Нацкомісія відмовила інвестфонду Порошенка у продовженні роботи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовилася продовжити строк діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», який контролює активи Петра Порошенка. Рішення ухвалено з огляду на застосування санкцій РНБО, вказано у постанові НКЦПФР від 27 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Як зазначено в постанові, Порошенко скористався своїми правами за цінними паперами фонду, що розцінюється як розпорядження активами, всупереч чинним санкціям.

У документі вказано, що 29 квітня 2025 року Порошенко ухвалив рішення про продовження строку дії фонду ще на 20 років. Його підпис під оновленою редакцією статуту був завірений нотаріально 2 травня у Варшаві.

Компанія з управління активами «Ф'южн Капітал Партнерз», яка обслуговує фонд, наполягає, що продовження терміну діяльності не є розпорядженням активами, а отже, не порушує обмежень. Однак регулятор дотримується протилежного погляду.

«Підпис Петра Порошенка на новій редакції статуту, завірений у Варшаві, свідчить про його особисте використання корпоративних прав», — підкреслюється в рішенні Комісії.

Крім того, згідно з санкційним рішенням РНБО, Порошенко мав передати корпоративні права в управління іншій особі протягом 60 днів. Проте Комісія не отримувала інформації про виконання цієї вимоги.

Активи фонду

Згідно з останнім оприлюдненим звітом фонду за 2020 рік, серед його активів були значні частки в таких компаніях, як страхова компанія «Країна» (49,99%), телерадіокомпанії «Експрес-Інформ» (90%) і «НБМ» (100%), суднобудівний завод у Севастополі (89,32%) та Міжнародний інвестиційний банк (50,08%). Також фонд контролював низку інших юридичних осіб, зокрема іноземні структури Prime Asset Partners Limited та Feruvita S.L. (обидві — 100%).

За 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.