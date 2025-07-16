16 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала за увольнение Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Верховная Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку
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Отставка Правительства Шмыгаля
«За» отставку правительства проголосовал 261 народный депутат.
По словам Железняка, все министры «и.о».
«Завтра должны назначить нового Шмыгаля и завершить это ліжко-пересування», — подытожил Железняк.
Напомним
Источник: Минфин
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