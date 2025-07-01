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1 июля 2025, 18:10 Читати українською

Как закон о двойном гражданстве может изменить рынок земли в Украине

Парламент одобрил законопроект, который предусматривает возможность для украинцев легально иметь двойное гражданство. Какие очевидные и неочевидные цели появления этого документа и возможные последствия для экономики, рассказал управляющий партнер КАС Групп Владимир Гаркуша.

Парламент одобрил законопроект, который предусматривает возможность для украинцев легально иметь двойное гражданство.

На сегодняшний день более ста стран предусматривают возможность множественного гражданства, и существенно меньше — только одно. В этом направлении движется и Украина. Нынешний законопроект — не первая попытка легализовать двойное гражданство, но предыдущие редакции были достаточно «сырыми». Впрочем, как бы совершен не был закон, он противоречит Конституции.

Основной закон предусматривает наличие исключительно одного гражданства — Украины. Следовательно, необходимо либо решение Конституционного Суда, либо внесение изменений в Конституцию. Конституционный Суд пока недееспособен — нет кворума. Для внесения изменений в Конституцию необходимы голоса двух третей депутатского состава парламента. Да и вообще глава XIII делает невозможным изменения Конституции в условиях военного или чрезвычайного положения.

Процедурные вопросы получения и утраты украинского гражданства подробно описаны в законопроекте. Поэтому вынесем за скобки проблемы граждан Украины в оккупации, экзамены, знание языка и другие вопросы, и остановимся только на моментах, которые хотели видеть авторы законопроекта в его реализации, и неочевидные, на первый взгляд, возможные результаты.

Заявленные цели и возможные последствия

Заявленное декларативно «побуждение для возвращения граждан Украины домой» подвергаем сомнению. Решение этого вопроса находится в другой плоскости, в первую очередь — это прекращение боевых действий в любом виде, отдельное законодательное урегулирование процесса возвращения «ухилянтов» и «экономических беженцев», которых более точно называют «батальон Монако».

Урегулирование статуса беженцев закон частично решает, но есть масса нюансов, требующих детализации в подзаконных нормативных документах, которых пока нет. Поэтому комментировать также пока нечего.

Есть рация в мотивах урегулирования вопросов с уже воюющими в рядах ВСУ иностранцами-добровольцами, особенно из расчета потенциального привлечения военных специалистов узких специальностей — летчиков, операторов ПВО и т. д.

Более интересно и непонятно до конца относительно госчиновников как существующих (имеющих непублично второй паспорт), так и потенциальных — из числа иностранных «украинцев», имеющих доступ к информации, принадлежащей к государственной тайне. Требования и ограничения, в принципе, уже прописаны в других законах. Но, опять же, ждем дополнительных нормативных документов.

Как возможный в перспективе, определим расчет на иностранную рабочую силу. Исходя из очевидной демографической ямы, которую уже имеем, такую ситуацию следует предвидеть. Но те же турки, в свое время, были вовлечены в восстановление Германии уже после окончания Второй мировой. Турки или филиппинцы не приедут работать на заводы под шахедно-ракетными обстрелами. Хотя они получат очевидный бонус в виде безвиза в Европу, который им не светит с существующими паспортами.

Интересный момент приобретения какого-то количества потенциальных избирателей из числа «старой» диаспоры, или, в принципе, из людей, которые могут воспользоваться законом (за исключением граждан россии и других «недружественных» государств). Они действительно могут внести интригу в процесс выборов. Вспомним, как мы следили за выборами в Молдове, Румынии, Польше, когда результаты внутренних экзитполов кардинально отличались от результатов на зарубежных участках. Здесь существенный парадокс в том, что у зарубежных граждан-неофитов отчасти нет тесных связей с Родиной, нет осведомленности о текущей ситуации в стране. Да и вообще, им не жить в ситуации, которую они «наголосуют».

Немного экономики

Первый вопрос, который всегда волновал украинцев, — земля! Очевидно, теперь у нас будет какое-то количество потенциальных зарубежных собственников земли из числа «новых» украинцев. До настоящего времени покупка земель сельхозназначения ограничена для нерезидентов. Закон № 11469 открыл возможности для появления новых участников на рынке земли.

К неочевидным профитам можем отнести возможность гражданину Украины-Великобритании защищать свои экономические права в лондонском суде, а не в печерском.

Что касается налогов. Здесь ничего особенно интересного нет. Этот вопрос в большинстве своем определяется статусом именно налогового резидентства и регулируется другими законами. Есть достаточно весомая статистика по ФОПам — гражданам европейских, и не только, государств, которые выбрали Украину, как «налоговую гавань» для своего бизнеса и без получения украинского паспорта.

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Украинские же «экономические беженцы», даже с узаконенным множественным гражданством, по-прежнему будут нанимать налоговых адвокатов для расчета налогов, определения места их уплаты и подготовки «множественных» отчетов.

Автор:
Гаркуша Владимир
Директор АФ "Киевская Аудиторская Служба" Гаркуша Владимир
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
1 июля 2025, 18:25
#
Основний закон передбачає наявність виключно одного громадянства — України.

Немає такого в конституції
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