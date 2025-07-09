США и ЕС меняют стратегию по войне: когда будут результаты

В течение последней недели произошло несколько важных сдвигов в стратегиях (именно в стратегиях, а не тактиках) главных Актеров нашей войны. И мы переходим от переговоров Вашингтон-москва к переговорам США-ЕС-КНР, убежден политический эксперт Вадим Денисенко.

1. Трамп, похоже, осознал персональную роль путина в срыве всех возможных договоренностей. Для нас это может показаться банальным, но это тектонический сдвиг. Трамп не мыслит институциями, а мыслит исключительно персоналиями. И путин превратился из договороспособного в недоговороспособного человека, который является источником всех проблем. Большинство лидеров ЕС это поняли немного раньше.

2. Исходя из этого, мы имеем ситуацию, при которой, с большой долей вероятности, коллективный Запад начнет транслировать миру именно концепцию недоговороспособности путина, который к тому же не может защитить своих союзников. В первую очередь этот же тезис будет транслироваться в россию и в российские элиты. Это не значит, что произойдет переворот. Это значит, что концепция «нет путина — нет россии», начнет превращаться (для элит) в «нет путина — у тебя есть будущее».

3. На сегодняшний день у США очень ограниченный инструментарий для реального давления на путина. Я неоднократно писал, что у закона Грэмма достаточно ограниченные возможности (сегодня должно начаться рассмотрение). И он может реально заработать только в том случае, если будет достигнут компромисс с Индией и Китаем, которые являются главными потребителями российской нефти. По сути, этот закон — это не только о россии, но в первую очередь о переговорах США и Китая.

4. На этом фоне очень важно заявление Урсулы фон дер Ляен, что «Поддержка россии в полномасштабной войне против Украины со стороны Китая неприемлема для Европейского Союза. Этот вопрос станет определяющим в отношениях между Пекином и ЕС». Европа является ключевым торговым партнером КНР, и Китай продает в Европу на 305 млрд больше, чем покупает. Конечно, рынок Китая тоже очень важен, ведь он составляет 213 млрд евро. Европа очень бы не хотела торговой войны с Китаем на фоне рецессии в европейской экономике. Но это заявление — это начало долгих переговоров, где одним из вопросов является Украина.

5. Я неоднократно говорил, что мы являемся частью крупных переговоров США-ЕС, а со вчерашнего дня, похоже, де-факто, начался сложный переговорный процесс ЕС-Китай, и в новую фазу перешли переговоры Пекин-Вашингтон. И во всех этих процессах Украина занимает определенное, но весомое место. Я также не раз говорил, что эти переговоры (прежде всего ЕС-США) — ключевые для завершения войны в Украине.

6. Что касается тайминга — говорить сложно. Раньше я считал, что эти процессы начнутся в октябре-ноябре. Сейчас, благодаря тупости путина, процессы несколько ускорились. Но они точно не будут быстрыми. Я считаю, что первые результаты мы увидим не раньше конца текущего года, хотя более реально — февраль-март 2026 года. Но я всегда стараюсь быть больше пессимистом, чем оптимистом, в таких прогнозах.

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7. Вчера МИД представил новую структуру министерства и там нет отдельного департамента (управления) Китая. Наша дипломатия продолжает делать вид, что Поднебесная — это не полюс мира, а просто большое важное государство. По-моему, это глубинная ошибка.