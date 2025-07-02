Группа Нафтогаз и польская компания Orlen заключили новое соглашение, которое обеспечит поставки дополнительных 140 миллионов кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США в Украину. Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Сергей Корецкий.
Нафтогаз и Orlen подписали новое соглашение: Украина будет импортировать больше газа из США
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Это уже четвёртый контракт, заключенный между компаниями в 2025 году. В целом, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, Нафтогаз уже законтрактовал в Orlen 440 миллионов кубометров газа.
Путь американского газа в Украину
Импортируемый газ будет поступать из США. Он будет проходить процесс регазификации на LNG-терминалах в Свиноуйске (Польша) или Клайпеде (Литва), после чего будет транспортироваться в Украину через польскую газотранспортную систему.
Напомним
«Минфин» писал, что компания Orlen в 2023 году расторгла контракт с российской «Татнефтью» без уплаты каких-либо штрафов после того, как Москва приостановила поставки нефти в Польшу.
Источник: Минфин
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