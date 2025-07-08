Пенсии отреформируют до конца 2025 года: чем это грозит будущим пенсионерам

Министерство социальной политики планирует большую пенсионную реформу. До конца 2025 года планируется внедрить, в частности, накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования и новую формулу расчета пенсий в солидарной системе по баллам. Какие риски может нести эта реформа, ЗН рассказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский. «Минфин» выбрал главное.

Как будут считать по баллам

С июля 2025 года планируется новая формула расчета пенсий с разделением на две части.

Базовая пенсия — 30% от минимальной зарплаты после уплаты налогов. В 2025 году это 1 848 грн (меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных в 2 361 грн и в три раза меньше фактического прожиточного минимума). Выплачивается всем пенсионерам, независимо от стажа и зарплаты.

Страховая пенсия — рассчитывается по баллам, в зависимости от лет страхового учета, размера зарплаты и ее соотношения к средней зарплате в стране, за каждое место трудовой деятельности пенсионера.

Преимущества бальной системы:

убирается разница между пенсиями, назначенными в разные годы при одинаковых показателях;

для людей с зарплатой на уровне средней заработной платы в стране и ниже размер пенсии будет немного больше;

новый механизм индексации будет применяться ко всем пенсиям, в том числе и к ранее назначенным, что обеспечит применение одинакового порядка повышения всех пенсий.

Недостатки:

стоимость одного балла (сейчас 1,02 грн в 2025 году) будет ежегодно устанавливать правительство в ручном режиме;

для тех, у кого зарплата превышает среднюю, пенсии будут ниже.

Также предлагается в Законе Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» такой социальный показатель, как «минимальный размер пенсии по возрасту», заменить «размером базовой части пенсии по возрасту».

Такая замена безосновательная, ведь статьей 17 настоящего Закона определено, что основные государственные социальные гарантии устанавливаются с целью обеспечить конституционное право граждан на достаточный жизненный уровень.

При этом определено, что основные государственные социальные гарантии, которые являются основным источником существования, не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного законом.

Что с доходом

Есть серьезные оговорки относительно введения обязательной накопительной системы во время войны и экономического кризиса. Опыт других стран и эксперты международных финансовых организаций указывают, что для успешного внедрения накопительной пенсионной системы требуются устойчивый экономический рост и значительное увеличение доходов населения на протяжении нескольких лет подряд. Прогнозировать устойчивый экономический рост в Украине во время войны сложно.

Инвестиционный доход от пенсионных активов должен превышать уровень инфляции за год хотя бы на 2−3%. По данным НБУ, инфляция в 2022 году была 30%, в 2024 — 12%. По данным Госстата, в мае 2025 инфляция в Украине ускорилась до 15,9%. То есть годовая доходность инвестиционных инструментов (депозитов, ОВГЗ или коммерческих ценных бумаг) должна превышать минимум 3% инфляционных показателей.

Однако в Украине легальных отраслей экономики с такой инвестиционной доходностью практически нет. В лучшем случае, можно говорить о 8−10% годовых. При этом в Украине очень слабые финансовые институты, неразвитый рынок ценных бумаг и ограничено количество реальных инвестиционных инструментов. В таких условиях гарантировать людям сохранность средств от инфляции невозможно.

Определяющий риск запуска обязательной накопительной системы в нестабильной экономике — накопления на пенсионных счетах могут стать отрицательными.

Для эффективности необходимы низкие административные расходы — не более 1−1,5%. Опыт Аргентины и Чили показывает, что высокие административные расходы приводят к крайне низким результатам долгосрочного инвестирования и существенному уменьшению пенсионных выплат.

Самой большой проблемой является отсутствие реальных государственных гарантий сохранения пенсионных накоплений. Нет четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков. Есть угроза, что накопительная система при неблагоприятных условиях превратится в крупную финансовую пирамиду.

Проблемы социальной справедливости

С 2022 года наблюдается резкий рост (в 2,5 раза) количества людей с зарплатой более 160 тыс. грн (максимальная база начисления ЕСВ), из части которой не уплачивается единый социальный взнос. Это создает дополнительную нагрузку на бюджет Пенсионного фонда.

