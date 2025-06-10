«Золоті» квадратні метри: Як змінилися ціни на житло в Україні

Ціни у травні 2025 року на первинному ринку в більшості регіонів демонструють зростання. Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях. Лише Кіровоградщина показала зниження — у середньому на 5%. Про це йдеться в дослідженні DIM .RIA.

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Первинний ринок

Київ залишається найдорожчим містом: середня ціна — $1 409/м². Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій, Сумській, Миколаївській.

Попит

Найпомітніше зростання зацікавленості до новобудов спостерігалося в Тернопільській області (+22% у порівнянні з квітнем). Водночас суттєве зниження попиту зафіксовано в Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях.

Вторинний ринок

Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у травні надходила з Волинської, Рівненської та Миколаївської областей.

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Ціни

Впродовж травня середня вартість однокімнатних квартир продовжує зростати у більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області — +16%, хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.

Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).

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Попит

Найактивніше в травні користувачі шукали вторинну нерухомість у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях.