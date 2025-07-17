Новый Кабмин Свириденко. Зеленский представил депутатам кандидатов

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа 16 июля представил депутатам членов обновленного Кабинета министров. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Во время заседания Зеленский поблагодарил бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля за работу и представил новую главу правительства Юлию Свириденко и министров.

Кто войдет в новый Кабмин

Первым вице-премьером в обновленном правительстве будет вице-премьер по инновациям — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр обороны — Денис Шмыгаль.

Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединят в одно ведомство, которое возглавит Алексей Соболев.

Тарас Качка станет вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной.

Читайте также: Верховная Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку

Минсоцполитики планируют переименовать в Министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин — первый заместитель министра финансов.

Министерство энергетики вместо Германа Галущенко возглавит Светлана Гринчук, а Галущенко станет министром юстиции.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Министр иностранных дел — Андрей Сибига.

Министр внутренних дел — Игорь Клименко.

Министр финансов — Сергей Марченко.

Министерша по делам ветеранов — Наталья Калмыкова.

Министр здравоохранения — Виктор Ляшко.

Министр молодежи и спорта — Матвей Бидный.

Министр образования и науки — Оксен Лисовой.