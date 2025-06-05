Госбанки перечислят в бюджет 93 млрд грн — почему МВФ настаивает на их распродаже

По результатам работы в прошлом году, государственные банки должны перечислить в бюджет более 90 млрд грн — налог на прибыль, плюс дивиденды. Несмотря на огромные заработки госбанков, кредиторы Украины и независимые эксперты уверены в необходимости снизить долю государства в банковском секторе. Почему? — разбирался «Минфин».

Национальный банк окончательно подсчитал прибыль банков за прошлый год. Это определило, сколько они должны уплатить налогов. Согласно обновленным цифрам, Ощадбанк заплатит налогов на 10,66 млрд грн, Укрэксимбанк — 3,14 млрд грн, Сенс — 1,98 млрд грн. Приватбанка эти перерасчеты не коснулись, но, еще по предварительным данным, он должен заплатить налогов на 40,9 млрд грн. Таким образом, эти четыре учреждения в целом должны заплатить налогов почти на 56,7 млрд грн.

Кроме налогов, государственные банки выплачивают дивиденды — так же, как частные учреждения отдают заработки своим владельцам. Дивиденды начисляются из суммы, оставшейся после уплаты налогов. Какую именно часть заработанного госбанки (как и другие госпредприятия) должны отдать государству, определяет Кабмин.

Согласно решению правительства, обнародованному в апреле, Приват должен перечислить в бюджет, в виде дивидендов, 80% чистой прибыли — а это 32,11 млрд грн. Остальные заработки крупнейший банк страны направит в резервный фонд и на покрытие предварительных убытков.

Ощадбанк направит на дивиденды 50% чистой прибыли — 3,95 млрд грн (возможно, эта сумма еще будет увеличена после уточнений прибыли регулятором). В прошлом году государство забрало у Ощада только 30% заработанного.

При этом для Укрэксима, Сенса и Укргаза Кабмин не установил обязательств выплачивать дивиденды. Не платили они их и в прошлом году — деньги оставили в банках, согласно программе реструктуризации и капитализации.

В общей сложности из прошлогодних доходов госбанки отдадут в бюджет почти 92,8 млрд грн. Для сравнения: доходная часть бюджета на этот год составляет 2,3 трлн грн — а значит, вклад государственных финучреждений достигает 4% от этой суммы.

Несмотря на огромнейшие заработки госбанков, как Международный валютный фонд, так и независимые эксперты убеждены в необходимости снизить долю государства в банковском секторе. Согласно Меморандуму с МВФ, украинские власти уже обязались проводить подготовительную работу для продажи Сенса и Укргазбанка.

Доля госбанков в Украине и мире

Если посмотреть на общие активы, то, согласно последней статистике НБУ, у государственных банков их на 2,076 трлн грн, что составляет 55% всех активов банковской системы.

Если посмотреть на средства клиентов, то здесь доля госбанков — 53,5%, а во вкладах исключительно физических лиц достигает почти 63%.

Украина — не единственная, где государству принадлежит столь большая доля банковского сектора. К примеру, в Китае считается, что правительство контролирует около 80% банковской системы. Точно здесь рассчитать нельзя из-за местной специфики — там существует 5 огромных государственных банков, но, кроме этого, есть формально частные учреждения с различными государственными структурами, как главными акционерами. На этом фоне существует ряд настоящих частных банковских учреждений, но существенного влияния на финансовую систему они не оказывают.

В Индии существует 12 банков, контрольный пакет в которых принадлежит государству. В целом этим учреждениям принадлежит около 60% активов всего банковского сектора. Приблизительно те же показатели в Египте, где на государственный сектор, по разным оценкам, приходится от 45 до 60% всех банковских активов. При этом здесь важную роль играет местный центробанк, в котором сосредоточена четверть всех депозитов.

Среди европейских стран похожа на украинскую ситуация в Польше, где государство охватывает более половины активов банковского сектора через прямой или опосредованный контроль. Такая система сложилась после мирового финансового кризиса, когда иностранные инвесторы считали убытки и государству пришлось заливать капитал, чтобы весь финансовый сектор не рухнул. Правда, следует уточнить, что хотя, по мнению местных экспертов, власти контролируют ключевые банки страны, формально государству в них может принадлежать меньше контрольного пакета. К тому же акции этих учреждений свободно торгуются на рынке.

