Военная поддержка Украины со стороны США не прекращалась — Трамп

Соединенные Штаты продолжают предоставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность истощением собственных арсеналов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

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Отвечая на вопрос репортера о приостановлении поставок оружия Украине, Трамп заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

«Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия… и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя», — отметил Трамп.

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Предыстория

Западные СМИ сообщили о частичной приостановке поставок оружия США в Украину. Речь шла об артиллерийских снарядах, переносных зенитных комплексах Stinger, а также ракетах типа Patriot и Hellfire.

По данным издания The Wall Street Journal, часть этого вооружения уже находится на складах в Польше.

В Минобороны Украины заявили, что не получали официальных уведомлений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на уровне рабочих групп продолжаются переговоры с американской стороной для выяснения всех обстоятельств.