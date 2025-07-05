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5 июля 2025, 15:04 Читати українською

Трамп подписал бюджетный закон на $3,4 трлн: налоговые льготы и сокращение соцпрограмм

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу масштабный бюджетный законопроект в размере $3,4 триллиона, предусматривающий продление налоговых льгот, новые послабления для работников с чаевыми, а также дополнительное финансирование борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу масштабный бюджетный законопроект в размере $3,4 триллиона, предусматривающий продление налоговых льгот, новые послабления для работников с чаевыми, а также дополнительное финансирование борьбы с нелегальной миграцией.
Фото: скриншот с видео

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Этот документ охватывает ключевые обещания Трампа по предвыборной кампании 2024 года. Его принятие стало важной политической победой для президента, второй срок которого до сих пор характеризовался в основном указами, а не законодательными инициативами.

Подписание состоялось во время торжественной церемонии в Белом доме, посвященной Дню независимости США.

«Это — выполненные обещания», — сказал Трамп, назвав новый закон наибольшей победой.

Что предполагает новый бюджет

  • Налоговые льготы. Документ продолжает налоговые скидки, принятые еще во время первой каденции Трампа, а также вводит новые для чаевых, овертайма и определенных автокредитов.
  • Льготы для семей и пенсионеров. Повышается налоговый вычет на местные и государственные налоги с $10 тыс. до $40 тыс. на ближайшие 5 лет, что особенно важно для штатов с высоким налогообложением, таких как Нью-Йорк, Калифорния и Нью-Джерси.
  • Сокращение социальных программ. По подсчетам Бюджетного управления Конгресса, около 11,8 млн американцев могут потерять медицинскую страховку Medicaid (медицинское страхование для малоимущих) из-за новых требований к трудоустройству, ограничению компенсаций и внедрению сооплат. Также предусмотрено урезание финансирования продовольственной помощи и штрафы для штатов с частыми ошибками в расчетах.
  • Военные расходы и миграция. Документ предусматривает сотни миллиардов долларов на армию и силовые структуры, а также на расширение финансирования иммиграционной службы.
  • Отмена зеленых стимулов. Бюджет сокращает стимулы для компаний, инвестировавших в возобновляемую энергетику — ветровые станции, солнечные электростанции и электромобили.

Политические риски

Несмотря на успех, новый закон вызвал значительную критику. Опросы свидетельствуют, что план Трампа не популярен среди американцев, а некоторые республиканцы в Сенате предупреждают о возможном электоральном ударе. Демократы уже готовятся использовать этот закон против Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов 2026 года.

Сам Трамп, однако, считает принятый бюджет «топливом для экономического взлета» и исключает прогнозы по увеличению государственного долга.

«Наша экономика взлетит, как ракета», — заявил он.

Согласно оценке Бюджетного управления Конгресса США, только налоговые положения этого законопроекта увеличат дефицит государственного бюджета на $3,8 трлн до 2034 года. Это вызывает серьезные опасения среди инвесторов по поводу устойчивости американских государственных финансов.

Напомним

«Минфин» писал, что республиканцы в Сенате США во вторник, 1 июля, после более чем 24-часовых дебатов, приняли масштабный законопроект президента Дональда Трампа о налоговых льготах и сокращении государственных расходов.

После чего Палата представителей США окончательно приняла налоговый законопроект Трампа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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