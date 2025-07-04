Соединенные Штаты продолжают предоставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность истощением собственных арсеналов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.
Военная поддержка Украины со стороны США не прекращалась — Трамп
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Отвечая на вопрос репортера о приостановлении поставок оружия Украине, Трамп заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев.
«Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия… и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя», — отметил Трамп.
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Предыстория
Западные СМИ сообщили о частичной приостановке поставок оружия США в Украину. Речь шла об артиллерийских снарядах, переносных зенитных комплексах Stinger, а также ракетах типа Patriot и Hellfire.
По данным издания The Wall Street Journal, часть этого вооружения уже находится на складах в Польше.
В Минобороны Украины заявили, что не получали официальных уведомлений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной военной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на уровне рабочих групп продолжаются переговоры с американской стороной для выяснения всех обстоятельств.
Комментарии - 6
И о какой украинской «независимой» журналистике можно говорить дальше?
Украинская продажная журналистика пробила очередное дно, перевирая чужие слова, вкладывая «свой» смысл, подыгрывая агрессору!!!
А еще мне кажется. что вся компания связанная с деятельностью чешского предпринимателя фиалы на территории Украины, и его «непомерное» желание создать свою группу в СМИ, требует определенной оценки правоохранительных органов.
Достаточно просмотреть ту «информационную маячню» которую выливают купленные им СМИ.
та ще й під час святкових і вихідних днів?
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