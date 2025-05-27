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27 мая 2025, 12:36 Читати українською

Криптостартап Weld Money прекращает работу в Украине

Украинский криптовалютный стартап Weld прекращает свою деятельность в Украине. Пользователей попросили в ближайшее время вывести все денежные средства. Об этом компания сообщила в Telegram.

Украинский криптовалютный стартап Weld прекращает свою деятельность в Украине.
Фото: weld.money

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«Компания Weld прекращает свою деятельность из-за продолжительных военных и регуляторных ограничений в Украине», — говорится в сообщении.

Пользователей просят вывести все средства со своих карт и кошельков до 30 июня. После этой даты доступ к средствам может быть ограничен.

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Напомним

В сентябре 2022 года Weld Money представила криптокарту, созданную в партнерстве с Unex Bank и платежной системой Mastercard. Эта карта давала возможность пользователям рассчитываться криптовалютой повсюду, где была доступна безналичная оплата.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
27 мая 2025, 12:51
#
«Криптостартап Weld Money припиняє роботу в Україні»

Як «неочікувано»… в Україні ж зараз:

— свобода слова,

— демократія,

— стабільна політична ситуація,

— інвестиційний клімат оптимальний,

— захист капіталу та інвестицій і держава ніколи нічого не націоналізує,

— силовики не підтримують відвертий рекет і всіляко цьому запобігають,

— податкова націлена на оптимізацію роботи бізнесу,

— прекрасна інфраструктура,

— чудові законодавча, правоохоронна та судова системи,

— пільги бізнесу, окремим громадянам, пенсіонерам, молодим сім`ям,

— влада націлена на постійне оснащення передовими воєнними розробками своєї армії,

— корупція майже рівна нулю, як і інфляція,

— безпека і рівень життя найкращі в світі,

— в країни стабільно зменшується зовнішній борг, що сприяє розвитку економіки та збільшенню ввп,

— а головне відкриті кордони, повага до честі і гідності людини, особливо на вулиці від працівників правоохоронних органів та працівників територіального центру комплектування та СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ, дотримання всіх законів і прав людей,

— ціни на продукти, товари і послуги постійно зменшуються в своїй вартості,

— а заробітні плати (навіть мінімальні) які високі, пенсії зашкалюють просто, прожитковий мінімум найкращий в світі.
+
0
Я_ __
Я_ __
27 мая 2025, 12:54
#
Що ж вони щастя свого не розуміють і вириваються з цього раю на Землі)0)00))
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