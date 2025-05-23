Украинцев просят объяснить доходы: Налоговая разослала тысячи писем

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 мая 2025, 9:01 Читати українською

Украинцев просят объяснить доходы: Налоговая разослала тысячи писем

За три недели марта 2025 года более 3 тысяч человек получили более 162,7 млн грн через 97,5 тыс. денежных переводов Только 212 из них зарегистрированы как ФОП. Об этом свидетельствуют результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций Государственной налоговой службы (ГНС).

За три недели марта 2025 года более 3 тысяч человек получили более 162,7 млн грн через 97,5 тыс.
Фото: tax.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что территориальные органы ГНС в рамках отработки этих данных направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений — разъяснительная.

При этом в налоговой заявили, что не вызвали письмами лиц, совершивших всего 2 перевода по 100 гривен, как распространяется в сети.

К примеру, одно из приглашений, изложенных в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен.

Среди получивших письма наибольшая сумма денежных переводов, перечисленная одному физическому лицу, — 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица — 5.

В целом перечислено:

  • менее 1 тыс. грн — только 6 лицам;
  • от 1 до 10 тыс. грн — 702 лицам;
  • от 10 до 50 тыс. грн — 1 515 лицам;
  • от 50 до 100 тыс. грн — 640 лицам;
  • свыше 100 тыс. грн — 475 человек.

В ГНС напомнили, что хозяйственная деятельность осуществляется только при государственной регистрации и налогообложении полученных доходов.

«О лицах, которые осуществляли по существу скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены админпротоколы за нарушение закона», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
TAN72
TAN72
23 мая 2025, 9:30
#
Мы уже в Европе 😂
+
+57
parseval
parseval
23 мая 2025, 9:35
#
Якби ж в нас ще була судова і правоохоронна системи, як в справжніх державах, а так…
+
+24
3212242
3212242
23 мая 2025, 10:29
#
за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень

Клас, створив банку на мавік другу чи родичу, що воює - не забудь податок заплатити і книжечку заведи, щоб потім штрафа не отримати за 3 роки.
+
+15
JWT
JWT
23 мая 2025, 11:35
#
> менше 1 тис. грн — лише 6 особам;

Вам там робити більше нічого?
+
+60
zevs1
zevs1
23 мая 2025, 11:39
#
На верху воруют миллиардами, а внизу у простых смнртных контролируют 200гр , в этом и заключается весь цинизм власти по отношению к простым Украинцам.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Awsd14awsd14, Anatoll France, MarinaSo, ybrjkz и 61 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами