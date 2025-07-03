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3 липня 2025, 9:16

Нацкомісія відмовила інвестфонду Порошенка у продовженні роботи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовилася продовжити строк діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», який контролює активи Петра Порошенка. Рішення ухвалено з огляду на застосування санкцій РНБО, вказано у постанові НКЦПФР від 27 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовилася продовжити строк діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», який контролює активи Петра Порошенка.
Фото: depositphotos

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Деталі

Як зазначено в постанові, Порошенко скористався своїми правами за цінними паперами фонду, що розцінюється як розпорядження активами, всупереч чинним санкціям.

У документі вказано, що 29 квітня 2025 року Порошенко ухвалив рішення про продовження строку дії фонду ще на 20 років. Його підпис під оновленою редакцією статуту був завірений нотаріально 2 травня у Варшаві.

Компанія з управління активами «Ф'южн Капітал Партнерз», яка обслуговує фонд, наполягає, що продовження терміну діяльності не є розпорядженням активами, а отже, не порушує обмежень. Однак регулятор дотримується протилежного погляду.

«Підпис Петра Порошенка на новій редакції статуту, завірений у Варшаві, свідчить про його особисте використання корпоративних прав», — підкреслюється в рішенні Комісії.

Крім того, згідно з санкційним рішенням РНБО, Порошенко мав передати корпоративні права в управління іншій особі протягом 60 днів. Проте Комісія не отримувала інформації про виконання цієї вимоги.

Активи фонду

Згідно з останнім оприлюдненим звітом фонду за 2020 рік, серед його активів були значні частки в таких компаніях, як страхова компанія «Країна» (49,99%), телерадіокомпанії «Експрес-Інформ» (90%) і «НБМ» (100%), суднобудівний завод у Севастополі (89,32%) та Міжнародний інвестиційний банк (50,08%). Також фонд контролював низку інших юридичних осіб, зокрема іноземні структури Prime Asset Partners Limited та Feruvita S.L. (обидві — 100%).

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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3212242
3212242
3 липня 2025, 10:23
#
Оце пече від «папіредників» на 7-й рік правління.
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0
zephyr
zephyr
3 липня 2025, 11:07
#
Странно, что этих параредников еще не посадили с конфискацией
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0
Папа Римський
Папа Римський
3 липня 2025, 11:16
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Так папєрєднікі тепер вже зелені!
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0
Три літри
Три літри
3 липня 2025, 12:50
#
За стільки років не змогли вигадати за що, та і перед західними партнерами незручно — вони такого не розуміють

щоб садити Порошенко з конфіскацією треба було відразу в 2019 бігти до сцаря, цілувати туфлі, визнавати російську другою державною і проголошувати автономну республіку Україна в межах Російської імперії - Вова Моськовский зацінив би те як Вова Київський розправляєтся з політичними опонентами
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