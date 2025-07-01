єОселя: Почти 3 тысячи украинцев получили кредиты на жилье с начала года

В 2025 году уже 2953 украинские семьи получили кредиты на приобретение собственного жилья по программе доступной ипотеки єОселя. Общая сумма кредитов за этот период составляет 5,4 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Сколько реализовано жилья

«Всего за все время реализации программы єОселя уже 17 793 семьи получили кредиты более чем на 29,4 млрд грн. В топ-3 региона, где больше всего покупают жилье, вошли Киевская область, город Киев и Львовская область. Также популярными направлениями являются Одесская, Винницкая, Ивано-Франковская, Ровенская и Волынская области», — отметил Телюпа.

За прошедшую неделю выдано 175 кредитов на 314 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

60 военнослужащих и представителей сектора безопасности

13 медиков

10 педагогов

3 ученых

Кредиты под 7% получили:

69 украинцев без собственного жилья или имеющееся жилье меньше норматива

15 ВПО

5 ветеранов

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Где выдано больше кредитов

За указанный период больше кредитов выдано в Киевской области — 30 и городе Киеве — 31, Львовской области — 12 и Ивано-Франковской области — 7.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 109 украинцев, из них на стадии строительства — 30 объектов, а также 66 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Напомним

Банками-партнерами являются — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.