Еще одна серьезная проблема состоит в разительной диспропорции в оплате труда между руководителями госпредприятий, членами наблюдательных советов, работниками центральных органов власти и работниками реального сектора. Эта диспропорция оказывает негативный мультипликативный эффект — неравенства в зарплатах вызывают еще большие неравенства в пенсионном обеспечении.

По данным Минсоцполитики, средний размер пожизненного содержания судей в конце 2024 года достигал 99,74 тыс. грн в месяц — в 17 раз больше средней пенсии и в 42 раза больше минимальной пенсии для неработающих.

Цель реформы должна включать в себя решение таких главных проблем: создание предпосылок для устойчивого развития экономики и, как следствие, для развития пенсионного обеспечения на основе государственного и негосударственного пенсионного страхования; усовершенствование системы управления пенсионным обеспечением.

Для усиления социальной защиты граждан необходимо соблюдать единые принципы реализации процесса реформирования пенсионной системы Украины, к которым можно отнести:

экономическую обоснованность и финансовую состоятельность пенсионной системы;

социальную справедливость — один закон для всех и одинаковые правила, и одна формула начисления пенсий для всех без исключения; исключение существования привилегированных групп спецпенсионеров, получающих пенсии по отдельным законам, например, таких, как бывшие прокуроры, полицейские, судьи;

понимание и поддержку пенсионной реформы широкими слоями населения;

добровольность и свободу выбора, повышение заинтересованности и ответственности граждан за свое благополучие в старости;

содействие экономическому развитию страны и национальным сбережениям.

Опыт каких стран может быть полезен

Правительство должно учесть негативный опыт стран, где в мирное время и при более благоприятных экономических условиях введение обязательной накопительной системы потерпело крах:

Венгрия (2010): парламент приостановил уплату взносов на индивидуальные счета и санкционировал перевод средств в солидарную систему из-за слишком высоких долгосрочных расходов;

Польша (2014): из-за государственных ограничений фонды начали получать отрицательную доходность, правительство дало гражданам три месяца на возвращение в солидарную систему;

Чехия (2016): объявила о ликвидации второго уровня, созданного только в 2013 году.

Итак, перед введением правительство должно обеспечить:

отсутствие отрицательного влияния на солидарную систему (требование МВФ);

стабильный экономический рост, повышение зарплат и понижение инфляции;

гарантирование сохранности пенсионных накоплений;

меры против злоупотреблений и повышенных административных расходов.

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Что еще необходимо учесть

Что касается накопительной системы: внедрение в условиях войны, кризиса, высокой инфляции без реальных гарантий сохранения накоплений несет большие риски негативного результата. На современном этапе целесообразно воздержаться от внедрения обязательной накопительной системы.

Что касается балльной системы: положительные и отрицательные признаки. Позитив — устранение разниц между пенсиями разных лет, несколько большие пенсии для людей со средней зарплатой и ниже. Негатив — базовая пенсия меньше прожиточного минимума, более низкие пенсии для высокооплачиваемых работников.

Для усиления действующей системы требуется:

ввести равные правила начисления для всех, максимально сократить привилегированные группы спецпенсионеров;

устранить диспропорции в оплате труда;

снять ограничения по максимальной базе начисления ЕСВ;

минимизировать теневую занятость.

Главное: пенсионное обеспечение затрагивает интересы каждого гражданина, поэтому от прозрачности схем отчислений и справедливости начисления зависит общественное настроение реформ. Успешное реформирование возможно только в условиях устойчивого экономического развития и роста доходов населения. Будет экономический рост — станут возможны настоящие пенсионные реформы, не будет — продолжатся упадок и деградация пенсионного обеспечения.

Реформирование пенсионной системы возможно только при устойчивом развитии экономики и росте доходов населения, потому что проблемы пенсионного обеспечения производны от проблем экономики.

Будет экономический рост — станут возможны и настоящие пенсионные реформы, не будет экономического роста — продолжатся упадок и деградация пенсионного обеспечения.