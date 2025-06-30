У каждого второго ФОПа есть налоговый долг: как от него избавиться, если нет денег

1,29 млн ФОПов задолжали государству более 13 млрд грн налогов. Такие данные по состоянию на май 2025 года, полученные от ГНС по своему запросу, недавно обнародовал Опендатабот. «Минфин» вместе с юристами разбирался, чем грозит частному предпринимателю долг перед государством, и как быть, если нет денег рассчитаться с бюджетом.

Малые предприниматели погрязли в налоговых долгах. По состоянию на середину июня в Украине было официально зарегистрировано более 2,171 млн физических лиц-предпринимателей, налоговый долг есть у 1,29 млн, то есть у более половины всех ФОПов. По сообщению Опендатабота, общий налоговый долг частных предпринимателей с начала полномасштабной войны увеличился почти в два раза — почти на 6 млрд грн.

30 млн грн из этих долгов приходится на плательщиков единого налога 1 и 2 группы, которые были мобилизованы. В целом у 3 145 предпринимателей в рядах ВСУ по состоянию на апрель текущего года есть налоговый долг по уплате единого налога и военного сбора. При этом, как отмечают эксперты Опендатабот, реальное количество мобилизованных предпринимателей с налоговым долгом вычислить невозможно.

«Минфин» уже писал, что мобилизованные предприниматели освобождаются от уплаты налогов, но такое освобождение не происходит автоматически: для этого собственник ФОП должен выполнить ряд условий и оформить свое право на льготу документально.

В противном случае, налоговая будет считать неуплаченные налоги долгом со всеми вытекающими последствиями.

Может ли долг оказаться ложным

Прежде всего юристы советуют проверить не просто наличие налогового долга, но и то, как именно он образовался.

«Налоговый долг может возникнуть не только из-за ошибок или нежелания уплатить налог ФОП, но и из-за карантинных освобождений от уплаты налогов, сборов и освобождения от обязательной уплаты единого налога и ЕСВ на время действия военного положения.

Таким образом, имея льготы, ФОП может запутаться в периодах, суммах, не показать неуплату в отчетности и тем самым начислить себе лишние обязательства. Также довольно часто долг может возникнуть из-за ошибок (преднамеренных или нет) со стороны налоговой", — пишет Taxer.

Чтобы избежать такой ситуации, эксперты этого ресурса советуют:

Провести аудит расчетов с бюджетом, проверить платежи и их отображение в системе. Найти период возникновения долга. Если какой-либо из платежей не был зачислен или зачислен на счет другого налога, то такой платеж можно либо перечислить на правильный счет, либо вернуть.

Проверить правильность заполнения отчетности за период, с которого тянется задолженность. Если обнаружена ошибка — подать уточняющую декларацию и исправить ошибку. Впоследствии налоговая исправит расчеты, согласно уточняющему отчету. Очень часто уже на этом этапе ФОП обнаруживает ошибку.

Если в отчетности все указано верно, налоги уплачивались в срок, а долг все равно есть, это может быть ошибка со стороны налоговой.

Юристы говорят, что сейчас участились случаи, когда налоговая начисляет налоговый долг за периоды, когда ФОП имел право ничего не платить (причем начисляют, даже если ФОП показал в декларации, что начислений нет). В таком случае Taxer рекомендует:

позвонить в налоговую по месту регистрации ФОП и исправить ошибку в телефонном режиме;

если телефонный разговор не помог исправить ситуацию, отправить письмо (например, через Кабинет налогоплательщика) в налоговую с просьбой исправить ошибку и снять лишние обязательства с ФОП.

если налоговая не отвечает долгое время (более месяца) или отказала в снятии ошибочного начисления, то есть действия налоговой не соответствуют действующему законодательству, то последним шагом является написание жалобы о неправомерном начислении и нежелании исправлять ошибку. Способ подачи жалобы такой же, как в пункте выше.

