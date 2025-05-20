Криптоплатформа Trustee Plus прекратила регистрацию украинцев из-за регуляторных проблем

Компания Trustee Plus закрыла регистрацию для находящихся в Украине украинцев из-за неопределенности в правовом поле, но резиденты ЕС могут продолжать пользоваться сервисами. Об этом сообщает служба поддержки платформы.

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Причины ограничения

«К сожалению, регистрация находящихся на территории Украины украинцев была ограничена в связи с регуляторной неопределенностью», — сообщили в службе поддержки Trustee Plus.

Компания отметила, что из-за отсутствия правовой ясности отложила планы развития на украинском рынке: «Официально мы решили отложить планы экспансии на украинский рынок и остановить исследование этого рынка».

Ограничения для пользователей

Украинцы, не являющиеся резидентами ЕС, не смогут получить платежную карту — продукт, созданный в сотрудничестве с Quicko. «Если вы не находитесь в подсанкционной юрисдикции, большинство сервисов вам будет доступно, кроме платежной карты, нашего совместного продукта с Quicko. То есть вы не сможете стать клиентом Quicko», — объяснили в компании.

Ситуация со старыми клиентами

Пока нет информации, продолжат ли сервисы работать для существующих пользователей из Украины, а сроки возможных изменений в компании не уточняют.

Регуляторный контекст

На прошлой неделе украинский парламент отложил рассмотрение законопроекта о легализации виртуальных активов и налогообложения криптовалют, хотя его поддержал профильный комитет и ожидал МВФ. Причиной послужили инициатива регуляторов и решение Офиса Президента.