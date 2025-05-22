В Украине на 1 апреля 2025 работало 60 банков, в которых физические лица держали 1 трлн 228 млрд гривен. С начала года сумма выросла на 11,5 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина.
Где украинцы хранят свои сбережения
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По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных Приватбанке — 444,1 млрд гривен и Ощадбанке — 210,2 млрд гривен
На третьем месте Универсал Банк — 84,5 млрд гривен.
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Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 71,8 млрд гривен, частный ПУМБ — 56,2 млрд гривен, банк иностранной банковской группы Укрсиббанк — 48,9 млрд гривен.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
а ображені піонери без грошей вже п’ятий рік строчать коментарі «Монобанк не банк»