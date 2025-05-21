Украинские банки увеличивают кредитные лимиты, их клиенты — долги: как это влияет на экономику

Задолженность населения по кредитам составила 159 млрд грн. За год эта сумма выросла на 39%. Такие данные приводит Национальный банк. По его оценкам, львиная доля этих кредитов приходится на необеспеченные займы, к которым относится и использование кредитных лимитов. Как правило, оживление кредитования населения представляется, как признак улучшения экономики. Да действительно ли это так, разбирался «Минфин».

Дополнительное топливо роста ВВП: меньше наличных — больше расходов

Ощутимое влияние на экономику оказывают не только кредитные, но и дебетовые карты. Важен сам факт уменьшения обращения наличных денег. Компания Moody's провела масштабное исследование использования платежных карт в 70 государствах в период между 2015 и 2019 годами. Согласно ему, увеличение использования карт прибавило к реальному ВВП $245 млрд, благодаря увеличению потребления.

Это объясняется тем, что пользуясь картами, люди обычно готовы больше тратить и легче отдают деньги. Не говоря уже о том, что при оплате картой с кредитным лимитом существенно уменьшается вероятность отказа от покупки из-за нехватки денег. Сам процесс покупки упрощается благодаря сервисам бесконтактной оплаты с помощью смартфона.

В государствах, где проводилось исследование, рост использования карт увеличивал потребление в среднем на 0,14% в год, что способствовало дополнительному ежегодному росту ВВП на 0,08%. «То есть если бы не увеличение использования карт, мировой ВВП рос бы в среднем всего на 2,9% в год, вместо фактического роста на 3% в этот период. Этот рост привел к созданию около 2,1 миллиона рабочих мест в год», — отмечают аналитики Moody's.

Расширение использования платежных карт будет оказывать значительное положительное влияние на будущий экономический рост, убеждены исследователи. По их оценкам, каждое увеличение использования платежных карт на 1% в среднем приводит к ежегодному увеличению потребления в мире примерно на $67 млрд, или к увеличению ВВП на 0,01%. Правда, говорится в исследовании, хотя потребление благодаря распространению карт наблюдается во всех странах, в более богатых — эта тенденция более ощутимая.

Уменьшение использования наличных денег помогает не только нарастить торговлю, но и экономить государственные средства благодаря уменьшению расходов на выпуск, транспортировку, утилизацию и замену банкнот или монет.

В Украине, как и в большинстве стран мира, популярность банковских карт продолжает расти. В прошлом году их количество обновило исторический рекорд, достигнув 117,3 млн. Исходя из населения около 41 млн жителей, на каждого приходится в среднем почти 3 карты. Правда, количество карт, по которым хотя бы раз в месяц происходит расходная операция, ощутимо меньшее — около 53 млн.

Вполне возможно, что в ближайшее время существенно вырастет количество пользователей банковскими картами благодаря тому, что собственный банк будет развивать Укрпочта — для этого правительство передало ей национализированный PINbank.

По словам Генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, у около 30% населения Украины нет доступа к банковским услугам, но благодаря появлению почтового банка этот сервис появится и для них. При этом никто не скрывает, что одна из целей этого банка — перевести пенсионеров из отдаленных сел на получение пенсий на карты.

Как долго может продолжаться рост в кредит

Потребительское кредитование также рассматривается, как элемент толчка для роста экономики. Ведь, используя кредитные средства, граждане могут покупать больше товаров, что оживляет торговлю, потом производство, и помогает создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции.

«К потребительскому кредитованию у нас часто пренебрежительное отношение. Мол, „кредиты на чайники“ не стимулируют ничего, кроме импорта техники, часто не очень нужной заемщику. На самом деле это не так: потребительское кредитование даже в своем названии содержит подсказку, стимулирует экономику из-за большего объема потребления. Человек не откладывает покупку на более позднее время, когда у него появятся деньги. Наличие возможности профинансировать покупку в кредит позволяет продавцам существенно увеличить свои продажи», — рассказал «Минфину» финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Обычно именно так экономика и работает. Однако, как отмечают аналитики Банка международных расчетов, этот подход не всегда правдивый. Исследовав влияние кредитования населения на экономику в нескольких десятках стран, специалисты пришли к выводу, что оно имеет положительное значение в краткосрочной перспективе, однако в длительном периоде потребительские кредиты, наоборот, тормозят экономику, поскольку начинают сказываться расходы на обслуживание займов.

Кроме этого, по мнению аналитиков Банка международных расчетов, существует четкий предел, когда закредитованность населения превращается из блага в проблему. Когда ее показатель достигает 60% ВВП, это начинает замедлять потребление, а если превышает 80% — уже негативно сказывается на динамике ВВП.

Подобный принцип действует и с государственными долгами, считают специалисты банка: если он до 90% ВВП — это стимулирует спрос и создает пространство для государственных инвестиций, а когда превышает этот показатель, уже подрывает доверие инвесторов и повышает стоимость обслуживания заимствований.

«Негативный момент для экономики наступает в случае, если заимодатели выдают слишком много кредитов — более того уровня, который заемщик может вернуть. Банки сталкиваются с большим количеством невозвратов займов, уменьшают объем выдачи новых. Соответственно, такой стимул для экономики исчезает и продажи падают», — отмечает Демкив.

Например, в США общая кредитная задолженность домохозяйств составляет $17,5 трлн. Это в основном ипотека ($12,3 млрд), в меньшей степени — автомобильные, студенческие кредиты, а также задолженность по кредитным картам. Последняя достигает $1,2 трлн млрд — больше, чем когда-либо в истории страны. По крайней мере одна кредитная карта есть у 70% американцев (в США кредитные и дебетовые карты, как правило, разные), а у 14% их не менее десятка. Около трети всех платежных транзакций в США приходится именно на кредитные карты.

На данный момент кредиты гражданам составляют около 61% от ВВП США, то есть уже могут несущественно притормаживать потребление, но в целом негативного влияния на экономику не оказывают.

А вот в 2008 году был зафиксирован рекордный показатель потребительских кредитов в Штатах на уровне 86% от ВВП, что вылилось в конечном итоге в обвал рынка недвижимости и глобальный финансовый кризис, поскольку тот объем кредитов уже невозможно было обслуживать.

В то же время тяжело кризис закредитованности проходило и наше государство. «Украинская экономика образца 2007 года демонстрировала чрезвычайно стремительный рост именно благодаря потребительским кредитам. Однако экономика была закредитована, и когда она попала в жернова мирового кризиса, изменение условий кредитования, девальвацию гривны, этот бум стал отрицательным фактором. Поэтому мы можем видеть как положительные, так и отрицательные моменты потребительского кредитования», — говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит в Украине сейчас

Представители всех банков, с которыми пообщался «Минфин», сообщили о повышении кредитных лимитов для своих клиентов. «В течение последнего года мы пересмотрели подход к формированию кредитных лимитов. В то же время контроль и постоянный анализ портфеля позволяют нам постепенно увеличивать среднее значение лимита, сейчас оно уже более 20 тыс. грн. Да и тенденция к дальнейшему росту сохраняется», — рассказали в Банке «Клиринговый дом».

Ту же тенденцию отмечает начальник управления кредитных продуктов Юнекс Банка Александр Алимов, в учреждении которого за год максимальная сумма кредитного лимита выросла в два раза — до 200 тыс. грн. «Мы держим руку на пульсе — регулярно анализируем уровень использования клиентами кредитных лимитов и пересматриваем их в сторону увеличения тем клиентам, которые активно пользуются ими и соблюдают платежную дисциплину», — объяснил он.

Выросли кредитные лимиты также в Райффайзене и ПУМБе. В первом — максимальная сумма достигла 500 тыс. грн, а во втором — 300 тыс. грн. «Сумма кредитного лимита определяется индивидуально для каждого клиента, учитывая уровень доходов и общую платежеспособность. Такой подход позволяет банку эффективно управлять рисками и одновременно предоставлять клиентам гибкие финансовые инструменты», — рассказала «Минфину» старший менеджер по развитию кредитных карт Райффайзен Банка Ирина Садовая. Положительную динамику роста лимитов отмечает и директор департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Коваль.

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Когда Нацбанк в положительном ключе отчитывается о росте объема кредитов населения, он прав. Исходя из цифры в 159 млрд грн долгов населения — это лишь немногим более 2% ВВП Украины. Этот показатель так низкий в первую очередь из-за малой популярности ипотечных кредитов, которые в развитых странах являются основой потребительского кредитования, а у нас едва держатся благодаря государственным программам. Радует в этой ситуации разве что-то, что нам можно еще долго расти, прежде чем закредитованность начнет замедлять, а не подталкивать экономику.