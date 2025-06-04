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4 июня 2025, 11:44 Читати українською

Мировые ЦБ сократили закупки золота, Польша осталась крупнейшим покупателем

Мировые центральные банки в апреле 2025 года сократили чистые закупки золота до 12 тонн, что на 12% ниже мартовского уровня и значительно ниже среднего показателя за последние 12 месяцев (28 тонн), сообщает Всемирный совет по золоту (WGC).

Мировые центральные банки в апреле 2025 года сократили чистые закупки золота до 12 тонн, что на 12% ниже мартовского уровня и значительно ниже среднего показателя за последние 12 месяцев (28 тонн), сообщает Всемирный совет по золоту (WGC). ► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПричина сниженияЭксперты связывают снижение с рекордным ростом цен на золото с начала года.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Причина снижения

Эксперты связывают снижение с рекордным ростом цен на золото с начала года. Хотя центробанки традиционно рассматривают золото как стратегический актив и склонны придерживаться долгосрочной позиции, подорожание могло временно сдержать темпы покупок.

Кто скупает золото

Наибольшие изменения в апреле зафиксированы у пяти стран. Национальный банк Польши вновь стал крупнейшим покупателем, увеличив резервы на 12 тонн — до 509 тонн. Это выше, чем у Европейского центрального банка (507 тонн). С начала года Польша нарастила запасы на 61 тонну, что составляет две трети от общего объема закупок в 2024 году (90 тонн).

Чешский центробанк добавил еще 3 тонны и увеличивает запасы 26 месяцев подряд — общий объем теперь составляет почти 59 тонн. Народный банк Китая сообщил о приросте в 2 тонны — шестой месяц подряд. Совокупный объем золота в китайских резервах достиг 2 294 тонн, при этом чистые закупки с начала года составили 15 тонн.

Центральные банки Турции, Кыргызстана, Казахстана и Иордании также увеличили свои запасы на 1−2 тонны. В то же время Узбекистан продал 11 тонн — это уже третий месяц подряд, когда страна сокращает золотые резервы. С начала года продажи составили 26 тонн, а общий объем запасов снизился до 356 тонн.

Резервный банк Индии (RBI) не изменил объемы золотого запаса в апреле, оставив их на уровне 880 тонн. Однако в полугодовом отчете центробанк уточнил структуру хранения: на конец марта 512 тонн (58%) находились в Индии, указано в материалах организации. Для сравнения, два года назад внутри страны хранилось лишь 38% запасов. Это означает, что Резервный банк Индии активно репатриирует золото, которое ранее хранилось за рубежом (например, в Банке Англии или других международных хранилищах), и переносит его в свои собственные хранилища внутри страны.

В отчете WGC отдельно отмечается, ряд африканских государств заявил о планах увеличить золотые резервы, рассматривая металл как стратегический актив для защиты от инфляции и внешних шоков. Банк Намибии в начале мая объявил о намерении довести долю золота до 3% от общего объема резервов. В заявлении подчеркивается, что это соответствует «глобальным трендам центральных банков» и усиливает устойчивость экономики. Согласно последним доступным данным МВФ (март 2019 года), на тот момент у Намибии не было золотых резервов.

Национальный банк Руанды также заявил о подготовке к включению золота в структуру резервов.

Глава Банка Уганды Майкл Атинги-Эго в интервью Bloomberg TV сообщил, что центральный банк начнет пополнять резервы золотом, добытым местными старателями. Эти закупки помогут в расчетах по кросс-валютным операциям репо. Центральный банк Мадагаскара также подтвердил намерение приобрести 4 тонны золота в рамках стратегии укрепления резервов и легализации экспорта драгметалла.

Тем временем Центральный банк Кении также «активно рассматривает» возможность включения золота в свои резервы, сообщил его глава Камау Тагге. По данным МВФ, на март 2025 года на балансе банка числилось всего около 17 кг золота.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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