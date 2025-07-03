Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовилася продовжити строк діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», який контролює активи Петра Порошенка. Рішення ухвалено з огляду на застосування санкцій РНБО, вказано у постанові НКЦПФР від 27 червня, передає Інтерфакс-Україна.
Нацкомісія відмовила інвестфонду Порошенка у продовженні роботи
Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Деталі
Як зазначено в постанові, Порошенко скористався своїми правами за цінними паперами фонду, що розцінюється як розпорядження активами, всупереч чинним санкціям.
У документі вказано, що 29 квітня 2025 року Порошенко ухвалив рішення про продовження строку дії фонду ще на 20 років. Його підпис під оновленою редакцією статуту був завірений нотаріально 2 травня у Варшаві.
Компанія з управління активами «Ф'южн Капітал Партнерз», яка обслуговує фонд, наполягає, що продовження терміну діяльності не є розпорядженням активами, а отже, не порушує обмежень. Однак регулятор дотримується протилежного погляду.
«Підпис Петра Порошенка на новій редакції статуту, завірений у Варшаві, свідчить про його особисте використання корпоративних прав», — підкреслюється в рішенні Комісії.
Крім того, згідно з санкційним рішенням РНБО, Порошенко мав передати корпоративні права в управління іншій особі протягом 60 днів. Проте Комісія не отримувала інформації про виконання цієї вимоги.
Активи фонду
Згідно з останнім оприлюдненим звітом фонду за 2020 рік, серед його активів були значні частки в таких компаніях, як страхова компанія «Країна» (49,99%), телерадіокомпанії «Експрес-Інформ» (90%) і «НБМ» (100%), суднобудівний завод у Севастополі (89,32%) та Міжнародний інвестиційний банк (50,08%). Також фонд контролював низку інших юридичних осіб, зокрема іноземні структури Prime Asset Partners Limited та Feruvita S.L. (обидві — 100%).
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТРАМПЛІН
За 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.
Коментарі - 4
щоб садити Порошенко з конфіскацією треба було відразу в 2019 бігти до сцаря, цілувати туфлі, визнавати російську другою державною і проголошувати автономну республіку Україна в межах Російської імперії - Вова Моськовский зацінив би те як Вова Київський розправляєтся з політичними опонентами