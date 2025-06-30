Пенсия для тех, кто за границей: что делать, чтобы не потерять ее в 2026 году

С февраля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные правила идентификации находящихся за пределами государства пенсионеров. Что это изменение означает, ЗН рассказала экономист Елена Косенко. «Минфин» выбрал главное.

Начиная с февраля, согласно положениям Постановления Кабинета Министров № 299 от 11.02.25 года «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров относительно порядка осуществления идентификации пенсионеров, находящихся за пределами Украины», все пенсионеры, находящиеся за пределами территории Украины более шести месяцев, обязаны ежегодно проходить идентификацию в электронном виде. Без этого пенсия будет автоматически приостановлена, без предупреждения.

При этом люди, находящиеся на временно оккупированных территориях или странах-агрессорах, обязаны дополнительно предоставить справку об отсутствии выплат из неукраинских источников.

А фиксация выезда за границу сроком более шести месяцев запускает обязательную процедуру подтверждения факта пребывания на учете, с последующей идентификацией с помощью дистанционных инструментов.

Пункт 6 Порядка получения пенсии, утвержденного правительственным Постановлением № 299, сообщает, что «получателям, временно проживающим за пределами Украины, и проживающим на временно оккупированных территориях Украины, выплата пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат осуществляется при условии прохождения человеком физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года».

Что такое физическая идентификация

К физической идентификации приравнивается:

1. «авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дія»);

2. идентификация человека посредством видеоконференцсвязи, проведенной территориальным органом Пенсионного фонда Украины с соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, во время сеанса которого предъявляются документы, удостоверяющие личность, в соответствии с порядком, установленным правлением Пенсионного фонда Украины, по согласованию с Минсоцполитики и Минцифры.

Следует заметить, что система автоматическая, поэтому никакого прощения или задержек не допускает. Если пенсионер не подтвердил свою личность до установленной даты, система автоматически блокирует выплату пенсии со следующего месяца.

Выплаты возобновляются только после прохождения верификации. Главное — после прохождения идентификации выплаты действительно возобновляются, но не задним числом. То есть, если затянуть с подтверждением, можно безвозвратно потерять несколько месяцев выплат.

Все пенсионеры за границей должны пройти идентификацию не позднее 31 декабря. Некоторые категории (ВПЛ или те, кто получают надбавки) проходят процедуру каждые шесть месяцев.

Что придется сделать, чтобы не потерять пенсию

1. Иметь «Дію» (или установить приложение «Дія» на свой смартфон) и активированный «Дія.Підпис». Авторизироваться с помощью ID-карты или биометрического паспорта. Активировать «Дія.Підпис» — это ваша особая электронная подпись, которая используется для входа на портал Пенсионного фонда.

2. Зайти на портал Пенсионного фонда: portal.pfu.gov.ua. Авторизоваться там через «Дія.Підпис». В пункте меню «Коммуникация с ПФУ» выбрать «Подать обращение».

3. Выбрать тему: «Идентификация пенсионера». Заполнить короткую форму, добавить скан паспорта, при необходимости выписку или справку о местонахождении. Подписать электронно (в «Дії») и отправить.

4. Получить доказательство успешной идентификации. В системе появится ответ: «Идентификация пройдена». Тогда вы получите письмо на электронную почту или уведомление в кабинете.

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Что делать, если пенсионер не пользуется смартфоном

Тогда есть два варианта:

обратиться к детям, родственникам или волонтерам — они могут помочь установить «Дію» и пройти идентификацию вместе с вами; просить помощи украинской общины за рубежом (например, в Германии — Sozialdienst, в Польше — Fundacja Ukraina), где часто оказывают бесплатную техническую поддержку пенсионерам.

Обратите внимание:

если вы прошли идентификацию в «Дії» в 2024 году, то в 2025-м вам нужно ее повторить.

Если у вас нет ID-карты или биометрического паспорта, нужно заказать новый документ — старые бумажные паспорта не подходят для электронной идентификации.

Совет: не ждите последнего дня. Идентификация, при наличии всего необходимого, занимает до 15 минут, но дает возможность сохранить пенсию, стабильность и собственную независимость.