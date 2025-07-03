Средняя зарплата в Украине вырастет до 40 тысяч — прогноз Кабмина к 2028 году

Кабинет Министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы прогнозирует ускоренный рост средней заработной платы. За три года она должна достигнуть почти 40 тысяч грн. Об этом говорится в постановлении правительства от 27 июня 2025 года № 774, сообщает РБК-Украина.

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По предварительным расчетам, в 2025 году средняя зарплата в Украине составит 24389 грн.

Рост средней зарплаты

Бюджетная декларация определяет следующие показатели средней зарплаты штатных работников:

в 2026 году — 30 240 грн (+24%);

в 2027 году — 35 268 грн (+16,6%);

в 2028 году — 39758 грн (+12,7%).

Проект Бюджетной декларации также содержит прогноз курса гривны к доллару:

в 2026 году — 44,7 грн;

в 2027 году — 45,2 грн;

в 2028 году — 45,6 грн.

Ожидаемая зарплата в долларовом эквиваленте

Исходя из этих курсов, зарплата в долларовом эквиваленте будет выглядеть так:

в 2026 году — $677 (+20,3%);

в 2027 году — $780 (+15,3%);

в 2028 году — $872 (+13,7%).

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Напомним

По данным Государственной службы статистики, среднемесячная заработная плата в Украине за первый квартал 2025 достигла 23 460 грн. Это на 24,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.