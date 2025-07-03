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3 июля 2025, 9:16 Читати українською

Нацкомиссия отказала инвестфонду Порошенко в продолжении работы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказалась продлить срок деятельности ПАО «Закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кепитал», контролирующий активы Петра Порошенко. Решение принято с учетом применения санкций СНБО, передает «Интерфакс-Украина».

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказалась продлить срок деятельности ПАО «Закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кепитал», контролирующий активы Петра Порошенко.
Фото: depositphotos

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Подробности

Как говорится в постановлении, Порошенко воспользовался своими правами по ценным бумагам фонда, расценивающегося как распоряжение активами, вопреки действующим санкциям.

В документе указано, что 29 апреля 2025 года Порошенко принял решение о продлении срока действия фонда еще на 20 лет. Его подпись под обновленной редакцией устава была заверена нотариально 2 мая в Варшаве.

Компания по управлению активами «Фьюжн Капитал Партнерз», обслуживающая фонд, настаивает, что продление срока деятельности не является распоряжением активами, а следовательно, не нарушает ограничений. Однако регулятор придерживается противоположного взгляда.

«Подпись Петра Порошенко на новой редакции устава, заверенная в Варшаве, свидетельствует о его личном использовании корпоративных прав», — подчеркивается в решении Комиссии.

Кроме того, согласно санкционному решению СНБО, Порошенко должен был передать корпоративные права в управление другому лицу в течение 60 дней. Однако Комиссия не получала информацию о выполнении этого требования.

Активы фонда

Согласно последнему обнародованному отчету фонда за 2020 год, среди его активов были значительные доли в таких компаниях, как страховая компания «Краина» (49,99%), телерадиокомпании «Экспресс-Информ» (90%) и «НБМ» (100%), судостроительный завод в Севастополе (8) (50,08%). Также фонд контролировал ряд других юридических лиц, в частности, иностранные структуры Prime Asset Partners Limited и Feruvita SL (обе — 100%).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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3212242
3212242
3 июля 2025, 10:23
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Оце пече від «папіредників» на 7-й рік правління.
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