Роуминг с ЕС: насколько подорожает мобильный интернет для украинцев

Европейская комиссия предложила интегрировать наше государство в зону роуминга ЕС с 1 января 2026 года. Это позволит украинцам звонить по телефону, отправлять текстовые сообщения и использовать мобильные данные из украинских номеров в 27 странах ЕС без дополнительной платы, а также распространит эти преимущества на европейцев, которые будут находиться в Украине. Но и без особенностей здесь не обошлось, рассказал ЗН руководитель портала HiTech.Expert Герман Богапов. «Минфин» выбрал главное.

По словам представителя ЕК, 7 ноября 2024 года Еврокомиссия получила от Украины сообщение с просьбой оценить сближение ее законодательства с законодательством ЕС в подсекторе роуминга. А 6 июня 2025 Украина дополнила свое сообщение официальной публикацией последнего необходимого закона о НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи), недавно подписанного президентом Владимиром Зеленским.

Службы Еврокомиссии провели оценку уведомлений украинской стороны о подписании необходимых законов и подтвердили, что условия для предоставления режиму внутреннего рынка выполнены. Теперь Е К предложила Совету Е К принять решение о том, что стороны должны предоставить друг другу режим внутреннего рынка по роумингу.

Согласно предложению ЕК, Украина фактически присоединится к зоне ЕС «Роуминг как дома» 1 января 2026 года. Это позволит операторам как ЕС, так и Украины технически внедрить требования «Роуминга как дома» в течение полугода.

Какие ограничения могут быть

Но как именно работает правило «роуминг как дома» (Roam Like At Home)? Это означает, что звонки, SMS и интернет-данные тарифицируются по внутренним тарифам, то есть, как и в Украине. Это касается как совершаемых, так и полученных звонков и сообщений.

Но в то же время есть некоторые ограничения. В первую очередь — «добросовестное использование». Ведь правило «роуминг как дома» рассчитано на временно путешествующих людей. То есть если вы проводите больше времени дома, чем за границей, или больше используете свой телефон дома, вы считаетесь «добросовестным пользователем» и платите по внутренним тарифам.

Следовательно, украинцы, уехавшие в ЕС во время полномасштабного вторжения и осевшие в европейских странах, не совсем подпадают под этот термин.

В чем состоят основные особенности политики добросовестного использования.

Хотя звонки и SMS преимущественно не ограничены по внутренним тарифам, для использования данных могут применяться ограничения согласно «политике добросовестного использования». Это означает, что после определенного объема данных оператор может взимать дополнительную плату. Обратите внимание, что эта надбавка не может быть выше оптового ограничения, которое в 2025 году составляет 1,30 евро за ГБ (без НДС). С 2027 года этот лимит снизится до 1 евро за ГБ.

Как известно, в Украине очень низкие цены на мобильный Интернет. Тарифы стартуют от 200 грн. в месяц и даже ниже и предлагают при этом от 20 ГБ в месяц. А от 300 грн. и выше можно получить безлимитный трафик. То есть, цена за 1 гигабайт не превышает 10 грн.

Следовательно, можно спрогнозировать, что мобильные операторы будут предоставлять звонки и SMS по украинским тарифам, а вот в отношении мобильного интернета будут применять определенный лимит, который будет значительно меньше внутреннего объема (конечно, они должны предупредить пользователей о новых условиях). По нашему мнению, это может быть от 3 до 5 ГБ, в зависимости от тарифа и оптовой цены.

После достижения этого лимита будет взиматься дополнительная плата, но не более 1,30 евро за ГБ (2025), что составляет 62 грн. Скорее всего, операторы предложат дополнительные пакеты на мобильный интернет, которые будут привязываться к этой цене.

Расчет гигабайтов

Кроме того, в описании RLAH указана формула, сколько данных должны предоставлять операторы в роуминге в пределах безлимитных тарифов:

«Если у вас есть контракт на мобильный телефон, по которому вы вносите фиксированную ежемесячную плату и включает пакетные услуги с неограниченным объемом данных, ваш мобильный оператор может ограничить объем данных, которые вы можете использовать во время роуминга. Точный объем зависит от того, сколько вы платите за свой мобильный контракт. Объем данных должен быть по меньшей мере вдвое больше объема, полученного путем деления цены вашего мобильного контракта (без НДС) на оптовую надбавку за роуминг данных (1,30 евро + НДС)».

Подсчитаем по этой формуле, которая получится для контракта стоимостью 350 грн в месяц, включающий неограниченные звонки, SMS и данные. В случае действия RLAH вы получите неограниченные звонки и SMS и соответствующий объем данных, который по текущему курсу рассчитывается следующим образом:

2 x (350 грн/62 грн) = 11,3 ГБ.

Из этого следует: чем больше тарифный пакет, тем больше трафика вы получите в роуминге. Но неограниченной передачи данных точно не будет.

Кроме того, согласно правилам RLAH оператор может отслеживать ваше использование роуминга в течение четырех месяцев. Если вы в этот период провели больше времени за границей, чем дома, и использование роуминга превышает внутреннее использование, оператор может связаться с вами. Если ситуация не изменится, с вас могут взиматься дополнительная плата за роуминг.

Но при этом дополнительное собрание не может превышать:

0,019 евро в минуту совершенных голосовых звонков;

0,003 евро за текстовое сообщение;

1,30 евро за ГБ данных (2025).

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Ваш оператор также должен автоматически применить предел отключения в роуминге. Это означает, что когда вы достигнете общего потребления дополнительных 50 евро (или другого выбранного вами лимита), вам сообщат о прекращении услуг роуминга.

Конечно, вы можете выбрать продолжение использования, даже если это приведет к дополнительным затратам.