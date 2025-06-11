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11 июня 2025, 8:10 Читати українською

Всемирный банк прогнозирует рекордно медленный рост экономики

Всемирный банк снизил прогноз глобального экономического роста на 2025 год на 0,4 п.п. до 2,3%, отметив, что повышение пошлин и усиленная неопределенность создают «значительные препятствия» для большинства экономик мира. Об этом говорится в полугодовом отчете «Глобальные экономические перспективы» от 10 июня.

Всемирный банк снизил прогноз глобального экономического роста на 2025 год на 0,4 п.
Фото: depositphotos

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«Только шесть месяцев назад казалось, что ожидается «мягкая посадка» для мировой экономики, которая стабилизировалась после чрезвычайного ряда как природных, так и техногенных бедствий в последние несколько лет.

Сегодня мировая экономика снова сталкивается с турбулентностью, подчеркивают специалисты. Без быстрой коррекции курса влияние на уровень жизни в мире может оказаться существенным.

Основная причина угрозы — международные разногласия в сфере торговли, усилившие неопределенность.

Снижение прогнозов

В отчете банк снизил прогнозы для почти 70% экономик, в том числе США, Китая, Европы и шести развивающихся регионов по сравнению с оценками, сделанными полгода назад, до вступления в должность президента США Дональда Трампа.

ВВП

Банк не прогнозирует рецессию, но отметил, что глобальный экономический рост в этом году будет самым слабым вне рецессии с 2008 года. К 2027 году средний рост мирового ВВП ожидается на уровне всего 2,5%, что является самым медленным темпом в любое десятилетие с 1960-х.

Читайте также: Всемирный банк повысил предел бедности до $3 на человека в день

Торговля

Глобальная торговля в 2025 году вырастет лишь на 1,8% по сравнению с 3,4% в 2024 и примерно третью от уровня 5,9% в 2000-х. Прогноз базируется на тарифах, действовавших по состоянию на конец мая, включая 10-процентный тариф США на импорт из большинства стран. Он не учитывает повышение, объявленное Трампом в апреле и отложенное до 9 июля для проведения переговоров.

Инфляция

Всемирный банк прогнозирует, что глобальная инфляция в 2025 году достигнет 2,9%, оставаясь выше допандемического уровня из-за повышения тарифов и напряженности на рынках труда.

Читайте: Всемирный банк предупредил о замедлении роста в Европе и Центральной Азии

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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