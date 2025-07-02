Как интеграция украинцев за границей меняет стратегию их возвращения в Украину

По данным ООН, из-за полномасштабного вторжения россии за границей находятся 5,6 млн украинцев (не учитывая тех, кто живет в рф). Это больше, чем население многих европейских стран, например, Финляндии, Словакии, Хорватии или стран Балтии. Как этот фактор влияет на перспективы Украины, в колонке для Экономической правды рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Тренд 1. Гостеприимство Европы — не только гуманизм, но и инвестиция

Европейские общества продемонстрировали чрезвычайную солидарность, приютив миллионы украинцев. Большинство из 5,6 млн остающихся в странах Европы украинцев получили временную защиту и уже интегрировались с новыми общинами.

Однако вместе с гуманизмом работает и экономический стимул. В частности, в Польше, Чехии и Словакии украинцы платят больше налогов и социальных взносов, чем получают в виде помощи.

По оценкам Deloitte, украинцы способствовали росту производительности в Польше: в 2024 году вклад созданной украинцами добавленной стоимости в польский ВВП составил 2,7%. Это компенсировало негативные последствия усиления конкуренции на рынке труда.

Благодаря большому участию мигрантов на внутреннем рынке труда Чехии общий баланс доходов и расходов для чешской экономики положительный. Оценки чешских экспертов свидетельствуют, что в ближайшем будущем поступления от украинцев будут расти, в то же время расходы на их поддержку будут снижаться.

По оценкам Института финансовой политики Словакии, украинские вынужденные мигранты в 2022—2024 годах уплатили больше налогов и взносов, чем Словакия потратила на пособие. Мигранты из Украины ежегодно увеличивают налоговые поступления в бюджет Словакии на 0,1−0,2% ВВП, свидетельствуют оценки института.

Тренд 2. Больше доходов на месте — меньше расходов по картам украинских банков

Расходы с украинских банковских карт за рубежом продолжают уменьшаться. Об этом свидетельствуют результаты очередной волны опроса банков, проведенного НБУ. Среднемесячные объемы сделок в торговых сетях в первом квартале 2025 года составили $485 млн ($550 млн в 2024 году), а среднемесячные объемы снятия наличных — около $130 млн ($155 млн в 2024 году).

Это свидетельствует о локализации доходов, адаптации и росте самодостаточности наших граждан. По данным опросов SEIS, в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, уровень занятости украинских мигрантов в большинстве стран вырос — всего на 9 п.п. — на региональном уровне до 64%. Этот показатель всего на 7 п.п. ниже эквивалентно взвешенного среднего значения для населения принимающих стран (71%).

Географическая структура операций почти не изменилась: украинские карты больше всего используются в Польше, Германии и Испании. Расходы распределяются следующим образом: первое место занимает Польша (20% от общего объема операций в торговых сетях и 14% от операции по снятию наличных денег); второе место — Германия (10% и 13% соответственно); третье место — Испания (8% и 10% соответственно).

Тренд 3. Высокое образование, но низкоквалифицированная занятость

У 70% украинских мигрантов есть высшее образование, но большинство из них трудоустроены на должностях, не соответствующих их квалификации. Основные барьеры — препятствия для признания страной пребывания иностранных квалификаций (в частности, украинских), языковой барьер, несоответствие между квалификацией и местным спросом.

В результате средний уровень оплаты труда на 30% ниже, чем у местных, несмотря на повышение средневзвешенной региональной зарплаты мигрантов в 2024 году.

Тренд 4. Дилемма социальной поддержки: больше помощи — меньше мотивации к труду

В странах с высокими социальными стандартами уровень занятости украинцев значительно ниже. Там, где поддержка меньше, занятость выше. Яркий пример — Германия, где наблюдается один из самых низких показателей занятости украинцев (около 25%). Это объясняется немецкой системой социального страхования, которая является одной из лучших среди стран, принявших украинских вынужденных мигрантов.

Этот баланс должен быть учтен при определении будущей политики реинтеграции и привлечения трудовых ресурсов.

Учитывая тренды: на чем следует сконцентрироваться

Во-первых, пора создать стратегический мост между Украиной и ее диаспорой. Учитывая, что значительная часть украинцев получила временную защиту, устроилась на работу и интегрировалась с новыми общинами, все меньше наших граждан намерены возвращаться домой сразу после завершения боев.

Однако они могут быть двигателем модернизации экономики Украины. Условие — правильная государственная политика. Предложение экономиста Юрия Городниченко удачное: привлечение западных инвесторов к обучению украинцев за рубежом для работы на предприятиях с европейским капиталом в Украине — это win-win-стратегия.

Во-вторых, одним из условий возвращения украинских мигрантов домой является дальнейшая евроинтеграция Украины.

Наша общая задача с Европой — создать условия для циркуляционной мобильности и возвращения украинцев домой. Опыт стран Балтии и Польши показал: 25−30% мигрантов возвращаются в течение пяти-семи лет после стабилизации. Следовательно, вступление Украины в Евросоюз может стать одним из инструментов балансировки миграционных процессов.

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В-третьих, следует признать, что нехватка рабочей силы и неопределенность возврата части населения являются одними из главных «узких мест» для экономической выносливости вместе с нехваткой инвестиций. На основе этого понимания мы должны сформировать комплексное видение государственной политики.