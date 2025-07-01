Как закон о двойном гражданстве может изменить рынок земли в Украине

Парламент одобрил законопроект, который предусматривает возможность для украинцев легально иметь двойное гражданство. Какие очевидные и неочевидные цели появления этого документа и возможные последствия для экономики, рассказал управляющий партнер КАС Групп Владимир Гаркуша.

На сегодняшний день более ста стран предусматривают возможность множественного гражданства, и существенно меньше — только одно. В этом направлении движется и Украина. Нынешний законопроект — не первая попытка легализовать двойное гражданство, но предыдущие редакции были достаточно «сырыми». Впрочем, как бы совершен не был закон, он противоречит Конституции.

Основной закон предусматривает наличие исключительно одного гражданства — Украины. Следовательно, необходимо либо решение Конституционного Суда, либо внесение изменений в Конституцию. Конституционный Суд пока недееспособен — нет кворума. Для внесения изменений в Конституцию необходимы голоса двух третей депутатского состава парламента. Да и вообще глава XIII делает невозможным изменения Конституции в условиях военного или чрезвычайного положения.

Процедурные вопросы получения и утраты украинского гражданства подробно описаны в законопроекте. Поэтому вынесем за скобки проблемы граждан Украины в оккупации, экзамены, знание языка и другие вопросы, и остановимся только на моментах, которые хотели видеть авторы законопроекта в его реализации, и неочевидные, на первый взгляд, возможные результаты.

Заявленные цели и возможные последствия

Заявленное декларативно «побуждение для возвращения граждан Украины домой» подвергаем сомнению. Решение этого вопроса находится в другой плоскости, в первую очередь — это прекращение боевых действий в любом виде, отдельное законодательное урегулирование процесса возвращения «ухилянтов» и «экономических беженцев», которых более точно называют «батальон Монако».

Урегулирование статуса беженцев закон частично решает, но есть масса нюансов, требующих детализации в подзаконных нормативных документах, которых пока нет. Поэтому комментировать также пока нечего.

Есть рация в мотивах урегулирования вопросов с уже воюющими в рядах ВСУ иностранцами-добровольцами, особенно из расчета потенциального привлечения военных специалистов узких специальностей — летчиков, операторов ПВО и т. д.

Более интересно и непонятно до конца относительно госчиновников как существующих (имеющих непублично второй паспорт), так и потенциальных — из числа иностранных «украинцев», имеющих доступ к информации, принадлежащей к государственной тайне. Требования и ограничения, в принципе, уже прописаны в других законах. Но, опять же, ждем дополнительных нормативных документов.

Как возможный в перспективе, определим расчет на иностранную рабочую силу. Исходя из очевидной демографической ямы, которую уже имеем, такую ситуацию следует предвидеть. Но те же турки, в свое время, были вовлечены в восстановление Германии уже после окончания Второй мировой. Турки или филиппинцы не приедут работать на заводы под шахедно-ракетными обстрелами. Хотя они получат очевидный бонус в виде безвиза в Европу, который им не светит с существующими паспортами.

Интересный момент приобретения какого-то количества потенциальных избирателей из числа «старой» диаспоры, или, в принципе, из людей, которые могут воспользоваться законом (за исключением граждан россии и других «недружественных» государств). Они действительно могут внести интригу в процесс выборов. Вспомним, как мы следили за выборами в Молдове, Румынии, Польше, когда результаты внутренних экзитполов кардинально отличались от результатов на зарубежных участках. Здесь существенный парадокс в том, что у зарубежных граждан-неофитов отчасти нет тесных связей с Родиной, нет осведомленности о текущей ситуации в стране. Да и вообще, им не жить в ситуации, которую они «наголосуют».

Немного экономики

Первый вопрос, который всегда волновал украинцев, — земля! Очевидно, теперь у нас будет какое-то количество потенциальных зарубежных собственников земли из числа «новых» украинцев. До настоящего времени покупка земель сельхозназначения ограничена для нерезидентов. Закон № 11469 открыл возможности для появления новых участников на рынке земли.

К неочевидным профитам можем отнести возможность гражданину Украины-Великобритании защищать свои экономические права в лондонском суде, а не в печерском.

Что касается налогов. Здесь ничего особенно интересного нет. Этот вопрос в большинстве своем определяется статусом именно налогового резидентства и регулируется другими законами. Есть достаточно весомая статистика по ФОПам — гражданам европейских, и не только, государств, которые выбрали Украину, как «налоговую гавань» для своего бизнеса и без получения украинского паспорта.

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Украинские же «экономические беженцы», даже с узаконенным множественным гражданством, по-прежнему будут нанимать налоговых адвокатов для расчета налогов, определения места их уплаты и подготовки «множественных» отчетов.