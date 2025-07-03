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3 июля 2025, 15:13 Читати українською

Средняя зарплата в Украине вырастет до 40 тысяч — прогноз Кабмина к 2028 году

Кабинет Министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы прогнозирует ускоренный рост средней заработной платы. За три года она должна достигнуть почти 40 тысяч грн. Об этом говорится в постановлении правительства от 27 июня 2025 года № 774, сообщает РБК-Украина.

Кабинет Министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы прогнозирует ускоренный рост средней заработной платы.
Фото: НБУ

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По предварительным расчетам, в 2025 году средняя зарплата в Украине составит 24389 грн.

Рост средней зарплаты

Бюджетная декларация определяет следующие показатели средней зарплаты штатных работников:

  • в 2026 году — 30 240 грн (+24%);
  • в 2027 году — 35 268 грн (+16,6%);
  • в 2028 году — 39758 грн (+12,7%).

Курс доллара

Проект Бюджетной декларации также содержит прогноз курса гривны к доллару:

  • в 2026 году — 44,7 грн;
  • в 2027 году — 45,2 грн;
  • в 2028 году — 45,6 грн.

Ожидаемая зарплата в долларовом эквиваленте

Исходя из этих курсов, зарплата в долларовом эквиваленте будет выглядеть так:

  • в 2026 году — $677 (+20,3%);
  • в 2027 году — $780 (+15,3%);
  • в 2028 году — $872 (+13,7%).

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Напомним

По данным Государственной службы статистики, среднемесячная заработная плата в Украине за первый квартал 2025 достигла 23 460 грн. Это на 24,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
3 июля 2025, 15:53
#
«Середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч — прогноз Кабміну до 2028 року»

«Зрости» чи «проіндексуватися на рівень інфляції»? Бо це трохи різне якби. Якщо курс буде такий же, ціни будуть такі ж (ні), а при цьому зп зросте — це одна історія, а якщо курс зростає, ціни зростаються, що більш вірогідно, то «зростання» (котре індексація) — це ні про що))
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