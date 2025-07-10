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10 июля 2025, 16:14 Читати українською

ЕС выделяет 2,3 миллиарда евро на восстановление Украины и запускает новый крупный инвестиционный фонд

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 10 июля, объявила о новом пакете помощи на 2,3 млрд евро в поддержку усилий Украины по восстановлению и восстановлению. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 10 июля, объявила о новом пакете помощи на 2,3 млрд евро в поддержку усилий Украины по восстановлению и восстановлению.
Фото: pixabay.com

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Новый пакет сделок, подписанных в рамках Ukraine Investment Framework, включает в себя 1,8 млрд евро в виде кредитных гарантий и 580 млн в виде грантов. Ожидается, что это позволит привлечь до 10 млрд. евро инвестиций в Украину.

Запуск Европейского флагманского фонда для восстановления Украины

Кроме того, выполняя свои обязательства, данные на прошлогодней Конференции по восстановлению Украины в Берлине, фон дер Ляйен анонсировала запуск крупнейшего фонда частных инвестиций в Украине — нового Европейского флагманского фонда восстановления Украины (European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine).

Этот фонд поддерживается Европейской комиссией (через Европейский инвестиционный банк), Францией, Германией, Италией и Польшей в рамках подхода Team Europe.

С начальным капиталом в 220 млн евро, Фонд стремится мобилизовать 500 млн евро к 2026 году. Дальнейшее привлечение средств предполагается с улучшением условий безопасности.

Флагманский фонд будет способствовать развитию экосистемы частных инвестиций в Украине, привлекая новый капитал и максимизируя синергию с существующими участниками рынка.

Увеличение инвестиций ЕС в будущее Украины

Сегодняшние соглашения включают:

  • Поддержка малого и среднего бизнеса: 500 млн евро в виде гарантий и грантов для помощи малому бизнесу Украины, включая стартапы и предприятия, трудоустраивающие ветеранов и внутренне перемещенных лиц.
  • Мобилизация стратегических инвестиций: 600 млн евро для крупномасштабных проектов частного сектора в ключевых отраслях, таких как энергетика, транспорт и производство.
  • Восстановление городов и общин: 520 млн евро для муниципальной инфраструктуры в пострадавших от войны районах, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье.
  • Энергетическая безопасность и зеленый переход: 265 млн евро для стабилизации энергосистемы Украины, восстановление мощностей по возобновляемой энергетике и улучшение энергоэффективности.
  • Критическая инфраструктура: 310 млн евро на ремонт и восстановление критической инфраструктуры, включая жилье, больницы и медицинские учреждения.

С запуском этих новых инвестиционных программ, общие обязательства ЕС в рамках Ukraine Investment Framework составляют 5,7 млрд евро, что, как ожидается, привлечет более 18 млрд евро инвестиций.

В Министерстве экономики Украины объяснили, что ЕС, Германия, Польша, Италия и Франция через свои банки развития внесут первый капитал, который послужит основой для дальнейшего привлечения частных партнеров.

Предполагается, что в фонд могут инвестировать все страны-члены ЕС, международные партнеры, институциональные инвесторы, украинские фонды и частные инвесторы.

Рассматриваются следующие модели инвестирования:

  • Прямые инвестиции в акционерный капитал и квази-акционерный капитал в ключевых секторах
  • Фонд фондов для усиления мобилизации частного капитала
  • Сочетание обеих моделей

Также важно, что фонд будет работать в синергии с другими инициативами и мерами ЕС, направленными на углубление украинских финансовых рынков. В частности, в рамках сотрудничества с программой High-Impact Equity Международной финансовой корпорации (IFC) и Европейской компанией по управлению финансовыми институтами развития (EDFI MC). Фонд обеспечит дополнительность в сотрудничестве с локальными фондами прямых инвестиций и венчурного капитала.

Предполагается, что управляющая компания Европейского флагманского фонда для восстановления Украины будет выбрана на основе конкурса с июля по октябрь 2025 года.

Главными инвесторами фонда на начальном этапе станут его инициаторы — Еврокомиссия (через Ukraine Investment Framework), а также ведущие банки развития: Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Proparco & Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Четвертый транш

Европейская Комиссия также объявила о своем предложении по четвертому траншу в рамках Ukraine Facility — Плана Украины — который ожидается в августе. Этот четвертый платеж будет составлять до 3,05 млрд евро.

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Параллельно Комиссия сегодня выплачивает 1 млрд евро в рамках шестого транша пакета Макрофинансовой помощи (MFA) Е С Украине на сумму 18,1 млрд евро, который должен быть полностью выплачен до конца 2025 года. С этим платежом общая сумма кредитов, предоставленных Комиссией Украине в рамках MFA с начала года, составляет 8 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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