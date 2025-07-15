Денис Шмигаль подал в отставку

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в отставку с должности. Соответствующее заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

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«Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине!», — написал руководитель правительства.

Напомним