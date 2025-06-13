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13 июня 2025, 9:03 Читати українською

Цены на нефть подскочили на 13% после ударов Израиля по Ирану

Цены на нефть выросли на 13% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после сообщений об израильских ударах по Ирану. Это вызвало опасения по поводу масштабной войны в регионе, на который приходится треть мировой добычи сырой нефти, сообщает «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.

Цены на нефть выросли на 13% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после сообщений об израильских ударах по Ирану.
Фото: pixabay.com

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Стремительный рост цен и реакция рынков

Стоимость нефти марки Brent превысила $78 за баррель, зафиксировав наибольший внутридневный прирост с марта 2022 г. после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Золото выиграло от этой ситуации — инвесторы бросились в безопасные активы, и его цена выросла на 1,7%, почти достигнув рекордного уровня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки были направлены на ядерную программу и военные объекты Тегерана, и будут продолжаться до устранения угрозы. Иран, в свою очередь, пообещал жесткий ответ, а верховный лидер Аятолла Али Хаменеи заявил о гибели нескольких командиров и ученых.

Риски для поставок и влияния на мировую экономику

«Мы снова оказались в условиях высокой геополитической неопределенности. Поэтому нефтяной рынок находится в напряжении, и ему приходится учитывать большую надбавку за риск возможных перебоев с поставками», — пояснил Уоррен Паттерсон, руководитель отдела товарных стратегий ING Groep NV.

Быстрый рост цен на нефть свел к нулю потери с начала года, вызванные повышенной глобальной торговой напряженностью и решением ОПЕК+ восстановить законсервированные мощности быстрее, чем ожидалось.

На этой неделе JPMorgan Chase & Co. предупредил, что цены на нефть могут достичь $130 за баррель при самом плохом сценарии развития событий на Ближнем Востоке.

Иранское телевидение сообщило, что вблизи нефтеперерабатывающего завода в Тебриге был замечен дым, хотя Национальная иранская нефтеперерабатывающая и распределительная компания заявила, что атаки не нанесли никакого вреда нефтеперерабатывающим предприятиям и резервуарам для хранения нефти, сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Устойчивый рост цен на энергоносители может усилить мировую инфляцию, усложняя задачи, стоящие перед руководителями центральных банков, в частности перед Федеральной резервной системой США, поскольку политики преодолевают возглавляемые США последствия торговой войны.

Хотя главной обеспокоенностью рынка будет возможность прерывания поставок по мере эскалации боевых действий, члены ОПЕК+, включая де-факто лидера группы Саудовской Аравии, все еще имеют значительные свободные мощности, которые можно активировать. Кроме того, Международное энергетическое агентство может скоординировать выпуск экстренных запасов, чтобы попытаться успокоить цены.

Мукеш Сахдев, руководитель отдела рынков сырьевых товаров — нефти в Rystad Energy A/S, отметил, что «свободные мощности ОПЕК+ могут справиться с потерей иранской добычи».

Однако потенциальный ответ Тегерана, включая возможную блокировку Ормузского пролива, может усложнить использование этих запасов, добавил он.

Ормузский пролив — это узкий водный путь в устье Персидского залива, через который проходит около четверти мировой торговли нефтью. На протяжении многих лет Иран неоднократно атаковал проходящие через этот путь торговые суда, и даже угрожал заблокировать пролив в прошлом.

Перед тем, как Израиль нанес удары, США и Иран должны были провести шестой раунд ядерных переговоров в Омане в воскресенье. Однако пока неизвестно, состоятся ли эти переговоры. Кроме того, в последние дни президент Дональд Трамп выразил сомнения, что США смогут договориться с Тегераном об ограничении его ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
13 июня 2025, 11:07
#
От і миттєва бюджетна підтримка росії. Чи є ще якась суттєва залежність росії від Ірану — невідомо. Але залежність росії від цін на нафту більш ніж очевидна. США щось дуже підозріле мутять.
Удар планували ще давно — бо США перенаправили наші ракети проти шахедів на близький схід. І байки про те, що Ізраїль це сам затіяв аж занадто наївні.
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