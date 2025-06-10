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10 червня 2025, 11:35

«Золоті» квадратні метри: Як змінилися ціни на житло в Україні

Ціни у травні 2025 року на первинному ринку в більшості регіонів демонструють зростання. Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях. Лише Кіровоградщина показала зниження — у середньому на 5%. Про це йдеться в дослідженні DIM.RIA.

Ціни у травні 2025 року на первинному ринку в більшості регіонів демонструють зростання.
Фото: depositphotos

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Первинний ринок

Київ залишається найдорожчим містом: середня ціна — $1 409/м². Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій, Сумській, Миколаївській.

Попит

Найпомітніше зростання зацікавленості до новобудов спостерігалося в Тернопільській області (+22% у порівнянні з квітнем). Водночас суттєве зниження попиту зафіксовано в Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях.

Вторинний ринок

Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у травні надходила з Волинської, Рівненської та Миколаївської областей.

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Ціни

Впродовж травня середня вартість однокімнатних квартир продовжує зростати у більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області — +16%, хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.

Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).

Читайте також: У Києві впав попит на житло: що буде з цінами

Попит

Найактивніше в травні користувачі шукали вторинну нерухомість у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
10 червня 2025, 11:43
#
В когось або дуже багато грошей або дуже мало мізків. Візьми собі хату (бажано в іпотеку) на вершині діючого вулкана. В яку або влучить московська ракета, або Гетманцев обкладе кінськими податками, або ТЦК тебе чекатиме прямо біля хвіртки. І купують же!
+
+45
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 червня 2025, 12:28
#
На війні збагатилися і збагачуються дуже багато людей — тому і вкладаються в бетонометри…
+
+15
bosyak
bosyak
10 червня 2025, 12:53
#
Це добре, хай вкладають, бо нерухомість це єдиний актив якій ще недооцінений гетьманцевим і місцевими бюджетами. Самий легкий і ефективний для оподаткування. :)
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
10 червня 2025, 13:38
#
Там є одна проблемка. Палаци української аристократії теж доведеться обкладати, від чого вельможне панство точно буде не в захваті. Поки не придумають якусь лазівку, щоб платили тільки бідні, діла не буде. Але вони винахідливі, так що придумають обов’язково.
Наприклад можна звільнити від оподаткування власників-інвалідів. Панство купить корочки у пані Крупи і буде задоволене.
+
+15
bosyak
bosyak
10 червня 2025, 14:06
#
Немає проблеми, просто відкладають це очевидне рішення поки є гроші від допомоги. Но все буде. Володіти майном, то дуже дороге задоволення, але люди про це не здогадуються. А всі закони і нормативка вже прийняті. Достатньо місцевим радам просто проголосувати за зміну ставки. Навіть центральна влада тут буде ні до чого.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
10 червня 2025, 13:51
#
До речі, виходить не одному мені молодий Вова нагадує молодого Кобу? Я теж помітив дивовижну схожість і в зовнішності і в методах.
Бісова Матриця явно косплеїть Другу Світову. Один актьорішка грає Гітлера, інший — Cталіна. Цікаво, а хто пише сценарій для акторів?
+
0
Abramon
Abramon
10 червня 2025, 14:02
#
«Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігівській (+8%)» — в мене питання — це люди, які переїжджають з прифронтової Сумської області спричинили ріст цін?
Чи просто ціни почали рости після припинення військових дій, які були у 2022 році
Іншого пояснення я не можу вигадати. Чернігівска область така ж прифронтова.
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