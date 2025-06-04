Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с «CC» до «D» (дефолт). Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на сообщение агентства.
S&P объявило о дефолте Украины по ВВП-варантам
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Согласно публикации, Украина 2 июня 2025 года пропустила платеж в размере $665 млн по этим ценным бумагам.
«Мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода по ценным бумагам, который составляет 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктуризированы», — отметили в агентстве.
В то же время, S&P Global подтвердило рейтинги Украины в иностранной валюте на уровне «SD/SD» (выборочный дефолт) и суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «CCC+/C».
Стабильный прогноз по рейтингам в гривне отражает намерения правительства обслуживать украинский долг, номинированный в гривне. Это позволит избежать проблем для украинских банков, являющихся основными владельцами государственных облигаций.
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Напомним
Украина отказалась платить за ВВП-варантами из-за действующего моратория на выплаты. Этот мораторий будет действовать до завершения процесса их реструктуризации.
Выпущенные в 2015 году ВВП-варранты гарантируют инвесторам вознаграждение, если реальный экономический рост Украины превысит 3% в год.
Платеж в размере $665,4 млн, который должен был быть осуществлен 2 июня, связан с ростом экономики в 2023 году на 5,5%.
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«И что поменялось?»
Нові кредитори і потенційні інвестори в майбутньому будуть чітко розуміти наслідки вкладення в Україну коштів, окрім загальної лякалки для інвесторів і кредиторів «в них же війна йде», тепер вони розумітимуть, що в будь-який момент, якщо вони не підуть на поступки із зменшення їм виплат відсотків на вкладені кошти, то влада України може просто прийняти рішення, щоб не платити взагалі нічого їм. Ці рейтинги по суті відображають довіру зовнішніх кредиторів і інвесторів, тому в розвинених країн високі рейтинги, а в країн третього світу рейтинги низькі.
Ніякого зростання на 5,5% не було. Була корекція падіння 2022 року. Всім зрозуміло, що значна втрата територій, величезні витрати на війну та збитки не сприяють проросту української економіки. Тому те 600 мільйонів краще витратити на оборону. Витратити на ракетну програму, виграти війну, а тоді, за рахунок агресора, повертати борги і відновити довіру.