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10 июня 2025, 11:35 Читати українською

«Золотые» квадратные метры: Как изменились цены на жилье в Украине

Цены в мае 2025 года на первичном рынке в большинстве регионов показывают рост. Наибольшее удорожание зафиксировано в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях. Только Кировоградщина показала понижение — в среднем на 5%. Об этом говорится в исследовании DIM.RIA.

Цены в мае 2025 года на первичном рынке в большинстве регионов показывают рост.
Фото: depositphotos

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Первичный рынок

Киев остается самым дорогим городом: средняя цена — $1 409/м². Самые дешевые новостройки — в прифронтовых регионах: Запорожской, Сумской, Николаевской.

Спрос

Самый заметный рост интереса к новостройкам наблюдался в Тернопольской области (+22% по сравнению с апрелем). В то же время, существенное снижение спроса зафиксировано в Сумской (-25%) и Днепропетровской (-17%) областях.

Вторичный рынок

Наибольшее количество объявлений о продаже вторичного жилья в мае поступало из Волынской, Ровенской и Николаевской областей.

Читайте также: Гетманцев предлагает расширить программу «єОселя»: спрос в разы больше, чем ее возможности

Цены

В течение мая средняя стоимость однокомнатных квартир продолжает расти в большинстве регионов Украины. Наибольший рост зафиксирован в Херсонской области — +16%, хотя она остается самой дешевой по этому типу жилья.

Самое дорогое жилье — в столице: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве достигает $92,4 тыс. В разрезе районов Печерский остается самым дорогим (около $132 тыс.), а Деснянский — самым доступным ($45 тыс.).

Читайте также: В Киеве упал спрос на жилье: что будет с ценами

Спрос

Активнее всего в мае пользователи искали вторичную недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
10 июня 2025, 11:43
#
В когось або дуже багато грошей або дуже мало мізків. Візьми собі хату (бажано в іпотеку) на вершині діючого вулкана. В яку або влучить московська ракета, або Гетманцев обкладе кінськими податками, або ТЦК тебе чекатиме прямо біля хвіртки. І купують же!
+
+45
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 июня 2025, 12:28
#
На війні збагатилися і збагачуються дуже багато людей — тому і вкладаються в бетонометри…
+
+15
bosyak
bosyak
10 июня 2025, 12:53
#
Це добре, хай вкладають, бо нерухомість це єдиний актив якій ще недооцінений гетьманцевим і місцевими бюджетами. Самий легкий і ефективний для оподаткування. :)
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
10 июня 2025, 13:38
#
Там є одна проблемка. Палаци української аристократії теж доведеться обкладати, від чого вельможне панство точно буде не в захваті. Поки не придумають якусь лазівку, щоб платили тільки бідні, діла не буде. Але вони винахідливі, так що придумають обов’язково.
Наприклад можна звільнити від оподаткування власників-інвалідів. Панство купить корочки у пані Крупи і буде задоволене.
+
+15
bosyak
bosyak
10 июня 2025, 14:06
#
Немає проблеми, просто відкладають це очевидне рішення поки є гроші від допомоги. Но все буде. Володіти майном, то дуже дороге задоволення, але люди про це не здогадуються. А всі закони і нормативка вже прийняті. Достатньо місцевим радам просто проголосувати за зміну ставки. Навіть центральна влада тут буде ні до чого.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
10 июня 2025, 13:51
#
До речі, виходить не одному мені молодий Вова нагадує молодого Кобу? Я теж помітив дивовижну схожість і в зовнішності і в методах.
Бісова Матриця явно косплеїть Другу Світову. Один актьорішка грає Гітлера, інший — Cталіна. Цікаво, а хто пише сценарій для акторів?
+
0
Abramon
Abramon
10 июня 2025, 14:02
#
«Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігівській (+8%)» — в мене питання — це люди, які переїжджають з прифронтової Сумської області спричинили ріст цін?
Чи просто ціни почали рости після припинення військових дій, які були у 2022 році
Іншого пояснення я не можу вигадати. Чернігівска область така ж прифронтова.
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