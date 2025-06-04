S&P объявило о дефолте Украины по ВВП-варантам

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с «CC» до «D» (дефолт). Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на сообщение агентства.

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Согласно публикации, Украина 2 июня 2025 года пропустила платеж в размере $665 млн по этим ценным бумагам.

«Мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода по ценным бумагам, который составляет 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктуризированы», — отметили в агентстве.

В то же время, S&P Global подтвердило рейтинги Украины в иностранной валюте на уровне «SD/SD» (выборочный дефолт) и суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «CCC+/C».

Стабильный прогноз по рейтингам в гривне отражает намерения правительства обслуживать украинский долг, номинированный в гривне. Это позволит избежать проблем для украинских банков, являющихся основными владельцами государственных облигаций.

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Напомним

Украина отказалась платить за ВВП-варантами из-за действующего моратория на выплаты. Этот мораторий будет действовать до завершения процесса их реструктуризации.

Выпущенные в 2015 году ВВП-варранты гарантируют инвесторам вознаграждение, если реальный экономический рост Украины превысит 3% в год.

Платеж в размере $665,4 млн, который должен был быть осуществлен 2 июня, связан с ростом экономики в 2023 году на 5,5%.