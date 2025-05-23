Украинцев просят объяснить доходы: Налоговая разослала тысячи писем

За три недели марта 2025 года более 3 тысяч человек получили более 162,7 млн грн через 97,5 тыс. денежных переводов Только 212 из них зарегистрированы как ФОП. Об этом свидетельствуют результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций Государственной налоговой службы (ГНС).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что территориальные органы ГНС в рамках отработки этих данных направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений — разъяснительная.

При этом в налоговой заявили, что не вызвали письмами лиц, совершивших всего 2 перевода по 100 гривен, как распространяется в сети.

К примеру, одно из приглашений, изложенных в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен.

Среди получивших письма наибольшая сумма денежных переводов, перечисленная одному физическому лицу, — 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица — 5.

В целом перечислено:

менее 1 тыс. грн — только 6 лицам;

от 1 до 10 тыс. грн — 702 лицам;

от 10 до 50 тыс. грн — 1 515 лицам;

от 50 до 100 тыс. грн — 640 лицам;

свыше 100 тыс. грн — 475 человек.

В ГНС напомнили, что хозяйственная деятельность осуществляется только при государственной регистрации и налогообложении полученных доходов.

«О лицах, которые осуществляли по существу скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены админпротоколы за нарушение закона», — говорится в сообщении.