Что угрожает реальным должникам

Если же речь идет о настоящем долге, то самое очевидное последствие его непогашения — принудительный перевод на общую систему налогообложения. Ведь своевременная уплата налогов является одним из условий работы на упрощенной системе.

«Регистрация ФОП плательщиком единого налога может быть аннулирована, если сумма налогового долга составит 3 060 грн и более в течение двух последовательных кварталов.

В таком случае ФОП будет переведен на общую систему налогообложения и будет уплачивать НДФЛ по ставке 18% и 5% военного сбора из прибыли. Вернуться на упрощенную систему налогообложения ФОП сможет через год", — рассказывает Иван Маринюк, руководитель практики налогового права ЮФ «Ильяшев и Партнеры».

Норма об аннулировании упрощенной системы из-за долга не была отменена на период действия военного положения. Это означает, что налоговые органы имеют полное право инициировать процедуру лишения статуса «единщика» даже для долгов, возникших после 24 февраля 2022 года.

В 2025 году налоговая уделяет этому вопросу усиленное внимание. Но есть случаи, когда даже при значительной сумме долга можно отстоять свое право оставаться упрощенцем:

Если ФОП не может уплатить налоги из-за обстоятельств непреодолимой силы, связанных с войной. К таким обстоятельствам относятся пребывание на территории активных боевых действий, длительные перебои со связью и электроэнергией, эвакуация, ранение или болезнь. Однако такую невозможность нужно официально подтвердить, подав в ГНС соответствующее заявление и подтверждающие документы.

Для предпринимателей 1 и 2 групп упрощенной системы, чей налоговый адрес зарегистрирован на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины, действуют специальные льготы. Эти ФОПы имеют право не уплачивать единый налог, а следовательно, возникшие у них долги из-за неуплаты в период действия этих льгот не являются основанием для аннулирования статуса.

При принятии решения об аннулировании регистрации плательщика единого налога налоговые органы не учитывают долги ФОП 1 и 2 групп, возникшие за конкретный период: с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года.

Переход на общую систему налогообложения — не самое плохое наказание для ФОП-должника.

«В первую очередь важно понимать, что ответственность физических лиц-предпринимателей значительно шире, по сравнению с ответственностью учредителей юридических лиц, которые рискуют только в пределах своего вклада в уставный капитал. ФОП отвечают всем своим имуществом, включая личные активы, не связанные с предпринимательской деятельностью, такими как личные средства, недвижимость и транспортные средства», — объясняет Дмитрий Палющенко, руководитель практики сопровождения бизнеса в Juscutum.

Основные последствия для ФОП с налоговым долгом перечислил для «Минфина» управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько:

• Утрата статуса плательщика единого налога. Если сумма долга превышает 3 060 грн (180 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) и сохраняется на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов, предприниматель обязан перейти на общую систему налогообложения. Если этого не сделать добровольно, налоговая исключит ФОП из реестра единщиков «задним числом», что может привести к штрафам и пеням.

• Финансовые санкции. На сумму долга начисляется пеня, а после получения налогового уведомления-решения — штраф.

• Принудительное взыскание. В случае неуплаты долга, возможно принудительное взыскание через исполнительную службу, арест личного имущества, средств на счетах, а также ограничения на выезд за границу.

• Негативный кредитный рейтинг. Долги усложняют открытие банковских счетов, получение кредитов, создание нового бизнеса.

• Юридические последствия. В условиях значительных сумм и долговременного уклонения возможны судебные разбирательства и даже уголовная ответственность по ст. 212 УK Украины (уклонение от уплаты налогов).

Практикующие юристы говорят, что «государство — суровый, но терпеливый кредитор». То есть из-за мелких сумм долга не будут устраивать ФОПу больших проблем.

«Какую сумму долга можно считать такой, которая угрожает серьезными последствиями? — Магического числа нет. Но, скажем так: до 10−20 тысяч гривен задолженности по налогам — это еще „мелкая головная боль“. 50 тысяч и больше — уже могут начать блокировать счета и присылать „письма счастья“. Более 100 тысяч — вероятность судов, исполнительных действий, арестов имущества существенно растет», — такую раскладку дал «Минфину» управляющий партнер Адвокатского объединения «Suprema Lex» Виктор Мороз.

