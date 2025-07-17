Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа 16 июля представил депутатам членов обновленного Кабинета министров. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.
Новый Кабмин Свириденко. Зеленский представил депутатам кандидатов
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Во время заседания Зеленский поблагодарил бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля за работу и представил новую главу правительства Юлию Свириденко и министров.
Кто войдет в новый Кабмин
Первым вице-премьером в обновленном правительстве будет вице-премьер по инновациям — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министр обороны — Денис Шмыгаль.
Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединят в одно ведомство, которое возглавит Алексей Соболев.
Тарас Качка станет вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной.
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Минсоцполитики планируют переименовать в Министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин — первый заместитель министра финансов.
Министерство энергетики вместо Германа Галущенко возглавит Светлана Гринчук, а Галущенко станет министром юстиции.
Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Министр иностранных дел — Андрей Сибига.
Министр внутренних дел — Игорь Клименко.
Министр финансов — Сергей Марченко.
Министерша по делам ветеранов — Наталья Калмыкова.
Министр здравоохранения — Виктор Ляшко.
Министр молодежи и спорта — Матвей Бидный.
Министр образования и науки — Оксен Лисовой.
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