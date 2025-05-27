Украинский криптовалютный стартап Weld прекращает свою деятельность в Украине. Пользователей попросили в ближайшее время вывести все денежные средства. Об этом компания сообщила в Telegram.
Криптостартап Weld Money прекращает работу в Украине
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«Компания Weld прекращает свою деятельность из-за продолжительных военных и регуляторных ограничений в Украине», — говорится в сообщении.
Пользователей просят вывести все средства со своих карт и кошельков до 30 июня. После этой даты доступ к средствам может быть ограничен.
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Напомним
В сентябре 2022 года Weld Money представила криптокарту, созданную в партнерстве с Unex Bank и платежной системой Mastercard. Эта карта давала возможность пользователям рассчитываться криптовалютой повсюду, где была доступна безналичная оплата.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Як «неочікувано»… в Україні ж зараз:
— свобода слова,
— демократія,
— стабільна політична ситуація,
— інвестиційний клімат оптимальний,
— захист капіталу та інвестицій і держава ніколи нічого не націоналізує,
— силовики не підтримують відвертий рекет і всіляко цьому запобігають,
— податкова націлена на оптимізацію роботи бізнесу,
— прекрасна інфраструктура,
— чудові законодавча, правоохоронна та судова системи,
— пільги бізнесу, окремим громадянам, пенсіонерам, молодим сім`ям,
— влада націлена на постійне оснащення передовими воєнними розробками своєї армії,
— корупція майже рівна нулю, як і інфляція,
— безпека і рівень життя найкращі в світі,
— в країни стабільно зменшується зовнішній борг, що сприяє розвитку економіки та збільшенню ввп,
— а головне відкриті кордони, повага до честі і гідності людини, особливо на вулиці від працівників правоохоронних органів та працівників територіального центру комплектування та СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ, дотримання всіх законів і прав людей,
— ціни на продукти, товари і послуги постійно зменшуються в своїй вартості,
— а заробітні плати (навіть мінімальні) які високі, пенсії зашкалюють просто, прожитковий мінімум найкращий в світі.