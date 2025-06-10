«Золотые» квадратные метры: Как изменились цены на жилье в Украине

Цены в мае 2025 года на первичном рынке в большинстве регионов показывают рост. Наибольшее удорожание зафиксировано в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях. Только Кировоградщина показала понижение — в среднем на 5%. Об этом говорится в исследовании DIM .RIA.

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Первичный рынок

Киев остается самым дорогим городом: средняя цена — $1 409/м². Самые дешевые новостройки — в прифронтовых регионах: Запорожской, Сумской, Николаевской.

Спрос

Самый заметный рост интереса к новостройкам наблюдался в Тернопольской области (+22% по сравнению с апрелем). В то же время, существенное снижение спроса зафиксировано в Сумской (-25%) и Днепропетровской (-17%) областях.

Вторичный рынок

Наибольшее количество объявлений о продаже вторичного жилья в мае поступало из Волынской, Ровенской и Николаевской областей.

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Цены

В течение мая средняя стоимость однокомнатных квартир продолжает расти в большинстве регионов Украины. Наибольший рост зафиксирован в Херсонской области — +16%, хотя она остается самой дешевой по этому типу жилья.

Самое дорогое жилье — в столице: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве достигает $92,4 тыс. В разрезе районов Печерский остается самым дорогим (около $132 тыс.), а Деснянский — самым доступным ($45 тыс.).

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Спрос

Активнее всего в мае пользователи искали вторичную недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях.