Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в отставку с должности. Соответствующее заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.
Денис Шмигаль подал в отставку
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«Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине!», — написал руководитель правительства.
Напомним
- 14 июля Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру — министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство и провести его основательную реорганизацию.
Источник: Минфин
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