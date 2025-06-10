«Золоті» квадратні метри: Як змінилися ціни на житло в Україні

Ціни у травні 2025 року на первинному ринку в більшості регіонів демонструють зростання. Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях. Лише Кіровоградщина показала зниження — у середньому на 5%. Про це йдеться в дослідженні DIM.RIA.
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Первинний ринок
Київ залишається найдорожчим містом: середня ціна — $1 409/м². Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій, Сумській, Миколаївській.
Попит
Найпомітніше зростання зацікавленості до новобудов спостерігалося в Тернопільській області (+22% у порівнянні з квітнем). Водночас суттєве зниження попиту зафіксовано в Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях.
Вторинний ринок
Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у травні надходила з Волинської, Рівненської та Миколаївської областей.
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Ціни
Впродовж травня середня вартість однокімнатних квартир продовжує зростати у більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області — +16%, хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.
Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).
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Попит
Найактивніше в травні користувачі шукали вторинну нерухомість у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях.
Коментарі - 7
Наприклад можна звільнити від оподаткування власників-інвалідів. Панство купить корочки у пані Крупи і буде задоволене.
Бісова Матриця явно косплеїть Другу Світову. Один актьорішка грає Гітлера, інший — Cталіна. Цікаво, а хто пише сценарій для акторів?
Чи просто ціни почали рости після припинення військових дій, які були у 2022 році
Іншого пояснення я не можу вигадати. Чернігівска область така ж прифронтова.