Совокупный доход десяти ведущих компаний в сфере здравоохранения Украины в 2025 году составил 14,59 миллиарда гривен, что на 37% больше, чем в прошлом году. В топ-10 вошли четыре сети медицинских центров и шесть диагностических лабораторий. Об этом пишет Опендатабот.
Крупные медицинские компании Украины увеличили доходы на 37%
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Лидеры по доходам
- Медицинский центр «Добробут-поликлиника» — 3,34 млрд грн
- Сеть лабораторий «ДИЛА» — 2,75 млрд грн
- «Синево Украина» — 2,35 млрд грн
- «Смартлаб» — 1,17 млрд грн
- «Дом медицины Odrex» — 1,10 млрд грн
- Сеть лабораторий «Эскулаб» — 942,44 млн. грн.
- Сеть лабораторий «CSD LAB» — 857,78 млн. грн.
- «Синево Восток» — 795,83 млн грн
- «Lisod» (Медикс-рей Интернешнл групп) — 659,86 млн грн
- Сеть клиник «Мать и ребенок» (Неомед 2007) — 627,23 млн грн
Тенденции роста
Рост доходов на 37% свидетельствует об устойчивом развитии медицинского сектора в Украине. Лидерство «Добробута», «ДІЛА» и «Синево» подчеркивает спрос на качественные медицинские и диагностические услуги, тогда как присутствие в рейтинге меньших сетей, таких как «Смартлаб» и «Эскулаб», указывает на расширение конкурентного поля.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 4
показателей для оформления фиктивной инвалидности…