Выход из Украины криптокомпаний Trustee Plus и Weld Money связывают с давлением НБУ — Forbes

Настоящей причиной прекращения работы в Украине криптокошелька Trustee Plus и сервиса Weld Money в мае 2025 года мог стать интерес к их криптокартам со стороны Национального банка Украины. Регулятор якобы заподозрил, что эти карты могли использоваться для обхода валютных ограничений. Об этом в пятницу, 11 июля, пишет Forbes Ukraine со ссылкой на собственные источники.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Официальные причины и реальные основания

20 мая 2025 года Trustee Plus заявила о том, что закрывает регистрацию для новых пользователей из Украины. Позже об уходе с рынка сообщила также компания Weld Money. Официально они сослались на «военные и регуляторные ограничения» и непонятность правил работы сектора в стране.

Однако, по данным Forbes, которые ссылаются на три независимых источника, ключевой причиной стало именно внимание со стороны НБУ. Весной 2025 года регулятор заинтересовался возможным использованием криптокарт для обхода лимитов на операции по покупке и выводу валюты. Один из собеседников издания в НБУ отметил, что Trustee Plus в своих промокампаниях не скрывал возможности обхода ограничений с помощью их карт. В самой компании это отрицают, отмечая, что их продукт не способствовал оттоку капитала.

Позиции сторон

По данным Бюро экономической безопасности, уголовных дел против Trustee Plus или Weld Money не возбуждали. Представитель Trustee Plus в комментарии изданию заявил, что государственные органы Украины не имеют полномочий проводить проверки их деятельности, поскольку компания не ведет операционной деятельности на территории Украины. В Weld Money ситуацию не прокомментировали.

НБУ, по данным источников, якобы инициировал проверку компаний правоохранительными органами, однако ни в СБУ, ни в самом Нацбанке эту информацию официально не подтвердили.

Издание также указывает на еще один аспект проблемы: польский партнер Trustee Plus, компания Quicko, заблокировала более 7 тысяч карт проекта из-за украинского адреса владельцев или его нечеткого статуса.

Что такое криптокарты

Криптокарта — это платежная карта (обычно Visa или Mastercard), которая привязана не к традиционному банковскому счету, а к балансу криптовалют в кошельке пользователя. Когда человек расплачивается такой картой в магазине или снимает наличные, сервис в момент транзакции автоматически конвертирует необходимую сумму криптовалюты в соответствующую фиатную валюту (гривну, евро, доллар и т. д. ).

Почему это важно

Эта история является яркой иллюстрацией фундаментального конфликта между безграничной природой криптовалют и необходимостью государственного валютного контроля. Для Национального банка, главной задачей которого является сохранение макрофинансовой стабильности и международных резервов, любой канал неконтролируемого оттока капитала является прямой угрозой.

Даже если компании формально не нарушали украинское законодательство, действуя через иностранных партнеров, сама возможность массового использования их продукта для обхода ограничений НБУ не могла остаться без внимания регулятора.