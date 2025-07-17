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17 июля 2025, 8:00 Читати українською

Новый Кабмин Свириденко. Зеленский представил депутатам кандидатов

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа 16 июля представил депутатам членов обновленного Кабинета министров. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа 16 июля представил депутатам членов обновленного Кабинета министров.
Фото: president.gov.ua

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Во время заседания Зеленский поблагодарил бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля за работу и представил новую главу правительства Юлию Свириденко и министров.

Кто войдет в новый Кабмин

Первым вице-премьером в обновленном правительстве будет вице-премьер по инновациям — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр обороны — Денис Шмыгаль.

Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединят в одно ведомство, которое возглавит Алексей Соболев.

Тарас Качка станет вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной.

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Минсоцполитики планируют переименовать в Министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин — первый заместитель министра финансов.

Министерство энергетики вместо Германа Галущенко возглавит Светлана Гринчук, а Галущенко станет министром юстиции.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Министр иностранных дел — Андрей Сибига.

Министр внутренних дел — Игорь Клименко.

Министр финансов — Сергей Марченко.

Министерша по делам ветеранов — Наталья Калмыкова.

Министр здравоохранения — Виктор Ляшко.

Министр молодежи и спорта — Матвей Бидный.

Министр образования и науки — Оксен Лисовой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
17 июля 2025, 8:07
#
Новий старий…
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0
SamBB
SamBB
17 июля 2025, 9:42
#
Так за що Шмигаля звільнили то?
+
0
zevs1
zevs1
17 июля 2025, 9:44
#
С такими специалистами ничего хорошего не будет особенно в экономике
+
0
Три літри
Три літри
17 июля 2025, 10:21
#
Журнаглістов зовсім не потурбувало те що президент щось представляє депутанам. В той час як за законом це депутани мають претезнтувати президенту свій вибір.
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