Как отмечает аналитик лондонского Центра исследований экономической политики Уго Паницца, в целом в мире государства начали активно сокращать свои доли в банковском секторе с начала 90-х годов прошлого столетия.

«Политические реформы, основанные на этом консенсусе, привели к значительным изменениям в собственности банков как в развитых, так и развивающихся странах. Приватизация привела к уменьшению роли государства в финансовом секторе, а более открытые рынки капитала — к увеличению доли банков, принадлежащих иностранцам», — говорит он.

В странах с высоким уровнем дохода доля государственных банков уменьшилась с 15% в 1995 году до 6% в 2008 году, а в развивающихся странах — с 24% до 14%.

Однако после глобального финансового кризиса ситуация изменилась. В развитых странах доля государства в моменте достигала 9%, но затем снизилась до нынешних 5%. А вот в развивающихся странах доля госбанков остается выше, чем была до кризиса, — около 16%.

Таким образом, Украина значительно превышает средние мировые показатели государственной доли в банковском секторе.

В чем угроза государственных банков

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», поддерживают идею разгосударствления в банковском секторе.

«Самой эффективной на сегодняшний день системой хозяйственных отношений является капитализм. Несмотря на все его недостатки, человечество пока не создало лучшего механизма, чем основывающийся на частной собственности и стремлении к прибыли. На мой взгляд, хозяйственная деятельность должна базироваться именно на частной инициативе, а вмешательство государства должно происходить только там, где рынок, по тем или иным причинам, не функционирует должным образом», — объяснил «Минфину» свою позицию финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

По словам руководителя развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергея Гончаренко, одна из традиционных проблем государственных банков — неэффективность управления. «Они часто подвергаются политическому влиянию. Их кредитные решения могут базироваться не на рыночных принципах, а на указаниях „сверху“, что приводит к накоплению проблемных кредитов и финансовых потерь», — отмечает он.

Это подтверждает и глобальная статистика. Согласно исследованию Уго Паницца, у государственных банков более высокая доля неработающих кредитов — 9,4%, против 6,5% у частных, а вот показатель прибыльности у них хуже.

Кроме этого, убежден Гончаренко, значительная доля государственных банков создает неравные конкурентные условия для частных учреждений, ведь у первых есть неограниченный доступ к государственным ресурсам и гарантиям, что позволяет им не бояться допустить ошибки и понести убытки.

Возникают риски и для стабильности всей финансовой системы. По словам инвестиционного аналитика Дениса Белого, государство может использовать собственные банки, как инструмент скрытой эмиссии, — через докапитализацию с последующей покупкой на эти средства ОВГЗ для финансирования бюджетных расходов.

Помимо этих негативных факторов, финансовый аналитик Андрей Шевчишин объясняет инициативу МФВ разгосударствления банковского сектора планами заработка для государства. «Выделяя средства, МВФ надеется на их возврат. Приватизация же, в том числе и банков, — это способ наполнения бюджета», — говорит он.

Кроме этого, объяснил Шевчишин «Минфину», пока учреждения находятся в государственной собственности, всегда может возникнуть необходимость их докапитализации, а МВФ пытается обезопасить заемщиков от этой проблемы.

По мнению Дениса Белого, в условиях развитого капитализма любая государственная собственность может быть, только как вынужденная мера. «Переход к государственной собственности крупных банков, таких как Приват и Сенс, был вынужденной мерой из-за их значения для системы. С целью предотвращения кризиса в банковском секторе государство взяло на себя обязательство по проблемным активам», — говорит он. В будущем, по мнению специалиста, целесообразно приватизировать все госбанки, кроме Ощада.

По словам Михаила Демкива, у госбанков могут быть свои специфические функции. К примеру, если частные учреждения не обеспечивают доступ к финансовым услугам для отдельных категорий населения. Также государственные учреждения могли бы кредитовать экспорт, стратегические отрасли или послевоенное восстановление.

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«Вместо этого большинство государственных банков сегодня не выполняют таких функций. Они предоставляют универсальные банковские услуги на тех же условиях, что и частные учреждения», — отмечает Демкив. А при этих условиях и необходимости держать банки в государственной собственности нет.

Важно лишь дождаться времени, когда ситуация на рынке позволит провести выгодную приватизацию. Но вряд ли это может быть менее чем через год после завершения войны.