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12 мая 2025, 11:15 Читати українською

В Украине обнародовали топ крупнейших работодателей: кто в списке

Опендатабот обнародовал рейтинг крупнейших работодателей Украины в 2025 году, составленный на основе данных Госстата и финансовой отчетности компаний.

Опендатабот обнародовал рейтинг крупнейших работодателей Украины в 2025 году, составленный на основе данных Госстата и финансовой отчетности компаний.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиТоп-3 работодателейЛидером четвертый год подряд остается «Укрзализныця» со 178 616 работниками, хотя за год штат сократился на 9 тысяч человек (5%), а с начала войны — на 54 тысячи.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Топ-3 работодателей

Лидером четвертый год подряд остается «Укрзализныця» со 178 616 работниками, хотя за год штат сократился на 9 тысяч человек (5%), а с начала войны — на 54 тысячи. На втором месте — «АТБ-Маркет» с 46 084 работниками, который добавил почти 2 тысячи человек. Третье место заняла Газораспределительные сети Украины с 37 714 работниками, увеличив штат на 4,2 тысячи.

Десятка крупнейших и новые участники

В топ-10 вошли «Укрпочта» (31 739 работников), «Сільпо» (31 366), «Новая почта» (27 509), «Энергоатом» (27 352), «Леса Украины» (23 717), «Укрнафта» (18 926). Газораспределительные сети Украины и Леса Украины попали в рейтинг впервые. Четыре компании сократили штат: «Укрзализныця», «Укрпочта» (минус 3 тысячи), «Энергоатом» (минус 1,8 тысячи) и «Леса Украины» (минус 20%).

Рост штатов

Больше всего работников добавила Газораспределительные сети Украины (+12,5%). Также выросли «Сильпо» (+4,9%), «АТБ» (+4,5%), «Новая почта» (+4,5%), «Укрнефть» (+3,2%) и «Укргаздобыча» (+2,9%). Вне топа выделилась «Аврора», которая с начала войны увеличила штат в четыре раза — до 12 тысяч. МакДональдз прибавил лишь 0,2% и не достиг довоенного уровня, как и многие другие компании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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veritas69
veritas69
12 мая 2025, 11:46
#
Цікаво, чи має хоч одна з державник компаній реальну плюсову рентабельність?
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