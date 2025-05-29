Суд в США признал незаконными введенные Трампом пошлины

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Что известно

«Коллегия из трех судей Суда США по международной торговле в Нью-Йорке вынесла это решение, поддержав ряд исков, в которых утверждалось, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания сборов», — пишет Bloomberg.

Associated Press пишет, что Трамп «поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей». Агентство отмечает, что президент «использовал тарифы в качестве переговорной дубинки в надежде заставить другие страны заключить соглашения, выгодные США, предполагая, что он сам просто установит тарифы, если условия будут неудовлетворительными».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи, комментируя решение суда, заявил: «Отношение зарубежных стран к Соединенным Штатам, остающееся без ответа, привело к историческому и постоянному торговому дефициту Америки».

Десаи подчеркнул, что «неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране». «Президент Трамп пообещал ставить Америку на первое место, и администрация намерена использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия», — резюмировал он.

Напомним

Трамп в апреле текущего года объявил в стране режим чрезвычайного положения, заявив, что «дефицит торгового баланса США представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и экономике США».

По словам американского лидера, «источник угрозы находится за пределами страны».