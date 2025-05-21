Сервис шеринга документов через «Дию» станет платным для банков и финучреждений

Сервис шеринга документов через Дию 1 июня станет платным для банков и финансовых учреждений, пишет Forbes Ukraine .

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Что известно

Шеринг документов в Дии, когда пользователь отправляет электронную копию паспорта или других документов банка, с 1 июня станет платным.

За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить единовременно 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами.

«Ежемесячно через „Дию“ онлайн открываются десятки тысяч счетов, — сказал глава Минцифры Михаил Федоров на DOU Day — Например, из monobank за день открыли 22 000».

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На момент публикации ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay, «Швидко гроші» ответили, что они планируют продолжать использование сервиса, несмотря на введение платы за шеринг.

Напомним

Минцифры запустило шеринг через «Дию» в 2020 году. Это позволяет быстро передавать электронные копии документов бизнесу — банкам, кредитным учреждениям и другим поставщикам услуг, для которых важно установить личность клиента.