Впрочем, большое значение здесь играет «человеческий фактор», то есть как проявит себя конкретный инспектор налоговой в конкретной ситуации.

Как справиться с долгами

Все юристы, с которыми общался «Минфин», не рекомендуют закрывать глаза на наличие долга.

«Есть ли вариант вообще не закрывать долг и избежать санкций? — Есть, но не рекомендую — это больше из области мифологии, чем права: можно „потеряться“ — не вести деятельность, не иметь активов, не иметь счетов. Но долг никуда не пропадает, начисляются штрафы и пени. На часть старых долгов может истечь срок исковой давности (3 года), но у налоговой есть свои нюансы. Государство сейчас активно оцифровывает все данные — шансы „залечь на дно“ все меньше», — объясняет Виктор Мороз из Suprema Lex.

Дмитрий Палющенко из Juscutum также обращает внимание на автоматизацию большого числа процессов.

«Поэтому предприниматель может узнать о проблеме уже на стадии ареста счетов или имущества. Моя рекомендация — регулярно мониторить свое состояние по уплате налогов. Для этого достаточно использовать „Дію“ или привлечь бухгалтера», — добавляет он.

Поэтому, если долг действительно есть, то есть вариант собственной ошибки или ошибки со стороны налоговой уже отвергнут, а на счету у ФОПа давно нули, возможность избавиться от него все равно есть.

«Для уплаты налогового долга ФОП может внести свои средства на счет ФОП для развития бизнеса и за их счет уплатить налоги или взять краткосрочный займ», — называет один из возможных вариантов Иван Маринюк из ЮФ «Ильяшев и Партнеры».

Игорь Ясько с ЮК Winner предлагает по возможности внести хотя бы часть суммы, чтобы снизить риски санкций. К тому же в этом случае будет легче договориться с налоговой о реструктуризации. «Законодательство предусматривает возможность реструктуризации налогового долга — обратиться в налоговую с заявлением об отсрочке или рассрочке платежа», — уточняет он.

По словам Дмитрия Палющенко, реструктуризация долга позволяет получить отсрочку или рассрочку (до 12 или 36 месяцев) по налоговым обязательствам.

Такой механизм предусмотрен налоговым кодексом и позволяет временно приостановить начисление штрафов и избежать исполнительного производства. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно предоставить документы, подтверждающие финансовые затруднения. Но налоговая может и отказать, если сочтет аргументы недостаточными.

Если предприниматель не согласен с начисленным долгом, возможно обжалование налогового уведомления в административном или судебном порядке. Это останавливает любое взыскание на время рассмотрения жалобы, а в случае положительного решения — долг может быть полностью отменен. Такой вариант целесообразен, когда есть основания считать доначисление необоснованным, но требует определенной подготовки, и точно — юридической помощи", — добавляет он.

Владислав Мартынчук, адвокат судебной практики Юридической компании «Де-Юре», обращает внимание на другой момент: «Если же рассматривать долг на этапе перед обращением в суд, то следует понимать, что судебное разбирательство — недешевая процедура в Украине, как учитывая финансовую составляющую (стоимость оплаты труда юриста или услуг об адвокате), так и исходя из объема времени, необходимого для прохождения всего пути.

Поэтому в контексте небольших долгов кредитор, по всей вероятности, может прийти к выводу о нецелесообразности его взыскания".

Кроме того, избавиться от долга можно с помощью судебной процедуры банкротства. Но такой вариант в наших условиях — довольно сложный и долговременный.

«Что бы я советовал? — Первое — не паниковать. Второе — сесть с калькулятором. Если долг небольшой — лучше договариваться и реструктуризироваться. Если ситуация сложная — обратиться к юристу: иногда хороший адвокат находит неожиданные решения. Помните: долг — это еще не катастрофа. Катастрофа — это бездействие», — резюмирует Виктор Мороз.