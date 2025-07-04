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4 июля 2025, 9:11 Читати українською

Военная поддержка Украины со стороны США не прекращалась — Трамп

Соединенные Штаты продолжают предоставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность истощением собственных арсеналов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

Соединенные Штаты продолжают предоставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность истощением собственных арсеналов.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Отвечая на вопрос репортера о приостановлении поставок оружия Украине, Трамп заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

«Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия… и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя», — отметил Трамп.

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Предыстория

Западные СМИ сообщили о частичной приостановке поставок оружия США в Украину. Речь шла об артиллерийских снарядах, переносных зенитных комплексах Stinger, а также ракетах типа Patriot и Hellfire.

По данным издания The Wall Street Journal, часть этого вооружения уже находится на складах в Польше.

В Минобороны Украины заявили, что не получали официальных уведомлений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на уровне рабочих групп продолжаются переговоры с американской стороной для выяснения всех обстоятельств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

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+59
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июля 2025, 9:25
#
Ну, а теперь, уважаемая редакция, может расскажите с какой целью украинские СМИ, купленные вашими хозяевами (Dragon Capital), вчера целый день рассказывали об обратном (как и русские сми)?
И о какой украинской «независимой» журналистике можно говорить дальше?
Украинская продажная журналистика пробила очередное дно, перевирая чужие слова, вкладывая «свой» смысл, подыгрывая агрессору!!!
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0
Андрей Иванов
Андрей Иванов
4 июля 2025, 9:50
#
А Вам не кажется, что Трамп немножко заврался, по всем направлениям, по пошлинам, по Украине ?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июля 2025, 10:18
#
Мне кажется, что если бы наши СМИ написали с акцентом на …предположение… а не на …утверждение… то вопросы не возникали. (тем более, как Вы правильно заметили зная «непредсказуемость» Трампа)
А еще мне кажется. что вся компания связанная с деятельностью чешского предпринимателя фиалы на территории Украины, и его «непомерное» желание создать свою группу в СМИ, требует определенной оценки правоохранительных органов.
Достаточно просмотреть ту «информационную маячню» которую выливают купленные им СМИ.
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+7
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
4 июля 2025, 11:24
#
А з якого єрмак полетів в США коштом платників податків?
та ще й під час святкових і вихідних днів?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июля 2025, 11:38
#
Хватит всякую МАЯЧНЮ сюда нести!!!

....3 июня руководитель Офиса президента сообщил, что прибыл в Вашингтон вместе с украинской делегацией, которую возглавила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко....
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0
AP1
AP1
4 июля 2025, 12:28
#
Про призупинення постачання писали всі топові ЗМІ, типу Bloomberg, NYT, BBC. А Трамп може один день казати одне, а на другий робити інше, чи ви ще цього не зрозуміли?
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