Какая история может изменить отношение Трампа к Украине

Трудности во взаимосвязях Украины и США существенно усилились после победы Дональда Трампа. Можно ли склонить на сторону президента США и избирателей республиканской партии, в колонке для NV рассуждает профессор Университета Короля Даниила Виталий Надурак. «Минфин» выбрал главное.

Как истории влияют на нас

Пожалуй, большинство мировых лидеров переживают, как влиять на Трампа. Пока самым популярным и успешным является налаживание хороших личных взаимоотношений, благодаря которым можно получить желаемое для своей страны.

Однако, если этот метод не дает желаемого эффекта (как в случае с Украиной), то можно попробовать косвенный способ воздействия на Трампа, о котором я и хочу рассказать.

Начну с того, что людям очень важно, чтобы их жизнь имела смысл и цель. Для того чтобы найти их, мы можем, взглянув на события своей жизни, соединить их таким образом, чтобы создать когерентную историю, которая и ответит на вопрос «Кто я?» и «Какова цель моей жизни?».

Например, сталкиваясь с постоянными трудностями и неудачами, человек может увидеть в них историю закаливания собственного характера. Другой человек в этих самых неудачах может увидеть историю о страдании, которую он вынуждена нести за свои или чужие грехи, и которая в конечном итоге позволит ему получить вознаграждение в другой жизни.

Человеческий разум запрограммирован на осмысление мира через такие истории, поэтому, создавая их, мы помогаем себе и другим найти цель жизни и сделать ее более осмысленной и счастливой.

Такие истории (нарративы) бывают как индивидуальными, так и коллективными. То есть не только отдельные люди могут создавать их и получать описанную выгоду, но и группы людей, таких как команды, рабочие коллективы, нации и т. д.

Поэтому для того, чтобы убедить Трампа поддержать Украину, можно попытаться рассказать американцам историю, которая бы подтолкнула их к тому, чтобы заставить Трампа стать на нашу сторону. Американский президент, безусловно, зависим от общественного мнения (особенно республиканской части населения) и вынужден на него реагировать. Так что, если она изменится в сторону безусловной поддержки Украины, то ему, скорее всего, придется принять ее и действовать соответствующим образом.

Что рассказать Штатам

Тем нарративом, который способен это сделать, является история Соединенных Штатов, как страны, миссия которой состоит в том, чтобы бороться на свободу во всем мире. Война в Украине является очередным эпизодом в этом сражении, в котором Америке суждено было принять участие. Поскольку идея свободы занимает особое место в сознании американцев, то, построив историю вокруг нее, есть все основания надеяться, что у нее будет успех.

Критически важно, чтобы в этой истории Соединенным Штатам было отведено центральное место. Мы, украинцы, в последние годы привыкли видеть себя центром мира и трактовать свои проблемы, как такие, о которых все должны беспокоиться. Однако в сознании американцев все обстоит иначе. Для них в центре мира — Америка и именно ее проблемы самые главные. Поэтому история, о которой я пишу, должна быть америкоцентричной, а Украине в ней должна быть отведена хоть важная, но эпизодическая роль.

Дональд Трамп рассказывает своей стране другую историю. В ней российско-украинская война является конфликтом двух сторон (россии и Украины), в которой США отведена роль третейского судьи, которая может помочь сторонам договориться. Его нарратив напоминает историю о бизнес-конфликте, который приносит всем сторонам убытки и который можно уладить, заключив соглашение. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы изменить этот нарратив на историю о борьбе за свободу, которую веками ведет Америка, и важный эпизод которой сегодня происходит в Украине.

В конце концов этот нарратив может понравиться и самому Трампу. Для этого в него можно вплести его личную историю, в которой он будет героем, совершающим долгое и опасное путешествие, чтобы уничтожить злое чудовище и спасти королеву Свободу и ее подданных. Таким образом, Трамп будет не большим спекулянтом, которым он предстает в собственном нарративе, а подобным к античным, героем, включенным во вселенскую борьбу Добра и Зла. Победа над путиным будет для него одним из подвигов Геракла, который ему суждено было совершить и о котором люди будут рассказывать до конца веков.

Будет ли такой нарратив обманом? Нет, поскольку, во-первых, мы не придумываем никаких событий, а просто объединяем их в имеющую смысл историю. Во-вторых, история о свободе — не выдумка, поскольку Соединенные Штаты в течение долгого времени представляли себя на мировой арене, как главного защитника свободы и демократии. Просто эту историю начали забывать и нам нужно ее напомнить, и, самое главное, вписать себя в нее.

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Таким образом, создав америкоцентрический нарратив отстаивания свободы, мы можем помочь антагонизованному американскому обществу осознать смысл и цель своего существования. Они же, на пути этой цели, могут помочь Украине в ее борьбе.