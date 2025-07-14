Президент предложил Юлии Свириденко возглавить правительство

Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру — министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство и провести его основательную реорганизацию. Об этом он написал в телеграм-канале.

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«Провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках состоявшейся недавно конференции по восстановлению Украины. Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества», — отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, обсудили и конкретные меры, которые могут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия.

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«С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — подытожил он.